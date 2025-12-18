Feszültté vált az EU-csúcs: Ukrajna ügyében nincs egyetértés

Az Európai Unió csúcstalálkozójának egyik központi témája az Ukrajna számára nyújtandó pénzügyi támogatás, különösen az a javaslat, amely szerint a befagyasztott orosz pénzügyi eszközök felhasználásával finanszíroznának egy jelentős hitelcsomagot. A vita középpontjában a döntéshozatal módja, a jogi kockázatok és a pénzügyi felelősség megosztása áll.

Az uniós vezetők Brüsszelben tárgyalnak a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna javára történő felhasználásáról (Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA)

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője hangsúlyozta, hogy az ügyben csak teljes egyetértéssel születhet megállapodás. Elmondta, hogy bár egyes tagállamok a minősített többségi szavazás lehetőségét is felvetették, a terv nem valósulhat meg Belgium hozzájárulása nélkül.

Több ország ugyanis jelezte, hogy csak akkor támogatja az intézkedést, ha Belgium is biztonságosnak és elfogadhatónak tartja azt. Kallas az esélyeket ötven-ötven százalékra tette arra vonatkozóan, hogy még a csúcstalálkozón döntés születik – írja a Politico.

A külügyi főképviselő politikai és stratégiai üzenetként is értelmezte a kezdeményezést. Szerinte a befagyasztott orosz vagyon felhasználása azt jelzi Oroszország számára, hogy Európa nem hagyja magát kifárasztani, és képes hosszú távon is fenntartani Ukrajna támogatását. Emellett úgy vélte, a döntés a nemzetközi közösség felé is Európa egységét és cselekvőképességét mutatná.

On Wednesday evening Europe’s leaders were split into irreconcilable camps, at least publicly, and seemed unlikely to agree on how to fund Kyiv, thanks partly to the reemergence of the same bitter north-south divisions over joint debt that torpedoed EU unity during the eurozone… pic.twitter.com/YpTghfrQV8 — Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) December 18, 2025

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a csúcstalálkozót az ukrajnai háború kezdete óta a legjelentősebb európai tanácsi ülésnek nevezte. Úgy vélte, a befagyasztott orosz vagyon sorsáról szóló vita továbbra sem lezárt, és hosszú tárgyalásokra kell számítani.

Jelezte, hogy akár egész éjszakán át is készen áll az egyeztetésekre, mert a döntés elkerülhetetlen.

Friedrich Merz német kancellár a találkozó kezdetén óvatos optimizmussal nyilatkozott. Szerinte van esély a megoldás megtalálására, és a vita lényegében arról szól, hogy az Európai Unió közös hitelfelvételt vállaljon-e, vagy inkább a befagyasztott orosz eszközöket használja fel Ukrajna támogatására.

Németország álláspontja szerint az utóbbi az egyetlen reális lehetőség, mivel Berlin nem támogatja az uniós szintű közös eladósodást.

Belgium részéről Bart De Wever miniszterelnök komoly fenntartásokat fogalmazott meg. A belga parlamentben elmondta, hogy álláspontja szerint a kérdésben egyhangú döntésre van szükség, és a minősített többségi szavazás jogi alkalmazása súlyos problémákhoz vezethet. Úgy vélte, rendkívül gyenge jogi alapra épülne egy ilyen megoldás, amelyet az Európai Unió bírósága később akár meg is semmisíthetne.

De Wever szerint ez beláthatatlan következményekkel járna.

A belga kormányfő hangsúlyozta: Belgium csak akkor hajlandó támogatni a tervet, ha a kockázatokat teljes mértékben közösen viselik a tagállamok, megfelelő likviditási garanciák születnek, és Belgium konkrét biztosítékokat kap. Elmondása szerint eddig egyetlen olyan javaslat sem készült, amely megfelelne ezeknek a feltételeknek. Hozzátette, hogy a legfrissebb tervezetet közvetlenül az uniós vezetőkkel való egyeztetés előtt fogja átnézni, de nem biztos abban, hogy addigra végleges szöveg áll rendelkezésre.