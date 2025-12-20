Az orosz légvédelem az elmúlt éjszaka során 27 ukrán pilóta nélküli repülőgépet semmisített meg az Orosz Föderáció régiói felett - közölte a TASZSZ, az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása alapján.
Az elmúlt éjszaka folyamán az ügyeletes légvédelmi erők 27 ukrán repülőgép-típusú pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg: 10-et Belgorod és Voronyezs régiók felett, 2-2-t Kursk és Lipetsk régiók felett, valamint az Azovi-tenger felett, 1 pedig a Brjanszk régió felett
– áll a közleményben.
Támadás történt a harkovi régióban is, ahol két ukrán hadseregbrigád egységeinek katonái elmenekültek állásaikról az orosz csapatok támadásai után. A TASZSZ hírügynökséget tájékoztató forrás közölte:
A harkivi irányon a komplex tűzcsapás eredményeként a 72. különálló gépesített dandár és a 127. különálló nehéz gépesített dandár egységei elhagyták az előőrs pozícióikat.
Amint arról korábban beszámoltunk, az oroszok is célzott támadást hajtottak végre az ukrán területeken. A napokban bombatámadás érte a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja városát, amelynek következtében legalább 32 ember megsérült, köztük egy gyermek.A támadás az ukrán város több lakóépületét, infrastruktúráját és oktatási intézményeit érte.