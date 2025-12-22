Fegyverkezési őrület: Ukrajna válasza a fejlett orosz drónokra

Ukrajna a folyamatos orosz dróntámadások hatására új irányba terelte légvédelmi fejlesztéseit: a drága, nehezen pótolható rakétarendszerek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az olcsó, gyorsan gyártható elfogó drónok. Ezek közé tartozik a „repülő termoszhoz” hasonlított Sting, amely rövid idő alatt a prototípustól a tömeges alkalmazásig jutott, és mára a modern hadviselés egyik jellegzetes eszközévé vált – tájékoztat cikkében az AP News.

Ukrajna és Oroszország hadviselésében mára jellegzetes eszközzé vált a drón.

Fotó: AFP

Az új elfogó rendszerek telepítése egyszerű: antennák és érzékelők egy könnyű állványon, monitorok és vezérlők strapabíró tokokban.

A cél az, hogy a kezelők percek alatt bevetésre kész állapotba hozzák az eszközöket. Az egységek parancsnokai szerint ezek a drónok hatékony választ adnak az orosz öngyilkos drónok fejlődésére, amelyek egyre gyorsabban és nagyobb magasságban támadnak. A Stinget az önkéntesek által működtetett Wild Hornets fejleszti, míg egy másik, nagy sebességű elfogó, a Bullet a General Cherry munkája. Ezek az eszközök pilóták irányítása alatt működnek, akik monitorokon vagy első személy nézőpontú (FPV) szemüvegen keresztül vezetik rá a az ellenséges drónokra. A gazdasági szempont döntő: Andrij Lavrenovics, a General Cherry stratégiai tanácsának tagja szerint az általuk megsemmisített célpontok értéke 10 ezer és 300 ezer dollár között mozog.

Egy olcsó elfogóval tehát nagyságrendekkel drágább eszközök semmisíthetők meg, ami jelentős anyagi veszteséget okoz az ellenfélnek.

Oroszország elsősorban az iráni tervezésű Shahed drónokra épít, amelyekből több továbbfejlesztett változat is megjelent: zavaróberendezésekkel, kamerákkal, sőt turbójet motorokkal felszerelve.

Lavrenovics szerint az innovációs verseny kétirányú: vannak területek, ahol az orosz fejlesztések járnak előrébb, máshol viszont az ukrán megoldások kényszerítik alkalmazkodásra az ellenfelet.

A washingtoni Center for European Policy Analysis védelmi elemzője, Federico Borsari úgy látja, hogy az olcsó elfogó drónok mára a pilóta nélküli légi rendszerek elleni védekezés alapköveivé váltak.

Szerinte ezek az eszközök újraszabják a légvédelem költség- és méretarányát, hiszen mobilitásuk és alacsony áruk miatt egyszerre több célpont védelmét is lehetővé teszik. Ugyanakkor figyelmeztetett: hiba lenne csodafegyverként tekinteni rájuk. Hatékonyságuk az érzékelők minőségétől, a gyors parancsnoki és irányítási lánctól, valamint a jól képzett kezelőktől függ. Az elfogó drónok egy széles eszköztár részét képezik, amely a több millió dolláros rakétáktól egészen a hálókig és légvédelmi ágyúkig terjed.

Az ukrán és NATO-tervezők szerint 2026-ban is folytatódik a dróngyártás robbanásszerű növekedése mindkét oldalon.

Ez sürgeti egy többszintű, úgynevezett „drónfal” létrehozását Európa keleti határain, amely a felderítéstől az elfogásig teljes védelmi láncot biztosítana. Ebben az ukrán típusú elfogók kulcsszerepet kaphatnak. A jövőben Ukrajna bővíteni kívánja az amerikai és európai cégekkel folytatott koprodukciókat.