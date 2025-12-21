Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrányos! Saját alelnökét is rövid pórázon tartja Magyar Péter – videó

Ezt látnia kell!

Mindent megváltoztathat, amit a 3I/ATLAS belsejében találtak

Egyesült Államok

Új vallási trend hódít az amerikai fiatalok körében

40 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyre több amerikai tinédzser fordul az ortodox kereszténység felé, amely afféle ellenkulturális jelenséggé vált a fiatalok körében. Az ortodoxia terjedésében fontos szerepet játszanak az influenszerek és a közösségi média, ahol a fiatalok megosztják egymással vallási tapasztalataikat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyesült Államokkereszténységinfluenszerortodoxiaortodox

Az Egyesült Államokban új trend figyelhető meg, miszerint egyre több tinédzser tér át az ortodox keresztény vallásra, aminek terjedésében fontos szerepet játszanak az influenszerek. A fiatalok körében az ortodoxia* (a kereszténység legrégebbi irányzata) afféle ellen-kulturális jelenséggé vált. Sokan fiatal úgy érzi, hogy a sorozatos válságok, a túlhajszolt életvitel és a rohamtempóban zajló technológiai fejlődés közepette szükségük van egy stabil kapaszkodóra, egy biztos pontra, ezért a hit felé fordulnak – írja az Euronews.

Az Egyesült Államokban egyre több tinédzser tér át az ortodox keresztény vallásra
Az Egyesült Államokban egyre több tinédzser tér át az ortodox keresztény vallásra
Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ortodox kereszténységet néha egyszerűen ortodoxiának nevezik. A klasszikus keresztény használatban az ortodox kifejezés az ókori keresztények által vallott tanok összességére utal, azon belül is főleg a Szentháromság teológiai meghatározásához való ragaszkodást jelenti.

Az amerikai tindézserek ugyanakkor elutasítják a modern, zenés istentiszteleteket és a futurisztikus szektákat, így a kereszténység legősibb ágát, az ortodox egyházat választják. Los Angelesben a fiatalok gyakran a Szent Szófia-székesegyházban találkoznak a Vacsora és beszélgetés elnevezésű eseményen, ahol lehetőségük van megosztani egymással félelmeiket és belső vívódásaikat.

Nem szeretném, ha kizárólag a saját vágyaim irányítanának, inkább valami olyasmihez kötődnék, ami több mint kétezer éve létezik

 – fogalmazott egy fiatal lány, Eilleen. A közösséghez tartozik Justin Braxton is, aki Los Angelesben dolgozik tűzoltóként, és másfél évvel ezelőtt keresztelkedett meg. Felidézte, hogy az első alkalommal félig görög, félig angol nyelvű liturgiát hallgatott. A görög szöveget nem értette, mégis végig sírt a másfél órás mise alatt. Azóta egyetlen ifjúsági összejövetelt sem mulasztott el.

A böjt, az ima sokaknak kimerítőnek vagy fájdalmasnak tűnhet, én viszont gyakorlásként tekintek rá. Számomra ez mutatja meg a különbséget a boldogság és az öröm között

 – mondta Justin. Szakértők szerint az ortodoxia terjedése az elmúlt években két külön hullámban volt megfigyelhető az Egyesült Államokban. Az Ortodox Tanulmányok Intézetének ügyvezető igazgatója szerint először a koronavírus-járvány idején nőtt meg jelentősen a hívek száma, majd ez a folyamat megtorpant, az elmúlt másfél évben azonban ismét élénkülni kezdett az érdeklődés a vallási irányzat iránt. 

Korábban írtunk róla, hogy Trump nem tűri a keresztények üldözését.

Megérkezett Trump legújabb ajánlata – felháborító, hogyan reagált Zelenszkij és Európa
A belga miniszterelnök nem kímélte a Politicót – videó
A német lakosság már nem bízik a kormányban – mutatjuk a friss adatokat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!