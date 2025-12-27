Politikai káosz közepette készül választásokra Mianmar

A korábbi vezető, Aung Szan Szú Kji továbbra is börtönben van, pártját – a 2020-as választás fölényes győztesét, a Nemzeti Ligát a Demokráciáért – a junta feloszlatta, akárcsak több tucat etnikai pártot. A 2020-ban induló pártok 57 százaléke már nem létezik, noha ezek szerezték meg a szavazatok több mint 70 százalékát és a mandátumok 90 százalékát. Emellett az ország területének mintegy harmada lázadók vagy ellenzéki erők ellenőrzése alatt áll, és számos térségben heves harcok zajlanak.

Mianmar december 28-án választásra készül (Fotó: STR / AFP)

A választással kapcsolatban a junta azt állítja, hogy az a „mianmari népért” történik, és nem a nemzetközi közösség elvárásai miatt. A nemzetközi szervezetek és számos nyugati kormány ugyanakkor „színjátéknak” minősítette a voksolást. Egyetlen nagyhatású támogatója Kína, amely a katonai vezetést kulcsfontosságú területeken segítette, és így hozzájárult ahhoz, hogy a hadsereg elkerülje az összeomlást – írja a The Guardian.

Elemzők szerint Peking a választást Mianmar stabilitásának visszaállítására alkalmas eszköznek tekinti.

A biztonsági helyzet az elmúlt évben tovább romlott. 2025. január 1. és november 28. között a katonai légicsapások és dróntámadások száma mintegy 30 százalékkal nőtt 2024-hez képest. Iskolák, egészségügyi létesítmények és civil infrastruktúrák szinte napi szinten váltak célponttá. Egy rakhini állambeli kórház elleni katonai csapásban ebben a hónapban több tucat ember halt meg; az érintett területet nagyrészt az Arakáni Hadsereg irányítja, amely a junta egyik ellensége. A hadsereg emellett 26 százalékkal növelte a besorozásokhoz kapcsolódó emberrablások számát:

civileket hurcolnak el az utcáról és otthonukból, hogy szolgálatra kényszerítsék őket, miközben soraik folyamatosan apadnak. Sok fiatal, aki megteheti, elmenekült a hadsereg uralma alatt lévő településekről, többek között Rangoonból.

A politikai elnyomás is felerősödött. A junta új választásvédelmi törvényt vezetett be, amely szerint a választás bármilyen kritikája legalább hároméves börtönnel, bizonyos esetekben pedig halálbüntetéssel járhat. Július óta több mint 200 embert tartóztattak le azért, mert kritikus tartalmakat tettek közzé vagy éppen kedveltek a közösségi médiában.

A hatóságok egyes városokban házról házra járnak, és utasítják az embereket, hogy menjenek el szavazni.

Aktivisták szerint sokaknak egyszerűen nincs lehetőségük ellenállni.