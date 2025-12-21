Az elmúlt napokban előrelépésről és figyelmeztetésekről szóltak a hírek az orosz–ukrán háború árnyékában: Berlinben amerikai–ukrán egyeztetések zajlottak, Donald Trump nyomatékos üzenetet küldött Kijevnek, miközben a harctéren és a hátországban is folytatódott a küzdelem. A brüsszeli uniós csúcs fordulatot hozott: miközben Ursula von der Leyen és a német vezetés az orosz vagyon elkobzását és Ukrajna közvetlen háborús finanszírozásá sürgette, Orbán Viktor megvédte Magyarország és a magyar emberek érdekeit.
Elégedetten távozott Berlinből az amerikai delegáció
Pozitívan értékelte a berlini ukrán–amerikai egyeztetések első napját hétfőn az Egyesült Államok delegációja. Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint a több mint öt órán át tartó tárgyalás alatt, „jelentős előrelépés” történt a békefolyamatban. A béketárgyalás után Steve Witkoff közösségi oldalán számolt be az egyeztetések eredményéről. Később kiderült: a területi viták megoldatlanok maradtak.
Donald Trump súlyos figyelmeztetést küldött Ukrajnának
Az amerikai elnök az Ovális Irodában kijelentette, hogy reméli, Ukrajna gyorsan cselekszik az orosz–ukrán háború békés rendezése érdekében.
Donald Trump hangsúlyozta, hogy a késlekedés Oroszország álláspontját befolyásolhatja, és sürgette a gyors döntéshozatalt.
Az ukrán küldöttség december 19–20-án az Egyesült Államokba utazott.
Terrortámadást terveztek migránsok egy bajor karácsonyi vásár ellen
Öt férfit tartóztatott le a német rendőrség, miután egy karácsonyi vásár elleni terrortámadás gyanúja merült fel.
A férfiak egy kamionnal akartak a tömegbe hajtani, de a hatóságok még időben közbeléptek.
A gyanúsítottak között három marokkói, egy egyiptomi és egy szír állampolgár van. A hatóságok szerint az egyiptomi férfi vallási vezetőként buzdította társait a támadásra. A német rendőrség egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztetésére cselekedett, így sikerült megelőzni az iszlamista indíttatású merényletet a karácsonyi vásár ellen.
Bondi Beach-i lövöldözés: újabb részletek
Újabb részleteket közöltek az ausztrál hatóságok a Bondi Beach-en történt lövöldözés sérültjeiről. Új-Dél-Wales egészségügyi hatóságai szerint hétfőn, helyi idő szerint 17 órakor összesen 27 embert ápoltak Sydney különböző kórházaiban. Izraeli lapok szerdán nyilvánosságra hozták a Bondi Beach-i támadás harmadik magyar áldozatának a nevét. A terrortámadás áldozata 1946-ban született Nagyszőlősön.
Szigorít Ausztrália a Bondi Beach-i mészárlás után
Az egyik legsúlyosabb ausztráliai terrortámadás nyomán az ausztrál kormány átfogó jogszabálycsomagot készít elő a gyűlöletbeszéd és a radikalizmus visszaszorítására.
A tervezett szigorítások új bűncselekményi tényállásokat, fokozott rendőri fellépést és bevándorlási korlátozásokat is tartalmaznak.
Ukrán dróncsapás rázta meg Oroszországot: olajfinomítót ért támadás
Kijev újabb célzott támadásokat hajtott végre orosz energetikai célpontok ellen. Újabb súlyos dróntámadás érte az orosz energetikai infrastruktúrát: ukrán drónok csapást mértek a dél-oroszországi Krasznodar területén található Kubán város olajfinomítójára. A jelentések szerint a robbanások december 17-én éjszaka rázták meg a létesítményt.
Az orosz előrenyomulás megállíthatatlan
Az orosz erők december 18-án előrenyomulást értek el.
Zaporizzsja keleti részén, Huliaipole térségében, valamint Donyeck régió északi részén, Dronivka közelében is sikeres katonai akciókat hajtottak végre az oroszok.
A legsúlyosabb harcok a pokrovszki irányon zajlottak, ahol az orosz hadsereg újabb támadásokat indított korábban visszavert állások ellen.
Újabb eszkaláció? Merz német katonák Ukrajnába küldéséről beszél
Friedrich Merz szövetségi kancellár hétfőn több európai állam- és kormányfővel együtt vállalta egy „multinacionális csapat” felállítását Ukrajna számára. A kezdeményezés célja az lenne, hogy a katonai jelenlét támogatást biztosítson Ukrajnának abban az esetben is, ha Oroszország újabb támadást indítana.
Politikai földindulás Bécsben
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint alapjaiban rendeződik át Ausztria fővárosának politikai térképe.
A szuverenista Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) megállíthatatlannak tűnik, miközben a Christian Stocker kancellár fémjelezte Osztrák Néppárt (ÖVP) soha nem látott mélységekbe zuhan Bécsben.
A számok tükrében kijelenthető: a választók elfordultak a fősodratú jobbközéptől, és határozottan a patrióta alternatíva felé fordultak.
Putyin évértékelője: Moszkva határozza meg a béke feltételeit
Az orosz államfő pénteken tartotta meg szokásos évértékelőjét. A többórás rendezvény rendkívül széles spektrumot fedett le, a hétköznapi gondoktól egészen a kulcsfontosságú világpolitikai témákig. Vlagyimir Putyin ismertette országa álláspontját a legfontosabb aktuális kérdésekben, így az ukrán konfliktusról, a gazdasági viszonyokról és a népesedési problémákról egyaránt beszélt.
Hatalmas magyar siker Brüsszelben
Rendkívüli diplomáciai győzelmet aratott Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió tagállami vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozóján. A maratoni tárgyalások után sikerült elérni, hogy az EU ne nyúljon hozzá a befagyasztott orosz vagyonhoz Ukrajna támogatására, amit a magyar kormányfő szerint hadüzenetként értelmezhetett volna Oroszország, és közvetlenül beleránthatta volna Európát – így Magyarországot is – egy háborúba. A miniszterelnök kiemelte:
A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani. Ebben a belga miniszterelnöknek hatalmas szerepe van, aki nem geopolitikai megfontolásokból tette, amit tett, amikor lényegében megölte ezt az előterjesztést, hanem egész egyszerűen számolt.
Rámutatott: az oroszok ezt perben viszont megnyerik, amire több mint komoly esélyük van. Abban a pillanatban valakinek helyt kell állni ezért, és az egy belga cég lesz és mögötte pedig a belga kormány.
Belgium pénzügyi csődje forgott kockán tegnap, és a miniszterelnökük meg is mentette Belgiumot ettől. Bár a nyomás, különösen a németek irányából rendkívül nagy volt
– szögezte le Orbán Viktor.