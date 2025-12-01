Zaluzsnij szerint nukleáris fegyverekre van szüksége Ukrajnának

Hosszú cikkel jelentkezett Ukrajna londoni nagykövete, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legnagyobb riválisa. Valerij Zaluzsnij a Telegraph hasábjain megjelent cikkében arról ír, hogy a háború folytatódni fog, hacsak Ukrajna nem csatlakozik a NATO-hoz és nem kap nukleáris fegyvereket.

Valerij Zaluzsnij szerint nukleáris fegyvereket kellene Ukrajnában állomásoztatni

Fotó: NIKLAS HALLE'N / AFP

Az ukrajnai konfliktus 12 éve tart, a 2014-es krími inváziótól kezdve . Oroszország politikai célja kétségtelen: Ukrajna független államként való megszüntetése. Ennek megértése kell, hogy képezze az államiságunk megőrzését célzó stratégia kidolgozásának alapját – írta a cikkben Zaluzsnij, aki szerint egy elsietett béke egyértelműen Ukrajna megszűnését eredményezné.

Rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, ahol egy elsietett békekötés csak pusztító vereséghez és a függetlenség elvesztéséhez vezethet

– írta a nagykövet.

Ukrajna fegyveres erőinek korábbi főparancsnoka szerint amikor Oroszország megindította támadását két stratégia volt elképzelhető. Hála az ukrán emberek hősiességének azonban az első, – azaz az ország gyors elfoglalása – meghiúsult. Így Oroszország a felőrlés taktikáját választotta.

A 2024-es és 2025-ös események – a frontvonalon elért kisebb eredmények ellenére – azt mutatják, hogy egy ilyen stratégia abszolút hatékony Oroszország politikai céljainak elérésére irányuló erőfeszítéseiben

– írta Zaluzsnij.

A diplomata szerint amíg Oroszország nem éri el politikai céljait, addig a háború nem fog befejeződni, még akkor sem ha Vlagyimir Putyin orosz elnök végül megszerzi Donyeck egészét. Oroszország olyan feltételeket igyekszik teremteni, amelyek lehetővé teszik Ukrajna összeomlását katonai, gazdasági és politikai fronton egyszerre – fogalmazott. Ennek Zaluzsnij szerint egy megoldása van, a megfelelő biztonsági garanciák nyújtása Ukrajna számára.

Az ilyen biztonsági garanciák magukban foglalhatják Ukrajna NATO-csatlakozását, nukleáris fegyverek telepítését ukrán területen, vagy egy nagy szövetséges katonai kontingens telepítését, amely képes szembeszállni Oroszországgal

– hangsúlyozta.