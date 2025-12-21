Az elmúlt napokban előrelépésről és figyelmeztetésekről szóltak a hírek az orosz–ukrán háború árnyékában: Berlinben amerikai–ukrán egyeztetések zajlottak, Donald Trump nyomatékos üzenetet küldött Kijevnek, miközben a harctéren és a hátországban is folytatódott a küzdelem. A brüsszeli uniós csúcs fordulatot hozott: miközben Ursula von der Leyen és a német vezetés az orosz vagyon elkobzását és Ukrajna közvetlen háborús finanszírozásá sürgette, Orbán Viktor megvédte Magyarország és a magyar emberek érdekeit.

Miközben Brüsszelben a háború és a béke határán billegtek a döntések, Orbán Viktor megvédte a magyar érdekeket

Fotó: AFP

Elégedetten távozott Berlinből az amerikai delegáció

Pozitívan értékelte a berlini ukrán–amerikai egyeztetések első napját hétfőn az Egyesült Államok delegációja. Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szerint a több mint öt órán át tartó tárgyalás alatt, „jelentős előrelépés” történt a békefolyamatban. A béketárgyalás után Steve Witkoff közösségi oldalán számolt be az egyeztetések eredményéről. Később kiderült: a területi viták megoldatlanok maradtak.

READOUT FROM U.S.-UKRAINE TALKS IN BERLIN, GERMANY:



The meeting in Berlin between President Zelenskyy, Special Envoy Witkoff, Jared Kushner, and delegations from the United States and Ukraine lasted over five hours. Representatives held in-depth discussions regarding the… pic.twitter.com/G7breh5Gab — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 14, 2025

Donald Trump súlyos figyelmeztetést küldött Ukrajnának

Az amerikai elnök az Ovális Irodában kijelentette, hogy reméli, Ukrajna gyorsan cselekszik az orosz–ukrán háború békés rendezése érdekében.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy a késlekedés Oroszország álláspontját befolyásolhatja, és sürgette a gyors döntéshozatalt.

Az ukrán küldöttség december 19–20-án az Egyesült Államokba utazott.

Terrortámadást terveztek migránsok egy bajor karácsonyi vásár ellen

Öt férfit tartóztatott le a német rendőrség, miután egy karácsonyi vásár elleni terrortámadás gyanúja merült fel.

A férfiak egy kamionnal akartak a tömegbe hajtani, de a hatóságok még időben közbeléptek.

A gyanúsítottak között három marokkói, egy egyiptomi és egy szír állampolgár van. A hatóságok szerint az egyiptomi férfi vallási vezetőként buzdította társait a támadásra. A német rendőrség egy külföldi titkosszolgálat figyelmeztetésére cselekedett, így sikerült megelőzni az iszlamista indíttatású merényletet a karácsonyi vásár ellen.

Terrortámadást terveztek migránsok egy bajor karácsonyi vásár ellen Fotó: AFP

Bondi Beach-i lövöldözés: újabb részletek

Újabb részleteket közöltek az ausztrál hatóságok a Bondi Beach-en történt lövöldözés sérültjeiről. Új-Dél-Wales egészségügyi hatóságai szerint hétfőn, helyi idő szerint 17 órakor összesen 27 embert ápoltak Sydney különböző kórházaiban. Izraeli lapok szerdán nyilvánosságra hozták a Bondi Beach-i támadás harmadik magyar áldozatának a nevét. A terrortámadás áldozata 1946-ban született Nagyszőlősön.