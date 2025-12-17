Saria, bandák, félelem: így omlott össze egy svéd városrész

Látszólag átlagos hétköznap fogadja a látogatót Örebro városának egyik lakótelepén, Vivalla utcáin. Gyerekek sietnek haza az iskolából, a főtéren emberek jönnek-mennek, a kisboltok nyitva vannak. De közelebbről megnézve a kép azonnal megváltozik. A kislányok többsége hidzsábot visel, a nők jelentős része pedig teljes testet elfedő nikábban jár. A felszín alatt egy másik valóság húzódik: a biztonságérzet elvesztése, a társadalmi kohézió széthullása és a bűnbandák uralma. A Samnytt svéd hírportál helyszíni riportja döbbenetes képet fest arról a stádiumról, ahová a liberális migrációs politika juttatta Svédországot.

A vivallai mecsetbe Károly Gusztáv svéd király is ellátogatott (Fotó: TT News Agency via AFP)

Vivalla az 1960-as évek végén épült, azzal az ígérettel, hogy modern, kényelmes otthonokat teremt átlagos svéd családoknak. A 80-as és 90-es években azonban drasztikus demográfiai csere ment végbe. Ahogy a munkaerőpiacon nehezen elhelyezkedő, Európán kívülről érkező bevándorlók tömegei beköltöztek a városrészbe, az őslakos svédek menekülni kezdtek.

Az 1990-es években kezdett minden elromlani

– meséli Sven, egy 65 éves férfi, aki 1965 óta élt a környéken, de ma már elképzelhetetlennek tartja a visszaköltözést.

Csak munkanélküliek és bevándorlók költöztek be. Onnantól kezdve a lejtmenet megállíthatatlan volt, egyre rosszabb és rosszabb lett minden

– teszi hozzá keserűen. Ma már éjszaka nem merne a környékre merészkedni.

A politikusok évtizedeken át a „sokszínűségről” és az „integrációról” szónokoltak, miközben a lakók a bőrükön érezték a közbiztonság összeomlását. Amikor a rendőrség hivatalosan is felvette Vivallát a „különösen veszélyeztetett területek” (a no-go zónák eufemisztikus elnevezése) listájára, az csak hivatalossá tette a valóságot: a negyedben a bűnözés és a sajátos, a svéd kultúrától idegen normák vették át az uralmat.

A környék nem csupán a bűnözésről, hanem a radikális iszlamizmus térnyeréséről is hírhedtté vált. A 2013-as zavargások, amikor rendőrökre és tűzoltókra támadtak, csak a jéghegy csúcsát jelentették. Vivalla lett a svédországi dzsihadisták egyik központja: innen indultak fiatalok Szíriába, hogy csatlakozzanak az Iszlám Államhoz.