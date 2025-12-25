Újabb veszteségadatok, dróncsapások és halálos áldozatok az ukrajnai háborúban

Oroszország mintegy 1 201 230 katonát veszített Ukrajnában a 2022. február 24-i teljes körű invázió kezdete óta – jelentette az ukrán fegyveres erők vezérkara december 25-én. A szám magában foglalja az orosz erők elmúlt napban elszenvedett 860 áldozatot is.

Az Odessza megye elleni feltételezett légitámadást követően, az Ukrajna elleni orosz invázió idején Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

A jelentés szerint Oroszország 11 456 tankot, 23 801 páncélozott harcjárművet, 71 274 járművet és üzemanyagtartályt, 35 435 tüzérségi rendszert, 1579 többszörös indítású rakétarendszert, 1263 légvédelmi rendszert, 434 repülőgépet, 347 helikoptert, 94 797 drónt, 4107 cirkálórakétát, 28 hajót és csónakot, valamint két tengeralattjárót is elveszített.

Drónok eltalálták a Krasznodar Krai tengeri kikötőt, az orenburgi gázüzemet

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) „Alfa” Különleges Műveleti Központjának drónjai december 25-én éjszaka csapást mértek a krasznodari határterületen található Temrjuk tengeri kikötőre és egy orenburgi megyei gázfeldolgozó üzemre – erősítette meg egy ügynökségi forrás a Kyiv Independentnek.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint december 25-én éjszaka 141 drón támadta meg Oroszországot, és hetet elfogtak a Krasznodari határterület felett. A regionális katasztrófavédelmi központ közlése szerint a dróntámadás december 25-én éjszaka tüzet okozott két olajtároló tartályban, amit egy forrás később megerősített a portálnak.

A kikötői tűz 2000 négyzetméterre terjedt ki, az oltásban 70 ember vett részt

– közölte a regionális katasztrófavédelmi központ. A kikötői személyzet vagy más személyzet tagjai közül nem érkezett jelentés áldozatokról.

A Temrjuk kikötő kulcsfontosságú orosz létesítmény az Azovi-tengeren, amely egy olajexport-terminált és egy nagy cseppfolyósított gáz (LPG) létesítményt üzemeltet.

Egy újabb ukrán dróntámadás célpontja az orenburgi gázfeldolgozó üzem volt, a világ legnagyobb gázkémiai komplexuma, amely évente 37,5 milliárd köbméter gázt dolgoz fel – számol be róla a Kyiv Independent.

A FIRMS nemzetközi műholdas tűzmegfigyelő szolgálat szerint a támadást követően tüzek ütöttek ki a létesítményben. A csapás gáztüzet is okozott a 3U-70-es egység csővezetékében, amely a nyersgázt hidrogén-szulfidtól és szén-dioxidtól tisztítja. Ennek következtében az üzem működését részben felfüggesztették – tette hozzá a portál.

Bár az Orenburgi terület nagyjából 800 kilométerre fekszik az ukrán határtól, az orosz hadsereg és gazdaság számára létfontosságú ipari infrastruktúráját rendszeresen célozzák meg az ukrán nagy hatótávolságú drónok.