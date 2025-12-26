Így hallgattatja el Ursula von der Leyen a kritikus hangokat

Az Euractiv főszerkesztője, Matthew Karnitschnig azzal vádolja az Európai Bizottságot, hogy hírportálját Ursula von der Leyen tiltólistára tette. Egy bejegyzésben azt panaszolja, hogy a többnyelvű hírportál újságíróit a bizottsági elnök környezete verbálisan támadja – írja az Exxpress.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A helyzet előzménye, hogy az Euractiv kritikus cikkeket közölt az Európai Bizottságról az év elején. A hírportál többször is megkérdőjelezte von der Leyen európai titkosszolgálat létrehozására vonatkozó terveit, és kritikus szemmel vizsgálta alkalmasságát a Bizottság elnöki posztjára. Emellett az Euractiv egy feltételezett orosz támadásról is beszámolt, ami a bizottsági elnök repülőgépének GPS-rendszerét érte.

A riportok miatt az Euractiv-ot kizárták azon médiumok közül, akiknek a Bizottság tagjai tájékoztatás adnak. Karnitschnig szerint a kizárás azt mutatja, hogy a Bizottság nem érdekelt a média függetlenségében, hanem udvari tudósítókat szeretne. A kizárás mellett a főszerkesztő közvetlen verbális sértésekről is beszámolt.