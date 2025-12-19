Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tiltakozás az Alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen

Ezt látnia kell!

Erre senki sem számított – Putyin olyan bejelentést tett, ami mindent megváltoztat

Merz

The New York Times: Hatalmas kudarc Merznek és Von der Leyennek

53 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos politikai vereséget szenvedett Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen az uniós csúcson: a befagyasztott orosz állami vagyonra épülő finanszírozási terv az utolsó pillanatban összeomlott – írja a New York Times. Az Európai Unió vezetői végül egy gyors kompromisszummal, közös hadikölcsönnel biztosítanának 90 milliárd eurót Ukrajna számára, miközben Magyarország, Szlovákia és Csehország mentességet harcolt ki ez alól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MerzkudarcThe New York TimesUrsula von der Leyen

Az Európai Unió vezetői péntek hajnalban megállapodtak abban, hogy mintegy 90 milliárd eurós hitellel biztosítják Ukrajna finanszírozását a következő két évre, ugyanakkor nem sikerült dűlőre jutniuk az orosz befagyasztott állami vagyon felhasználásáról – számolt be róla a New York Times.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: AFP

A lap szerint az eredeti elképzelés, amely az Európában zárolt orosz eszközökre építette volna a hitel fedezetét, az utolsó pillanatban bukott meg. Ennek fő oka Belgium ellenállása volt: Brüsszel jogi és pénzügyi megtorlástól tartott Moszkva részéről, és csak rendkívül széles körű garanciák mellett járult volna hozzá az eszközök felhasználásához. Ezeket a feltételeket több tagállam, köztük Franciaország és Olaszország sem vállalta volna fel saját parlamentjei előtt.

A New York Times kiemeli: az orosz vagyonra épülő konstrukció összeomlása komoly politikai vereség Friedrich Merz és Ursula von der Leyen számára is, mivel mindketten a terv legfőbb támogatói voltak. A kudarc rávilágított az EU-n belüli megosztottságra és arra, hogy válsághelyzetben is nehézkesen születnek meg az egységes döntések.

A zsákutcába jutott tárgyalások után az uniós vezetők egy egyszerűbb B tervhez nyúltak: közös kötvénykibocsátással, az EU költségvetése által garantált hitelt vesznek fel Ukrajna számára. A megállapodás részeként Magyarország, Szlovákia és Csehország elérte, hogy mentesüljön a hitel terhei alól, így ezek az országok nem vállalnak anyagi kötelezettséget a finanszírozásban.

A lap szerint bár az EU formálisan nem zárta ki, hogy a jövőben ismét előkerüljön az orosz vagyon felhasználásának kérdése, jelenleg ez politikailag lezárt ügynek tekinthető. A brüsszeli vezetők most a közös hitelfelvételt látják az egyetlen gyorsan végrehajtható megoldásnak Ukrajna pénzügyi támogatására.

Hatalmas magyar siker Brüsszelben: Orbán Viktor ismerteti a részleteket
Orbán Viktor: Az európai emberek fizetni fognak a vezetőik elhibázott politikája miatt
Orbán Balázs: Először fordul elő, hogy az EU háborús kölcsönt nyújt egy unión kívüli, háborúban álló államnak

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!