Hatalmas ukrán támadás indult az oroszok ellen

A becsapódás valószínűleg a szizranyi olajfinomító ELOU-AVT-5 létesítményét érte, amely az üzem elsődleges olajfeldolgozó részlege. A környék lakosai több videót is rögzítettek, amelyeken a robbanásokat lehet hallani, nem sokkal a támadás után pedig a tűzoltók is a helyszínre értek – írja a Kyiv Independent. Zelenszkij a békéről beszél, de eközben az ukránok nem állnak le a támadásokkal.

Az ukránok egy olajfinomítót támadtak

Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

A jelentések szerint egy szizranyi elektromos alállomást is célba vettek az éjszaka folyamán. A lakosok áramszünetekről számoltak be a városban a dróntámadás után, és egy videó állítólag az alállomást ért közvetlen találatot is mutat.

Az éjszaka folyamán több robbanást is hallottak Szizranyban, és a légvédelem aktív volt a környéken – jelentette egy orosz Telegram csatorna. Az orosz védelmi minisztérium később arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán 12 ukrán drónt lőttek le Szamarai terület felett, a károkról azonban nem közöltek több információt.