A TASZSZ tájékoztatása szerint sikeresen tört elő az orosz hadsereg Krasznoarmejszk közelében. A tüzérség a hírek szerint több mint 27 kilométeres távolságról semmisített meg egy ukrán erődítményt.

Az oroszok a jelentés szerint egy ukrán erődöt számoltak fel

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A beszámoló szerint az orosz haderő drón specialistái élőben derítették fel az erődítményt és navigálták a tüzérség mozgását. Az orosz védelmi minisztérium beszámolója szerint a lövéseket egy 152 mm-es Giatsint-B ágyúból adták le több mint 27 kilométeres távolságból.

A jelentés szerint a megerősített erődítmény teljesen elpusztult a benne tárolt fegyverekkel és ellátmánnyal együtt.

A közlemény szerint az orosz haderő ezután gyalogság segítségével vonult be a területre. A minisztérium arról is beszámolt, hogy ugyanebben a térségben a központi csoport pilóta nélküli légi jármű (UAV) egységei négy UAV irányítópontot, valamint ellenséges személyzetet és felszerelést semmisítettek meg.

Az elmúlt időszakban Oroszország határozottan fokozta csapásait Ukrajna egész területén.

A jelentések szerint rendszeresen vesznek célba energetikai létesítményeket és kulcsfontosságú infrastruktúrákat. Volodimir Zelneszkij ukrán elnök szerint ezek a támadások megmutatják, hogy milyen mélyre süllyedt az orosz haderő, miután véleménye szerint ezzel az orosz hadsereg csak a civilek szenvedését akarja fokozni.