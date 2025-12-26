Macron nem bír magával, mindenképp háborúba vinné Európát

Emmanuel Macron francia elnök szeretné, ha már januárban véglegesítenék a háborúpárti vezetők a biztonsági garanciákat. A tervek szerint Európa oroszlánrészt vállalna az ukrán garanciák terén, katonai támogatást és financiális támogatást is nyújtva – írja az Euractive.

Az európai vezetők hamarosan megegyezhetnek az ukrán garanciákról

Fotó: CHRIS J RATCLIFFE / AFP

Ukrajna szövetségesei januárban találkoznak, hogy véglegesítsék a tűzszünet utáni biztonsági garanciákra vonatkozó terveket, beleértve a csapatok esetleges helyszíni telepítését is – közölte pénteken egy francia tisztviselő.

Emmanuel Macron francia elnök azt szeretné, ha az Ukrajnát támogató országok csoportja már a jövő hónapban véglegesítené a tűzszünet utáni támogatás részleteit

– közölte az Élysée-palota.

Eközben azonban a világ továbbra is Oroszország béketervre adott válaszára vár.

A háttérben az európai háborúpárti vezetők már hónapok óta dolgoznak a terveken, amelyek nemcsak a financiális segítségnyújtás, de akár a katonák küldését is tartalmazná. Az amerikaiak által nyújtott egyéb garanciák tekintetében azonban a hírek szerint továbbra is zajlanak a tárgyalások.

Trump és Zelenszkij beszélhet a garanciákról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyan láthatólag szeretné akaratát átvinni az Egyesült Államokon, azonban az ország jövője továbbra is az amerikaiak támogatásától függ, hiszen ahogy azt maga Zelenszkij is elismerte: a szükséges biztonsági garanciák egy részét csak az Egyesült Államok tudja biztosítani.

Nemrég Floridában több körben is egyeztetett az amerikai és az ukrán delegáció, miután az eredeti 28 pontos béketervet Zelenszkij 20 pontosra szűkítette.

Az ukrán elnök beszámolója szerint egyébként több dokumentum is elkészült a floridai tárgyalások során, amelyeknek egy része az erős biztonsági garanciákra is vonatkozott. Zelenszkij szerint egyébként még az év vége előtt sok minden eldőlhet, egyúttal pedig jelezte, hogy hamarosan kétoldalú megbeszéléseket folytat majd Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozóra várhatóan vasárnap kerül sor.