Új vallási trend hódít az amerikai fiatalok körében

Az Egyesült Államokban új trend figyelhető meg, miszerint egyre több tinédzser tér át az ortodox keresztény vallásra, aminek terjedésében fontos szerepet játszanak az influenszerek. A fiatalok körében az ortodoxia* (a kereszténység legrégebbi irányzata) afféle ellen-kulturális jelenséggé vált. Sokan fiatal úgy érzi, hogy a sorozatos válságok, a túlhajszolt életvitel és a rohamtempóban zajló technológiai fejlődés közepette szükségük van egy stabil kapaszkodóra, egy biztos pontra, ezért a hit felé fordulnak – írja az Euronews.

Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ortodox kereszténységet néha egyszerűen ortodoxiának nevezik. A klasszikus keresztény használatban az ortodox kifejezés az ókori keresztények által vallott tanok összességére utal, azon belül is főleg a Szentháromság teológiai meghatározásához való ragaszkodást jelenti.

Az amerikai tindézserek ugyanakkor elutasítják a modern, zenés istentiszteleteket és a futurisztikus szektákat, így a kereszténység legősibb ágát, az ortodox egyházat választják. Los Angelesben a fiatalok gyakran a Szent Szófia-székesegyházban találkoznak a Vacsora és beszélgetés elnevezésű eseményen, ahol lehetőségük van megosztani egymással félelmeiket és belső vívódásaikat.

Nem szeretném, ha kizárólag a saját vágyaim irányítanának, inkább valami olyasmihez kötődnék, ami több mint kétezer éve létezik

– fogalmazott egy fiatal lány, Eilleen. A közösséghez tartozik Justin Braxton is, aki Los Angelesben dolgozik tűzoltóként, és másfél évvel ezelőtt keresztelkedett meg. Felidézte, hogy az első alkalommal félig görög, félig angol nyelvű liturgiát hallgatott. A görög szöveget nem értette, mégis végig sírt a másfél órás mise alatt. Azóta egyetlen ifjúsági összejövetelt sem mulasztott el.

A böjt, az ima sokaknak kimerítőnek vagy fájdalmasnak tűnhet, én viszont gyakorlásként tekintek rá. Számomra ez mutatja meg a különbséget a boldogság és az öröm között

– mondta Justin. Szakértők szerint az ortodoxia terjedése az elmúlt években két külön hullámban volt megfigyelhető az Egyesült Államokban. Az Ortodox Tanulmányok Intézetének ügyvezető igazgatója szerint először a koronavírus-járvány idején nőtt meg jelentősen a hívek száma, majd ez a folyamat megtorpant, az elmúlt másfél évben azonban ismét élénkülni kezdett az érdeklődés a vallási irányzat iránt.

The blue CES and Pew graphs are from a general population survey, and the multicolor one is from a survey of college students.#orthodoxstudiesinstitute #orthodoxyinamerica #saintconstantinecollege #matthewnamee pic.twitter.com/9DvVkBV7wx — Orthodox Studies Institute (@scc_osi) September 8, 2025

