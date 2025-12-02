Witkoff úton van Moszkvába, ezúttal nem egyedül

Donald Trump különmegbízottja Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyal majd Moszkvában – írja a RIA. Steve Witkoff azonban ezúttal nem egyedül érkezik, miután a hírek szerint vele tart az elnök veje, Jared Kushner is.

Witkoff ezúttal nem egyedül utazik tárgyalni

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

Vasárnap Floridában találkozott az amerikai és az ukrán delegáció. Az amerikai felet Witkoff, Trump veje, Jared Kushner és Marco Rubio külügyminiszter képviselte. Rubio hasznosnak és produktívnak nevezte a tárgyalásokat, de megjegyezte, hogy még sok munka van hátra.

A hírek szerint a megvitatott témák között szerepelt a területi cserék, a biztonsági garanciák és Ukrajna NATO-csatlakozásának a kérdése is. A források szerint a felek nem tudtak minden kérdésben végleges döntésre jutni. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője eközben arról számolt be, hogy a konfliktusrendezés eredeti tervét jelentősen módosították.

Witkoff várhatóan a délutáni órákban érkezik majd meg Moszkvába, ahol feltehetőleg bemutatja a módosító javaslatokat az orosz elnöknek.

A különmegbízottat a Reuters szerint ezúttal elkíséri az elnök veje, Jared Kushner is. Mint arról beszámoltunk, Donald Trump elnök vezetésével az amerikaiak kidolgoztak egy 28 pontos béketervet, amely azonban óriási politikai hullámokat vetett. A tervet mind az Európai Unió háborúpárti vezetői, mind pedig az ukránok elutasították, miután a területi cserék véleményük szerint elfogadhatatlanok.

Múlt vasárnap az EU, az USA és Kijev képviselői Genfben tárgyaltak az amerikai javaslat módosításairól.

Az eredeti tervek kapcsán egyébként Vlagyimir Putyin elnök hangsúlyozta, hogy véleménye szerint azok alapját képezhetik majd egy hosszútávú békének. Moszkva ugyanakkor azt is jelezte, hogy semmilyen olyan módosítást nem fogad el a javaslatban, amely eltérne az alaszkai tárgyalásokon lefektetett irányelvektől.