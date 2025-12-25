Újabb veszteségadatok, dróncsapások és halálos áldozatok az ukrajnai háborúban

Oroszország mintegy 1 201 230 katonát veszített Ukrajnában a 2022. február 24-i teljes körű invázió kezdete óta – jelentette az ukrán fegyveres erők vezérkara december 25-én. A szám magában foglalja az orosz erők elmúlt napban elszenvedett 860 áldozatot is.
A jelentés szerint Oroszország 11 456 tankot, 23 801 páncélozott harcjárművet, 71 274 járművet és üzemanyagtartályt, 35 435 tüzérségi rendszert, 1579 többszörös indítású rakétarendszert, 1263 légvédelmi rendszert, 434 repülőgépet, 347 helikoptert, 94 797 drónt, 4107 cirkálórakétát, 28 hajót és csónakot, valamint két tengeralattjárót is elveszített.
Drónok eltalálták a Krasznodar Krai tengeri kikötőt, az orenburgi gázüzemet
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) „Alfa” Különleges Műveleti Központjának drónjai december 25-én éjszaka csapást mértek a krasznodari határterületen található Temrjuk tengeri kikötőre és egy orenburgi megyei gázfeldolgozó üzemre – erősítette meg egy ügynökségi forrás a Kyiv Independentnek.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint december 25-én éjszaka 141 drón támadta meg Oroszországot, és hetet elfogtak a Krasznodari határterület felett. A regionális katasztrófavédelmi központ közlése szerint a dróntámadás december 25-én éjszaka tüzet okozott két olajtároló tartályban, amit egy forrás később megerősített a portálnak.
A kikötői tűz 2000 négyzetméterre terjedt ki, az oltásban 70 ember vett részt
– közölte a regionális katasztrófavédelmi központ. A kikötői személyzet vagy más személyzet tagjai közül nem érkezett jelentés áldozatokról.
A Temrjuk kikötő kulcsfontosságú orosz létesítmény az Azovi-tengeren, amely egy olajexport-terminált és egy nagy cseppfolyósított gáz (LPG) létesítményt üzemeltet.
Egy újabb ukrán dróntámadás célpontja az orenburgi gázfeldolgozó üzem volt, a világ legnagyobb gázkémiai komplexuma, amely évente 37,5 milliárd köbméter gázt dolgoz fel – számol be róla a Kyiv Independent.
A FIRMS nemzetközi műholdas tűzmegfigyelő szolgálat szerint a támadást követően tüzek ütöttek ki a létesítményben. A csapás gáztüzet is okozott a 3U-70-es egység csővezetékében, amely a nyersgázt hidrogén-szulfidtól és szén-dioxidtól tisztítja. Ennek következtében az üzem működését részben felfüggesztették – tette hozzá a portál.
Bár az Orenburgi terület nagyjából 800 kilométerre fekszik az ukrán határtól, az orosz hadsereg és gazdaság számára létfontosságú ipari infrastruktúráját rendszeresen célozzák meg az ukrán nagy hatótávolságú drónok.
Legalább 4 halott és 35 sérült az oroszok Ukrajna elleni támadásaiban
Legalább négy ember meghalt és 35 másik megsebesült az Ukrajna elleni orosz támadásokban az elmúlt napon – jelentették a helyi hatóságok december 25-én. Az orosz légierő közlése szerint az éjszaka folyamán 131 drónt lőtt ki Ukrajna ellen. Az ukrán légvédelem 106 drónt fogott el. Legalább 22 drón átjutott az országon, és 15 helyszínt támadott.
Az éjszaka folyamán az orosz támadások miatt Csernyihiv, Szumi, Dnyipropetrovszk, Harkiv és Odessza megyékben több lakos is áram nélkül maradt. Az Odessza megyében az áramkimaradásokat a korábbi orosz csapások okozta károk súlyosbították – közölte az Energiaügyi Minisztérium.
Harkiv megyében egy csapás egy 51 éves férfi életét követelte, további tizenöten megsérültek, míg külön támadásokban két másik településen is voltak sebesültek. Odessza megyében egy ember meghalt, kettő megsérült, az orosz erők a kikötőt és ipari létesítményeket is támadták, tüzet okozva.
Zaporizzsja és Szumi térségében több civil sérült meg légicsapások következtében, utóbbi régióban egy 17 éves lány is az áldozatok között van. Herszon, Donyeck és Dnyipropetrovszk megyékben szintén sebesültekről számoltak be a helyi hatóságok. Csernyihiv megyében kritikus infrastruktúrát ért találat, emellett több dróntámadás is történt: autókat találtak el, amelyekben két civil életét vesztette, egy nő pedig megsérült.