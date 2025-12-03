Üzemanyagtartályok rongálódtak meg Ukrajna támadása után

Több üzemanyagtartály is megrongálódott az ukrán fegyveres erők éjszakai támadásában a Voronyezsi területen a lenta.ru szerint. Ezeket a részleteket Alekszandr Guszev, az oroszországi régió kormányzója tette közzé Telegram-csatornáján. Megjegyezte, hogy az incidens egyetlen járásban történt. A voronyezsi polgármester szerint a kár kisebb mértékű volt.

ATACMS rakéta darabja a Voronyezsi területen, a környéken az éjszaka folyamán üzemanyagtartályok rongálódtak meg Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Guszev közölte, hogy nem keletkezett tűz. Az előzetes információk szerint az incidens során személyi sérülés nem történt.

Korábban arról számolt be a portál, hogy az éjszaka folyamán összesen 102 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett. A legtöbb drónt – 26-ot – a Belgorodi régióban semmisítették meg, négyet pedig a Voronyezsi régióban.

