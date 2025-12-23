Lángokban áll a Lukoil üzem

Ukrán drónok december 22-én éjjel támadták meg Sztavrolen petrolkémiai üzemet – jelentették orosz közösségi média csatornák. A helyi lakosok által készített fotók és videók nagy lángokat mutatnak az üzem irányából – számolt be az incidensről a The Kyiv Independent.

Ukrán drónok támadták meg Stavrolen petrolkémiai üzemet.

Fotó: AFP

Ez Oroszország egyik vezető petrolkémiai vállalata és a Lukoil leányvállalata.

Polietilént, polipropilént, benzolt, butilén-butadién frakciót, nehéz kőolajgyantákat és egyéb petrolkémiai termékeket gyárt. Ukrajna vezérkara korábban közölte, hogy az üzem drónalkatrészeket, kompozit anyagokat, karosszériaelemeket, tömítéseket és szigeteléseket gyárt különböző típusú orosz katonai felszerelésekhez.

The Stavrolen, Zavod petrochemical facility in Budyonnovsk, Stavropol Krai, Russia, is on fire after being hit by drones. This is owned by LUKOIL, producing polymers like polyethylene and polypropylene, for civilian and military use. Geolocated at 44.819784245706, 44.12608141932 pic.twitter.com/pbgHQednav — raging545 (@raging545) December 23, 2025

Az ukrán hadsereg még nem kommentálta a jelentett támadást. A keletkezett kár mértékéről egyelőre nincs információ.

Vlagyimir Vlagyimirov kormányzó még a robbanások és felcsapó tűz előtt figyelmeztetett a régiót fenyegető drónveszélyre.

Ukrajna rendszeresen indít mélységi csapásokat orosz katonai és ipari létesítmények ellen, elsősorban hazai fejlesztésű drónok segítségével. Kijev tovább fokozza támadásait az orosz olaj- és gázinfrastruktúra ellen, amely Moszkva bevételeinek egyik legfontosabb forrása. A keleti határtól körülbelül 500 kilométerre található petrolkémiai üzem korábban is célpontja volt az ukrán támadásoknak, mivel közel van a frontvonalhoz.