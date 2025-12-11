A NABU már az adóhivatalt is vizsgálja

Az ukrán hatóságok az információk szerint már az adóhatóságot is vizsgálják, feltehetőleg az ukrán korrupciós botránnyal összefüggésben. A NABU több regionális irodában is házkutatást tartott – írja az ukrán Pravda.

A NABU nyomozói újabb házkutatásokat tartottak

Fotó: STR / NurPhoto

A NABU nyomozói a hírek szerint a Hmelnickij és Mikolajiv megyék Állami Közlekedésbiztonsági Igazgatóságánál is kopogtattak. Az egyelőre nem tisztázott, hogy milyen ügyben zajlik a nyomozás, azonban a feltételezések szerint az ukrán energiaszektort érintő korrupcióval.

Az Ukrán Állami Adóhivatal hivatalosan is megerősítette , hogy december 10-én a NABU nyomozói házkutatást tartottak az Állami Adóhivatal Hmelnickij megyei és a Mikolajvi megyei központjának irodáiban. Ezzel párhuzamosan nyomozati intézkedéseke zajlottak az Állami Adóhivatal központi irodájában is.

„A tárgyalás előtti nyomozás adatai és az ügy részletei a bűnüldöző szervek hatáskörébe tartoznak. Az Állami Adóhivatal vezetése és alkalmazottai teljes mértékben hozzájárulnak a korrupcióellenes szervek munkájához” – hangsúlyozta az adóhivatal.

A források szerint egyébként egy 2024-ben indult ügyben vizsgálódnak a nyomozók, amely az úgynevezett kockázatos vállalkozásokkal kapcsolatos.

Az egyelőre nem világos, hogy a jelenlegi nyomozás az ukrán háborús maffia újabb botrányát robbantja ki, esetleg a meglévőt bonyolítja, azonban az eddigi tapasztalatok alapján a NABU nyomozói nem szoktak üres kézzel távozni.