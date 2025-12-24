Zelenszkij bemutatta őrült tervét - ebből világbotrány lesz

Ezenkívül kidolgoztak egy háromoldalú biztonsági garanciamegállapodás tervezetét Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa között, valamint egy kétoldalú biztonsági garanciamegállapodást Ukrajna és az Egyesült Államok között. Egy másik, Kijev és Washington között létrejött dokumentum a gazdasági együttműködésre összpontosít, és „Ukrajna jólétének ütemtervének” nevezték – írja a The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: AFP

Jelentős előrelépést tettünk a dokumentumok véglegesítése felé

– mondta Zelenszkij.

Az Egyesült Államok várhatóan december 24-én később átadja Moszkvának a 20 pontos tervezetet. Jóváhagyás esetén a végleges dokumentumot Ukrajna, az Egyesült Államok, Európa és Oroszország vezetőinek kell aláírniuk. Az európai fél részéről egy esetleges megállapodás aláíróiról még nem született döntés – fogalmaz a portál.

A tűzszünet várhatóan a megállapodás aláírását követően azonnal hatályba lép. Ahhoz, hogy a megállapodás hatályba lépjen, az ukrán parlamentnek ratifikálnia kell és/vagy az ukrán népnek támogatnia kell egy népszavazáson, amelyre esetleg 60 napon belül kerülne sor.

Ukrajna és az Egyesült Államok eddig nem jutott megállapodásra a felülvizsgált terv két kulcskérdésében, a 12. és a 14. pontban, amelyek az Oroszország által megszállt zaporizzsjai atomerőmű, illetve a 2014 óta háború sújtotta Donbász régió ellenőrzésére vonatkoznak. A tervezet emellett nem tér ki Ukrajna NATO-tagsági törekvéseire sem – magyarázzák.

Itt van a 20 pontos béketerv tervezet:

1. Az aláírók megerősítik, hogy Ukrajna szuverén állam.

2. A dokumentum teljes és megkérdőjelezhetetlen megnemtámadási megállapodást képez Oroszország és Ukrajna között. Létrehoznak egy megfigyelő mechanizmust a konfliktusvonal felügyeletére műholdas, pilóta nélküli megfigyelés segítségével, biztosítva a jogsértések korai felderítését.

3. Ukrajna biztonsági garanciákat fog kapni.

4. Ukrajna fegyveres erőinek létszáma békeidőben továbbra is 800 000 fő marad.

5. Az USA, a NATO és az európai aláíró államok az „5. cikkhez hasonló” garanciákat nyújtanak Ukrajnának. A következő pontok érvényesek: