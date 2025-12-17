Saria, bandák, félelem: így omlott össze egy svéd városrész

Látszólag átlagos hétköznap fogadja a látogatót Örebro városának egyik lakótelepén, Vivalla utcáin. Gyerekek sietnek haza az iskolából, a főtéren emberek jönnek-mennek, a kisboltok nyitva vannak. De közelebbről megnézve a kép azonnal megváltozik. A kislányok többsége hidzsábot visel, a nők jelentős része pedig teljes testet elfedő nikábban jár. A felszín alatt egy másik valóság húzódik: a biztonságérzet elvesztése, a társadalmi kohézió széthullása és a bűnbandák uralma. A Samnytt svéd hírportál helyszíni riportja döbbenetes képet fest arról a stádiumról, ahová a liberális migrációs politika juttatta Svédországot.
Vivalla az 1960-as évek végén épült, azzal az ígérettel, hogy modern, kényelmes otthonokat teremt átlagos svéd családoknak. A 80-as és 90-es években azonban drasztikus demográfiai csere ment végbe. Ahogy a munkaerőpiacon nehezen elhelyezkedő, Európán kívülről érkező bevándorlók tömegei beköltöztek a városrészbe, az őslakos svédek menekülni kezdtek.
Az 1990-es években kezdett minden elromlani
– meséli Sven, egy 65 éves férfi, aki 1965 óta élt a környéken, de ma már elképzelhetetlennek tartja a visszaköltözést.
Csak munkanélküliek és bevándorlók költöztek be. Onnantól kezdve a lejtmenet megállíthatatlan volt, egyre rosszabb és rosszabb lett minden
– teszi hozzá keserűen. Ma már éjszaka nem merne a környékre merészkedni.
A politikusok évtizedeken át a „sokszínűségről” és az „integrációról” szónokoltak, miközben a lakók a bőrükön érezték a közbiztonság összeomlását. Amikor a rendőrség hivatalosan is felvette Vivallát a „különösen veszélyeztetett területek” (a no-go zónák eufemisztikus elnevezése) listájára, az csak hivatalossá tette a valóságot: a negyedben a bűnözés és a sajátos, a svéd kultúrától idegen normák vették át az uralmat.
A környék nem csupán a bűnözésről, hanem a radikális iszlamizmus térnyeréséről is hírhedtté vált. A 2013-as zavargások, amikor rendőrökre és tűzoltókra támadtak, csak a jéghegy csúcsát jelentették. Vivalla lett a svédországi dzsihadisták egyik központja: innen indultak fiatalok Szíriába, hogy csatlakozzanak az Iszlám Államhoz.
A helyiek emlékezetében élénken él Mehdi Ghezali, a „guantánamói svéd” alakja, akit a pakisztáni hatóságok fogtak el a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után. Hazatérése után Vivallában afféle helyi kiskirályként viselkedett.
Itt volt a kis udvartartása. Ő nevelte a fiatalokat, és fiatal lányokat vett feleségül
– emlékszik vissza Maria, egy helyi nyugdíjas.
A radikális imámok befolyása ma is érezhető: a helyi mecsetben az integrációt támogató erők küzdenek az „őskonzervatív”, szalafista csoportokkal, akik elzárnák a fiatalokat a svéd társadalomtól.
Anna, aki korábban a szociális szférában dolgozott, fájdalmas kontrasztot lát a múlt és a jelen között.
Régen ismertem a balhés fiatalok szüleit. Ha valaki fenyegetőzött, csak rárivalltam: 'Hé, ismerem anyádat!' Ma már nem mernék este kimenni az utcára
– mondja.
A közbiztonság hiányát a rendőrség tehetetlensége is fokozza. A helyi őrsöt hol megnyitják, hol bezárják, a lakók pedig úgy érzik, magukra hagyták őket.
A svéd állam és az önkormányzat csillagászati összegeket ölt a negyed felzárkóztatásába. Lakásfelújítások, szociális projektek, nyelvtanfolyamok követték egymást – eredmény nélkül. A strukturális problémákat (a tömeges munkanélküliséget, a nyelvtudás hiányát és a párhuzamos társadalom kiépülését) nem lehet ifjúsági klubokkal orvosolni.
A helyiek bizalma a svéd jogállamban is megrendült. Maria egy nemrég történt esetet említ, amikor egy férfi minden előzmény nélkül megkéselt egy nőt a helyi bevásárlóközpont előtt. A lakók között terjed a szóbeszéd: talán azért tette, hogy ne utasítsák ki.
Ha elítélik bűncselekményért, maradhat. Ha tisztességesen él, kiutasítják
– fogalmazzák meg a svéd migrációs politika abszurd logikáját.
Vivalla esete figyelmeztető jel egész Európa számára. Megmutatja, milyen gyorsan semmivé foszlik a biztonság és a normalitás, ha a politikai döntéshozók a valóság helyett ideológiákra alapozzák döntéseiket. A svéd modell recseg-ropog, Vivalla utcáin pedig már régen nem Svédország szabályai érvényesülnek.