Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

90 százalék kész, de a maradék dönthet mindenről — így áll most a béketerv

Ezt látnia kell!

Magyar Péter hidegzuhanyt kapott: itt van a legújabb felmérés eredménye

ukrán hadsereg

Az ukrán hadsereg nem áll le a polgárok terrorizálásával

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb gyanús esetről szólnak a hírek az Ukrajnában zajló kényszersorozások kapcsán. A legutóbbi incidens során egy családapa a katonai erőszak áldozata. Számos botrány rázta már meg a közvéleményt a folyamatos erőszakot alkalmazó ukrán toborzásokkal kapcsolatban, ami egyre több ártatlan polgár életébe kerül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ukrán hadseregandrij savcsukukrajnai biztonsági szolgálatházkutatást végzett

Az SZBU házkutatást végzett a Kárpátaljai TCK vezetőjénél – újságírói  források szerint a regionális TCK és SP vezetőjénél jelenleg is folynak a házkutatások. Az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat házkutatást végzett Andrij Savcsuk, a Kárpátaljai Regionális Területi Központ és Szociális Támogatás (OTCK és SP) vezetőjénél – számolt be róla az Unian.ua.

Az utcán sorozó ukrán katonák.
Az utcán sorozó ukrán katonák. Fotó:AFP

Erről az ukrán újságíró, Vitalij Glagola számolt be, hivatkozva saját forrásaira. Információi szerint a házkutatások Savcsuknál jelenleg is folynak.

A házkutatások részleteiről egyelőre nincs információ – tette hozzá Glagola. A kárpátaljai TCK és SP többször is botrányok középpontjában állt. Különösen ősszel a Verhovna Rada emberi jogi megbízottja, Dmitrij Lubinetsz bejelentette, hogy képviselőjéhez a kárpátaljai régióban egy nő fordult, aki azt állította, hogy a TCK és SP alkalmazottai illegálisan őrizetbe vették apját, és megverték, ami halálához vezetett. A Kárpátaljai TCK és az SP reagált erre a kijelentésre, hangsúlyozva, hogy a katonai szolgálatra kötelezett személy nem a TCK alkalmazottai által elkövetett bántalmazás, hanem infarktus következtében halt meg.

Egy korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, ahogy katonai egyenruhát viselő férfiak az utcán erőszakkal hurcolnak el egy civilt, akit egy fehér kisbuszba tuszkolnak be.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!