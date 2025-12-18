Ukrajna biztonsági garanciákat akar – de mit jelent ez pontosan?

Hírlevél
Ukrajna a béke feltételeként NATO 5. cikkszerű biztonsági garanciákat kér, ám a részletek továbbra is homályosak. Washington és európai partnerei látszólag nyitottak bizonyos kötelezettségvállalásokra, de Oroszország feltételei miatt a megállapodás egyelőre bizonytalan. A vita középpontjában az áll, hogy a biztonsági garanciák valóban elrettentő erőt jelentenek-e Moszkvával szemben.
Ukrajna NATO 5. cikkhez* hasonló biztonsági garanciákat vár NATO-tagság nélkül – derült ki a Berlinben zajlott nemzetközi tárgyalások után. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és más ukrán tisztviselők azt hangsúlyozták: minden olyan békemegállapodás, amely mögött nincs valódi katonai erő, hosszú távon újabb orosz agressziónak adhat teret – írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna a béke feltételeként NATO 5. cikkszerű biztonsági garanciákat kér
Fotó: EMMANUELE CONTINI / NurPhoto

*A NATO alapító szerződésének 5. cikke kimondja a szövetség alapelvét, miszerint a NATO egy kollektív védelmet biztosító katonai szövetség, melyben bármely tagállam vagy tagállamok elleni fegyveres támadást úgy értelmeznek, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikke alapján egyénileg és kollektíven is megteszi a szükséges lépéseket a béke és a biztonság helyreállítására. Röviden: ha támadás ér egy NATO-tagállamot, azt mindenki elleni támadásként fogja kezelni a szövetség.

Az Egyesült Államok nyitott a NATO-szerű garanciák nyújtására, ám azok pontos tartalma és az, hogy a gyakorlatban ez hogyan nézne ki egyelőre nem tisztázott. Nyugati és ukrán szakértők szerint a biztonsági garanciák csak akkor érnek majd valamit, ha a Nyugat kész katonákat is telepíteni Ukrajnába. Moszkva ezzel szemben kizárta annak lehetőségét, hogy NATO-csapatok állomásozzanak Ukrajnában.

Zelenszkij a berlini tárgyalásokat követően arról beszélt, hogy Donald Trump késznek tűnik a Kongresszus által jóváhagyott NATO-szerű garanciák biztosítására. Az európai vezetők hatpontos közös nyilatkozata szerint a garanciák keretében európai vezetésű, amerikai támogatású erők segíthetik Ukrajna hadseregének újjáépítését, ellenőrizhetik a vizek és a légtér biztonságát, valamint közreműködhetnek a tűzszünet betartatásában.

A biztonsági garanciák jogilag kötelező érvényű vállalás formájában tartalmaznák a fegyveres erő, a hírszerzés, a logisztikai segítség, valamint a gazdasági és diplomáciai eszközök alkalmazását egy esetleges jövőbeli orosz támadás esetén. Mathieu Boulegue biztonsági szakértő szerint azonban 

az 5. cikkhez hasonló megfogalmazás félrevezető, és jelenleg a garanciák hitelessége igen alacsony.

A NATO 5. cikke jelenleg is próbára van téve az orosz légi és kibertámadások, valamint a hibrid hadviselés miatt, a Nyugat reagálása pedig sokszor elmarad az elvárttól.

Oroszország továbbra is szigorúan követeli, hogy Ukrajna adja fel NATO csatlakozási terveit és ellenzi NATO-csapatok telepítését Ukrajnában a háború lezárása után. A Kreml ugyanakkor jelezte, hogy a felek „a megállapodás küszöbén állnak”. 

 

