Ukrán dróntámadás borította lángba az orosz várost – videó

Az oroszországi Rosztov-na-Donu kikötőjében december 18-án éjjel ukrán dróntámadás ért egy olajszállító hajót – erről a Rosztovi terület helyi hatóságai számoltak be. Az incidensről egymásnak részben ellentmondó hivatalos nyilatkozatok láttak napvilágot, miközben a közösségi médiában terjedő felvételek nagy kiterjedésű tüzet jeleznek a kikötő térségében. Az ukrán fél egyelőre nem kommentálta a történteket – számolt be az esetről a The Kyiv Independent.

A helyi beszámolók szerint a támadás az éjszakai órákban történt a kikötőben.

A közösségi oldalakra feltöltött, helyi lakosok által készített fotók és videók a kikötő irányából felszálló, jelentős lángokat és sűrű füstöt mutatnak, ami komoly károkra utalhat. A felvételek hitelességét és pontos körülményeit független forrásból nem sikerült azonnal megerősíteni. Alekszandr Szkrijabin, Rosztov-na-Donu polgármestere a Telegramon közölte, hogy a mentőegységek oltják a tüzet azon a tartályhajón, amelyet állítása szerint ukrán drónok semmisítettek meg az éjszaka folyamán.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a támadásnak áldozatai vannak, ugyanakkor hangsúlyozta: kőolajtermék nem került a vízbe, így környezeti szennyezés nem történt.

A támadásról szóló információkat Jurij Szljusar, a Rosztovi terület kormányzója is megerősítette, ugyanakkor nyilatkozataiban óvatosabban fogalmazott.

Szljusar egy meg nem nevezett „hajó” megsérüléséről beszélt, konkrétan nem nevezve meg annak típusát vagy rakományát. A hatósági kommunikáció ellentmondásai miatt egyelőre nem világos, pontosan milyen típusú hajó volt az akció célpontja, illetve mekkora károk keletkeztek. A mostani eset egy szélesebb ukrán műveletsorozatba illeszkedhet, amelynek célpontjai az orosz olajipari infrastruktúra elemei és az úgynevezett „árnyékflotta”. Ez utóbbi kifejezés több száz, jellemzően régebbi, gyakran biztosítás nélküli vagy nem megfelelően karbantartott tartályhajóra utal, amelyeket különböző országok zászlaja alatt vetnek be orosz olajtermékek szállítására, megkerülve a nemzetközi szankciókat.

Korábban több hasonló támadásról is érkeztek jelentések.

December 10-én az egy Sea Baby típusú tengeri drón támadta meg a Dashan nevű olajszállító tartályhajót, amely a beszámoló szerint kritikus károkat szenvedett.

November 28-án pedig Sea Baby drónok csaptak le a szankciók alatt álló orosz Kairos és Virat tartályhajókra a Fekete-tengeren, Törökország partjainál, megbénítva azokat. Az ukrán források szerint ezek a hajók is a Kreml árnyékflottájához tartoztak.

Ukrajna az elmúlt hónapokban rendszeresen hajt végre mélységi csapásokat orosz katonai és ipari létesítmények ellen, elsősorban hazai fejlesztésű drónok alkalmazásával.

Kijev ezzel párhuzamosan fokozza nyomásgyakorlását az orosz olaj- és gázinfrastruktúrára, amely Moszkva egyik legfontosabb bevételi forrása, és kulcsszerepet játszik az Ukrajna elleni teljes körű háború finanszírozásában.

