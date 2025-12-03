Hírlevél

Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Ukrajna

Üzemanyagtartályok rongálódtak meg Ukrajna támadása után

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Ukrajna éjszaka dróntámadást indított a voronyezsi térség ellen, amelyben több üzemanyagtartály is megrongálódott – közölte a régió kormányzója. A hatóságok szerint nem tört ki tűz és nem sérült meg senki, miközben az orosz légvédelem összesen 102 ukrán drónt lőtt le az éjszaka folyamán.
Ukrajnaorosz-ukrán háborúdrónüzemanyagtartályrakéta

Több üzemanyagtartály is megrongálódott az ukrán fegyveres erők éjszakai támadásában a Voronyezsi területen a lenta.ru szerint. Ezeket a részleteket Alekszandr Guszev, az oroszországi régió kormányzója tette közzé Telegram-csatornáján. Megjegyezte, hogy az incidens egyetlen járásban történt. A voronyezsi polgármester szerint a kár kisebb mértékű volt.

ATACMS rakéta darabja a Voronyezsi területen, a környéken az éjszaka folyamán üzemanyagtartályok rongálódtak meg
ATACMS rakéta darabja a Voronyezsi területen, a környéken az éjszaka folyamán üzemanyagtartályok rongálódtak meg Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Guszev közölte, hogy nem keletkezett tűz. Az előzetes információk szerint az incidens során személyi sérülés nem történt. 

Korábban arról számolt be a portál, hogy az éjszaka folyamán összesen 102 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett. A legtöbb drónt – 26-ot – a Belgorodi régióban semmisítették meg, négyet pedig a Voronyezsi régióban.

Korábban Gennagyij Dorosev századparancsnok azt nyilatkozta, hogy az ukrán katonák pánikba estek a Krasznoarmejszkért vívott csata során.

Orosz-ukrán háború
