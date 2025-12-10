Amerikai vadászgépek centikre a venezuelai légtértől – új hidegháborús feszültség a Karib-térségben

Az Associated Press adatai és a Flightradar24 radarjele alapján a két amerikai F/A–18-as vadászgép kedden mintegy 30 percen át repült Venezuela északi vizei felett. A Fox News szerint ez volt az eddigi legközelebbi ismert amerikai repülőgép-manőver a venezuelai légtér közelében. Egy név nélkül nyilatkozó amerikai védelmi tisztviselő a lapnak azt mondta: a bevetés célja mindössze a vadászgépek működési hatótávolságának demonstrálása volt. Azt azonban nem árulta el, hogy a gépek felfegyverkezve repültek-e.

A két amerikai vadászgép kedden mintegy 30 percen át repült Venezuela északi vizei felett

Fotó: AFP

A Fox News felidézi: az Egyesült Államok már korábban is végzett repüléseket Venezuela közelében B–52-es és B–1-es bombázókkal, de egyik sem közelítette meg annyira az ország határát, mint a most bevetett F/A–18-asok.

A manőver hátterében az amerikai drogellenes hadműveletek fokozódása áll. A cikk emlékeztet: szeptemberben hajtották végre az első amerikai csapást egy állítólag Venezuelából induló kábítószercsempész-hajó ellen.

Trump szigorította a légtérfelügyeletet

A Fox News szerint a feszültség novemberben tovább nőtt, miután Donald Trump elnök arra utasította az amerikai légitársaságokat, hogy kezeljék gyakorlatilag lezártként a venezuelai légteret, összhangban az FAA korábbi figyelmeztetéseivel.

A lap által idézett szakértők szerint Venezuela katonai képességei messze elmaradnak a propagandában bemutatott szinttől.

Isaias Medina volt venezuelai diplomata úgy fogalmazott: a venezuelai hadsereg „papíron erősebbnek tűnik, mint a valóságban”.