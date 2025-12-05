Itt a mindent eldöntő bejelentés az orosz–ukrán háborúról!

Hírlevél
Tegnap, 8:12
Az amerikai alelnök, J.D. Vance reményét fejezte ki, hogy a következő hetekben „jó hírek” érkezhetnek Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárásával kapcsolatban.
orosz-ukrán háborúbéke

A beszélgetés során az újságírók megkérdezték Vance-t, mi az, ami a leginkább frusztrálja alelnöki szerepében. Azt válaszolta, hogy eddig még nem sikerült olyan megállapodást elérnie, amely véget vetne Oroszország Ukrajna elleni háborújának.

J.D. Vance (Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Hát, őszintén szólva, az orosz–ukrán helyzet az egész Fehér Ház számára folyamatos frusztrációt jelentett

– mondta Vance. Hozzátette, hogy a Fehér Ház tényleg úgy gondolta, és Donald Trump amerikai elnök többször is hangoztatta, hogy ez lenne a legegyszerűbben rendezhető konfliktus.

„Ha pedig valaki korábban azt mondja nekem, hogy a közel-keleti béke könnyebben elérhető, mint a béke Kelet-Európában, biztosan őrültnek tartom” – tette hozzá Vance.

Ugyanakkor továbbra is optimista, és arra számít, hogy a következő hetekben „jó hírek” érkeznek. Kiemelte, hogy a folyamat még nem tart a végénél, de előrelépés történt – írja az RBC Ukraine.

Úgy érzem, jelentős haladást értünk el, de még messze nem vagyunk a végén

 – mondta. 

Van ok a bizakodásra – remélhetőleg a következő hetekben kedvező hírek érkeznek ezzel kapcsolatban.

Az amerikai béketerv

Az Egyesült Államok novemberben bemutatta új béketervét az ukrajnai háború lezárására. A kezdeti változat 28 pontból állt, majd a dokumentumot tovább módosították.

Ukrán és amerikai delegációk dolgoztak a dokumentumon. December 2-án Trump megbízottja, Steve Witkoff, valamint az amerikai elnök veje, Jared Kushner Moszkvába utazott, hogy találkozzon a Kreml vezetőjével, Vlagyimir Putyinnal.

Az öt órán át tartó egyeztetés után Putyin tanácsadója, Jurij Usakov azt mondta, még nem sikerült kompromisszumot kötni, bár mindkét fél hajlandó folytatni a munkát.

A nyugati sajtó Usakov kijelentését úgy értelmezte, hogy a Kreml elutasította a jelenlegi amerikai béketervet. Ugyanakkor a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov másnap azt állította, hogy ez nem így van.

Néhány nappal később Putyin azt mondta, elutasította az amerikai javaslat egy részét, és közölte, hogy a dokumentum immár 27 pontból áll, négy csomagban. Azonban ukrajnai egyeztetések után a dokumentum állítólag 20 pontra csökkent.

A The New York Times szerint az egyik csomag Ukrajna szuverenitására vonatkozik, beleértve a hadsereg létszámának és a rakéták hatótávolságának korlátozását. A többi csomag területi engedményeket, az amerikai–orosz háború utáni gazdasági együttműködést, valamint szélesebb európai biztonsági kérdéseket érint.

 

 

