Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ma reggel sem kímélte Brüsszelt – nem teszik zsebre, amit üzent

Ezt látnia kell!

Soha nem látott robbanás volt egy hatalmas fekete lyukban – a tudósok sem értik, mi történt

Fox News

Amerikai vadászgépek centikre a venezuelai légtértől – új hidegháborús feszültség a Karib-térségben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok két F/A–18 Super Hornet vadászgépet küldött a Venezuelai-öböl térségébe, ahol nagyjából fél órán át repültek a nemzetközi légtérben – minden korábbinál közelebb a venezuelai határhoz. Bár amerikai védelmi források „rutinszerű kiképzőrepülésnek” nevezték az akciót, a térségben hónapok óta fokozódó katonai feszültség miatt a manőver egyértelmű üzenetként is értelmezhető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fox NewshatárakcióEgyesült ÁllamokVenezuela

Az Associated Press adatai és a Flightradar24 radarjele alapján a két amerikai F/A–18-as vadászgép kedden mintegy 30 percen át repült Venezuela északi vizei felett. A Fox News szerint ez volt az eddigi legközelebbi ismert amerikai repülőgép-manőver a venezuelai légtér közelében. Egy név nélkül nyilatkozó amerikai védelmi tisztviselő a lapnak azt mondta: a bevetés célja mindössze a vadászgépek működési hatótávolságának demonstrálása volt. Azt azonban nem árulta el, hogy a gépek felfegyverkezve repültek-e.

A két amerikai vadászgép kedden mintegy 30 percen át repült Venezuela északi vizei felett
A két amerikai vadászgép kedden mintegy 30 percen át repült Venezuela északi vizei felett
Fotó: AFP

A Fox News felidézi: az Egyesült Államok már korábban is végzett repüléseket Venezuela közelében B–52-es és B–1-es bombázókkal, de egyik sem közelítette meg annyira az ország határát, mint a most bevetett F/A–18-asok.

A manőver hátterében az amerikai drogellenes hadműveletek fokozódása áll. A cikk emlékeztet: szeptemberben hajtották végre az első amerikai csapást egy állítólag Venezuelából induló kábítószercsempész-hajó ellen.

Trump szigorította a légtérfelügyeletet

A Fox News szerint a feszültség novemberben tovább nőtt, miután Donald Trump elnök arra utasította az amerikai légitársaságokat, hogy kezeljék gyakorlatilag lezártként a venezuelai légteret, összhangban az FAA korábbi figyelmeztetéseivel.

A lap által idézett szakértők szerint Venezuela katonai képességei messze elmaradnak a propagandában bemutatott szinttől. 

Isaias Medina volt venezuelai diplomata úgy fogalmazott: a venezuelai hadsereg „papíron erősebbnek tűnik, mint a valóságban”.

Ursula von der Leyenék napról napra közelebb sodorják a kontinenst a háborúhoz
Újabb korrupciós botrány rázta meg Brüsszelt
Az amerikaiak úgy helyre tették Zelenszkijt, hogy csak úgy dörrent

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!