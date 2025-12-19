The New York Times: Hatalmas kudarc Merznek és Von der Leyennek

Az Európai Unió vezetői péntek hajnalban megállapodtak abban, hogy mintegy 90 milliárd eurós hitellel biztosítják Ukrajna finanszírozását a következő két évre, ugyanakkor nem sikerült dűlőre jutniuk az orosz befagyasztott állami vagyon felhasználásáról – számolt be róla a New York Times.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: AFP

A lap szerint az eredeti elképzelés, amely az Európában zárolt orosz eszközökre építette volna a hitel fedezetét, az utolsó pillanatban bukott meg. Ennek fő oka Belgium ellenállása volt: Brüsszel jogi és pénzügyi megtorlástól tartott Moszkva részéről, és csak rendkívül széles körű garanciák mellett járult volna hozzá az eszközök felhasználásához. Ezeket a feltételeket több tagállam, köztük Franciaország és Olaszország sem vállalta volna fel saját parlamentjei előtt.

A New York Times kiemeli: az orosz vagyonra épülő konstrukció összeomlása komoly politikai vereség Friedrich Merz és Ursula von der Leyen számára is, mivel mindketten a terv legfőbb támogatói voltak. A kudarc rávilágított az EU-n belüli megosztottságra és arra, hogy válsághelyzetben is nehézkesen születnek meg az egységes döntések.

A zsákutcába jutott tárgyalások után az uniós vezetők egy egyszerűbb B tervhez nyúltak: közös kötvénykibocsátással, az EU költségvetése által garantált hitelt vesznek fel Ukrajna számára. A megállapodás részeként Magyarország, Szlovákia és Csehország elérte, hogy mentesüljön a hitel terhei alól, így ezek az országok nem vállalnak anyagi kötelezettséget a finanszírozásban.

A lap szerint bár az EU formálisan nem zárta ki, hogy a jövőben ismét előkerüljön az orosz vagyon felhasználásának kérdése, jelenleg ez politikailag lezárt ügynek tekinthető. A brüsszeli vezetők most a közös hitelfelvételt látják az egyetlen gyorsan végrehajtható megoldásnak Ukrajna pénzügyi támogatására.