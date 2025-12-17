Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
svédország

Saria, bandák, félelem: így omlott össze egy svéd városrész

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egykor a skandináv jóléti állam büszkesége volt, ma az elhibázott bevándorláspolitika és az integrációs csőd mementója. Az Örebro városában található Vivalla lakótelep története iskolapéldája annak, hogyan válik egy biztonságos, polgári környék néhány évtized alatt no-go zónává, ahol a saria törvényei lassan felülírják a svéd jogrendet. A helyiek párhuzamos társadalomról, iszlamista radikalizációról és a mindennapokat átszövő félelemről számolnak be, miközben a politikai elit milliárdokat költ hatástalan programokra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
svédországörebrovivallamigrációs politika

Látszólag átlagos hétköznap fogadja a látogatót Örebro városának egyik lakótelepén, Vivalla utcáin. Gyerekek sietnek haza az iskolából, a főtéren emberek jönnek-mennek, a kisboltok nyitva vannak. De közelebbről megnézve a kép azonnal megváltozik. A kislányok többsége hidzsábot visel, a nők jelentős része pedig teljes testet elfedő nikábban jár. A felszín alatt egy másik valóság húzódik: a biztonságérzet elvesztése, a társadalmi kohézió széthullása és a bűnbandák uralma. A Samnytt svéd hírportál helyszíni riportja döbbenetes képet fest arról a stádiumról, ahová a liberális migrációs politika juttatta Svédországot.

A vivallai mecsetbe Károly Gusztáv svéd király is ellátogatott
A vivallai mecsetbe Károly Gusztáv svéd király is ellátogatott (Fotó: TT News Agency via AFP)

Vivalla az 1960-as évek végén épült, azzal az ígérettel, hogy modern, kényelmes otthonokat teremt átlagos svéd családoknak. A 80-as és 90-es években azonban drasztikus demográfiai csere ment végbe. Ahogy a munkaerőpiacon nehezen elhelyezkedő, Európán kívülről érkező bevándorlók tömegei beköltöztek a városrészbe, az őslakos svédek menekülni kezdtek.

Az 1990-es években kezdett minden elromlani

– meséli Sven, egy 65 éves férfi, aki 1965 óta élt a környéken, de ma már elképzelhetetlennek tartja a visszaköltözést.

Csak munkanélküliek és bevándorlók költöztek be. Onnantól kezdve a lejtmenet megállíthatatlan volt, egyre rosszabb és rosszabb lett minden

– teszi hozzá keserűen. Ma már éjszaka nem merne a környékre merészkedni.

A politikusok évtizedeken át a „sokszínűségről” és az „integrációról” szónokoltak, miközben a lakók a bőrükön érezték a közbiztonság összeomlását. Amikor a rendőrség hivatalosan is felvette Vivallát a „különösen veszélyeztetett területek” (a no-go zónák eufemisztikus elnevezése) listájára, az csak hivatalossá tette a valóságot: a negyedben a bűnözés és a sajátos, a svéd kultúrától idegen normák vették át az uralmat.

A környék nem csupán a bűnözésről, hanem a radikális iszlamizmus térnyeréséről is hírhedtté vált. A 2013-as zavargások, amikor rendőrökre és tűzoltókra támadtak, csak a jéghegy csúcsát jelentették. Vivalla lett a svédországi dzsihadisták egyik központja: innen indultak fiatalok Szíriába, hogy csatlakozzanak az Iszlám Államhoz.

A helyiek emlékezetében élénken él Mehdi Ghezali, a „guantánamói svéd” alakja, akit a pakisztáni hatóságok fogtak el a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után. Hazatérése után Vivallában afféle helyi kiskirályként viselkedett.

Itt volt a kis udvartartása. Ő nevelte a fiatalokat, és fiatal lányokat vett feleségül

– emlékszik vissza Maria, egy helyi nyugdíjas.

A radikális imámok befolyása ma is érezhető: a helyi mecsetben az integrációt támogató erők küzdenek az „őskonzervatív”, szalafista csoportokkal, akik elzárnák a fiatalokat a svéd társadalomtól.

Anna, aki korábban a szociális szférában dolgozott, fájdalmas kontrasztot lát a múlt és a jelen között.

Régen ismertem a balhés fiatalok szüleit. Ha valaki fenyegetőzött, csak rárivalltam: 'Hé, ismerem anyádat!' Ma már nem mernék este kimenni az utcára

– mondja.

A közbiztonság hiányát a rendőrség tehetetlensége is fokozza. A helyi őrsöt hol megnyitják, hol bezárják, a lakók pedig úgy érzik, magukra hagyták őket.

A svéd állam és az önkormányzat csillagászati összegeket ölt a negyed felzárkóztatásába. Lakásfelújítások, szociális projektek, nyelvtanfolyamok követték egymást – eredmény nélkül. A strukturális problémákat (a tömeges munkanélküliséget, a nyelvtudás hiányát és a párhuzamos társadalom kiépülését) nem lehet ifjúsági klubokkal orvosolni.

A helyiek bizalma a svéd jogállamban is megrendült. Maria egy nemrég történt esetet említ, amikor egy férfi minden előzmény nélkül megkéselt egy nőt a helyi bevásárlóközpont előtt. A lakók között terjed a szóbeszéd: talán azért tette, hogy ne utasítsák ki.

Ha elítélik bűncselekményért, maradhat. Ha tisztességesen él, kiutasítják

– fogalmazzák meg a svéd migrációs politika abszurd logikáját.

Vivalla esete figyelmeztető jel egész Európa számára. Megmutatja, milyen gyorsan semmivé foszlik a biztonság és a normalitás, ha a politikai döntéshozók a valóság helyett ideológiákra alapozzák döntéseiket. A svéd modell recseg-ropog, Vivalla utcáin pedig már régen nem Svédország szabályai érvényesülnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!