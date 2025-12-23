Hírlevél
ukrajna

Lángokban áll a Lukoil üzem

Ukrán drónok csapást mértek a Sztavrolen petrolkémiai üzemre. A károk mértéke egyelőre nem ismert. Az ukrán támadás célpontja Oroszország egyik vezető petrolkémiai vállalata volt.
ukrajnatámadásukrán drónokstavropol krajoroszország

Ukrán drónok december 22-én éjjel támadták meg Sztavrolen petrolkémiai üzemet – jelentették orosz közösségi média csatornák. A helyi lakosok által készített fotók és videók nagy lángokat mutatnak az üzem irányából – számolt be az incidensről a The Kyiv Independent

Ukrán drónok támadták meg Stavrolen petrolkémiai üzemet.
Ukrán drónok támadták meg Stavrolen petrolkémiai üzemet.
Fotó: AFP

Ez Oroszország egyik vezető petrolkémiai vállalata és a Lukoil leányvállalata.

Polietilént, polipropilént, benzolt, butilén-butadién frakciót, nehéz kőolajgyantákat és egyéb petrolkémiai termékeket gyárt. Ukrajna vezérkara korábban közölte, hogy az üzem drónalkatrészeket, kompozit anyagokat, karosszériaelemeket, tömítéseket és szigeteléseket gyárt különböző típusú orosz katonai felszerelésekhez.

Az ukrán hadsereg még nem kommentálta a jelentett támadást. A keletkezett kár mértékéről egyelőre nincs információ. 

Vlagyimir Vlagyimirov kormányzó még a robbanások és felcsapó tűz előtt figyelmeztetett a régiót fenyegető drónveszélyre.

Ukrajna rendszeresen indít mélységi csapásokat orosz katonai és ipari létesítmények ellen, elsősorban hazai fejlesztésű drónok segítségével. Kijev tovább fokozza támadásait az orosz olaj- és gázinfrastruktúra ellen, amely Moszkva bevételeinek egyik legfontosabb forrása. A keleti határtól körülbelül 500 kilométerre található petrolkémiai üzem korábban is célpontja volt az ukrán támadásoknak, mivel közel van a frontvonalhoz.  

 

