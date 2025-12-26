Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Európai Bizottság

Így hallgattatja el Ursula von der Leyen a kritikus hangokat

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Euractiv főszerkesztője szerint az Európai Bizottság kizárta a portált a hivatalos tájékoztatásokból. Állítása szerint a döntés azután született, hogy az Euractiv kritikus cikkeket közölt Ursula von der Leyenről és a Bizottság működéséről. A Bizottság nem tűri a kritikus hangokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Európai BizottságUrsula von der Leyenhírportál

Az Euractiv főszerkesztője, Matthew Karnitschnig azzal vádolja az Európai Bizottságot, hogy hírportálját Ursula von der Leyen tiltólistára tette. Egy bejegyzésben azt panaszolja, hogy a többnyelvű hírportál újságíróit a bizottsági elnök környezete verbálisan támadja – írja az Exxpress.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

A helyzet előzménye, hogy az Euractiv kritikus cikkeket közölt az Európai Bizottságról az év elején. A hírportál többször is megkérdőjelezte von der Leyen európai titkosszolgálat létrehozására vonatkozó terveit, és kritikus szemmel vizsgálta alkalmasságát a Bizottság elnöki posztjára. Emellett az Euractiv egy feltételezett orosz támadásról is beszámolt, ami a bizottsági elnök repülőgépének GPS-rendszerét érte. 

A riportok miatt az Euractiv-ot kizárták azon médiumok közül, akiknek a Bizottság tagjai tájékoztatás adnak. Karnitschnig szerint a kizárás azt mutatja, hogy a Bizottság nem érdekelt a média függetlenségében, hanem udvari tudósítókat szeretne. A kizárás mellett a főszerkesztő közvetlen verbális sértésekről is beszámolt. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!