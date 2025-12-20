Elképesztő támadássorozatot vetettek be az ukránok az éjszaka

Hírlevél
Oroszország régiói felett egy éjszaka alatt 27 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisítettek meg. Ezek közül 10 drónt lőttek le Belgorod és Voronyezs régiók felett.
Az orosz légvédelem az elmúlt éjszaka során 27 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg az Orosz Föderáció régiói felett - közölte a TASZSZ, az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása alapján.

Ukrán katonák Fotó: MARINE GONARD / Hans Lucas
Az elmúlt éjszaka folyamán az ügyeletes légvédelmi erők 27 ukrán repülőgép-típusú pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg: 10-et Belgorod és Voronyezs régiók felett, 2-2-t Kursk és Lipetsk régiók felett, valamint az Azovi-tenger felett, 1 pedig a Brjanszk régió felett

– áll a közleményben.

Támadás történt a harkovi régióban is, ahol két ukrán hadseregbrigád egységeinek katonái elmenekültek állásaikról az orosz csapatok támadásai után. A TASZSZ hírügynökséget tájékoztató forrás közölte:

A harkivi irányon a komplex tűzcsapás eredményeként a 72. különálló gépesített dandár és a 127. különálló nehéz gépesített dandár egységei elhagyták az előőrs pozícióikat.

Amint arról korábban beszámoltunk, az oroszok is célzott támadást hajtottak végre az ukrán területeken. A napokban bombatámadás érte a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városát, amelynek következtében legalább 32 ember megsérült, köztük egy gyermek.A támadás az ukrán város több lakóépületét, infrastruktúráját és oktatási intézményeit érte. 

 

