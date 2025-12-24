Zelenszkij bemutatta őrült tervét - ebből világbotrány lesz

Ezenkívül kidolgoztak egy háromoldalú biztonsági garanciamegállapodás tervezetét Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa között, valamint egy kétoldalú biztonsági garanciamegállapodást Ukrajna és az Egyesült Államok között. Egy másik, Kijev és Washington között létrejött dokumentum a gazdasági együttműködésre összpontosít, és „Ukrajna jólétének ütemtervének” nevezték – írja a The Kyiv Independent.
Jelentős előrelépést tettünk a dokumentumok véglegesítése felé
– mondta Zelenszkij.
Az Egyesült Államok várhatóan december 24-én később átadja Moszkvának a 20 pontos tervezetet. Jóváhagyás esetén a végleges dokumentumot Ukrajna, az Egyesült Államok, Európa és Oroszország vezetőinek kell aláírniuk. Az európai fél részéről egy esetleges megállapodás aláíróiról még nem született döntés – fogalmaz a portál.
A tűzszünet várhatóan a megállapodás aláírását követően azonnal hatályba lép. Ahhoz, hogy a megállapodás hatályba lépjen, az ukrán parlamentnek ratifikálnia kell és/vagy az ukrán népnek támogatnia kell egy népszavazáson, amelyre esetleg 60 napon belül kerülne sor.
Ukrajna és az Egyesült Államok eddig nem jutott megállapodásra a felülvizsgált terv két kulcskérdésében, a 12. és a 14. pontban, amelyek az Oroszország által megszállt zaporizzsjai atomerőmű, illetve a 2014 óta háború sújtotta Donbász régió ellenőrzésére vonatkoznak. A tervezet emellett nem tér ki Ukrajna NATO-tagsági törekvéseire sem – magyarázzák.
Itt van a 20 pontos béketerv tervezet:
1. Az aláírók megerősítik, hogy Ukrajna szuverén állam.
2. A dokumentum teljes és megkérdőjelezhetetlen megnemtámadási megállapodást képez Oroszország és Ukrajna között. Létrehoznak egy megfigyelő mechanizmust a konfliktusvonal felügyeletére műholdas, pilóta nélküli megfigyelés segítségével, biztosítva a jogsértések korai felderítését.
3. Ukrajna biztonsági garanciákat fog kapni.
4. Ukrajna fegyveres erőinek létszáma békeidőben továbbra is 800 000 fő marad.
5. Az USA, a NATO és az európai aláíró államok az „5. cikkhez hasonló” garanciákat nyújtanak Ukrajnának. A következő pontok érvényesek:
A) Ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, összehangolt katonai válaszintézkedéseket kell tenni, és vissza kell állítani az Oroszország elleni összes globális szankciót.
B) Ha Ukrajna provokáció nélkül megtámadja Oroszországot, vagy tüzet nyit orosz területre, a biztonsági garanciák érvénytelennek tekintendők. Ha Oroszország tüzet nyit Ukrajnára, a biztonsági garanciák életbe lépnek.
C) Az Egyesült Államok kártérítést kap a biztonsági garanciák nyújtásáért. (Ezt a rendelkezést eltávolították.)
D) Az Ukrajna és mintegy 30 ország között korábban aláírt kétoldalú biztonsági megállapodások továbbra is érvényben maradnak.
6. Oroszország formalizálni fogja megnemtámadási álláspontját Európával és Ukrajnával szemben minden szükséges törvényben és dokumentumban, amelyeket az Oroszországi Állami Duma ratifikál.
7. Ukrajna egyértelműen meghatározott időpontban válik az EU tagjává, és rövid távú preferenciális hozzáférést kap az európai piachoz.
„Ukrajna csatlakozásának időzítése a mai napig kétoldalú megbeszélés az Egyesült Államok és Ukrajna között, európai megerősítés egyelőre nincs” – mondta Zelenszkij.
„Az Európai Unióhoz való tartozás egyben a biztonsági garanciánk is, ezért szeretnénk meghatározni egy dátumot – amikorra ez megtörténik. Például 2027 vagy 2028.”
8. Ukrajna egy külön megállapodásban részletezett globális fejlesztési csomagot kap, amely különböző gazdasági területeket fed le:
A) Létrehoznak egy fejlesztési alapot a gyorsan növekvő iparágakba, többek között a technológiába, az adatközpontokba és a mesterséges intelligenciába való befektetésre.
B) Az amerikai és amerikai vállalatok együttműködnek majd Ukrajnával, hogy közösen fektessenek be Ukrajna gázinfrastruktúrájának, beleértve a csővezetékeket és a tárolólétesítményeket, helyreállításába, korszerűsítésébe és üzemeltetésébe.
C) Közös erőfeszítéseket tesznek a háború sújtotta területek újjáépítésére, különös tekintettel a városok és lakóövezetek helyreállítására és modernizálására.
D) Az infrastruktúra fejlesztése prioritást élvez.
E) Bővülni fog az ásványkincsek és természeti erőforrások kitermelése.
F) A Világbank külön finanszírozási csomagot biztosít ezen erőfeszítések felgyorsításának támogatására.
G) Létrehoznak egy magas szintű munkacsoportot, amelynek keretében egy vezető globális pénzügyi szakértőt neveznek ki jóléti adminisztrátornak, aki felügyeli a stratégiai gazdaságélénkítési terv végrehajtását és a jövőbeli jólétet.
9. Több alap létrehozását tervezik az ukrán gazdaság helyreállítására, a sérült területek és régiók újjáépítésére, valamint humanitárius kérdésekre. A cél 800 milliárd dollár mozgósítása, ami az orosz háború okozta károk becsült költsége.
10. Ukrajna felgyorsítja az Egyesült Államokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások folyamatát
11. Ukrajna megerősíti elkötelezettségét amellett, hogy a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződéssel összhangban továbbra is nukleáris fegyverekkel nem rendelkező állam maradjon.
12. A Zaporizzsjai Atomerőmű feletti ellenőrzés és a Kahovkai Vízerőmű helyreállítása .
Washington azt javasolja, hogy a zaporizzsjai atomerőművet Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közösen üzemeltesse, mindegyik ország 33 százalékos részesedéssel, az Egyesült Államok pedig az állomás fő felügyelete legyen.
Ukrajna ellenzi az erőmű feletti orosz ellenőrzést. Kijev azt javasolja, hogy az erőművet egy amerikai és ukrán közös vállalat üzemeltesse, ahol a termelt villamos energia 50 százaléka ukrán ellenőrzésű területekre kerülne, míg az Egyesült Államok határozza meg a másik 50 százalék elosztását.
Úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy mindez biztonságosan megtörténjen és működjön, demilitarizálni kell a Zaporizzsjai Atomerőművet, Enerhodar városát és a Kahovkai Vízerőművet, mert jelenleg orosz csapatok állomásoznak ott, és nincs meg a szükséges biztonsági szint
– mondta Zelenszkij.
13. Ukrajna és Oroszország olyan iskolai tanfolyamokat vezet be, amelyek elősegítik a különböző kultúrák megértését és toleranciáját, küzdenek a rasszizmus és az előítéletek ellen. Ukrajna jóváhagyja az EU vallási toleranciára és a kisebbségi nyelvek védelmére vonatkozó szabályait.
14. Donyeck , Luhanszk , Zaporizzsja és Herszon megyékben az aláírás napján fennálló katonai állások vonalát ismerik el tényleges frontvonalnak.
A) A háború befejezéséhez szükséges csapatmozgások meghatározása és a potenciális „szabad gazdasági övezetek” létrehozása, Oroszország csapatainak kivonása mellett ezekről a területekről.
B) Oroszországnak ki kell vonnia csapatait Dnyipropetrovszk, Mikolajiv, Szumi és Harkiv megyék megszállt részeiről ahhoz, hogy a megállapodás hatályba lépjen.
C) Nemzetközi erőket helyeznek el a frontvonal mentén, hogy figyelemmel kísérjék a megállapodás végrehajtását.
D) A felek megállapodnak abban, hogy betartják az 1949. évi genfi egyezmények és azok kiegészítő jegyzőkönyvei által előírt szabályokat és kötelezettségeket, beleértve az egyetemes emberi jogokat is.
Tehát olyan helyzetben vagyunk, hogy az oroszok azt akarják, hogy kivonuljunk Donyeck megyéből, míg az amerikaiak megpróbálnak módot találni arra, hogy ne vonuljunk ki, mert mi a kivonulás ellen vagyunk
– mondta Zelenszkij.
„Demilitarizált övezetet vagy szabad gazdasági övezetet keresnek, ami mindkét fél számára kielégítő formátumot jelent. A szabad gazdasági övezetet potenciális lehetőségnek tartjuk egy szuverén állam számára, hogy ezt az utat válassza. Egyetlen szóért harcoltunk – a potenciális szóért. Hisszük, hogy ilyen potenciális gazdasági övezetek létezhetnek” – tette hozzá.
„Azt mondjuk: ha minden régiót bevonunk, és ha ott maradunk, ahol vagyunk, akkor megállapodásra jutunk. Ezért van itt szó potenciális zónákról. De ha nem egyezünk meg abban, hogy ott maradunk, ahol vagyunk, akkor két lehetőségünk van: vagy folytatódik a háború, vagy dönteni kell valamit az összes potenciális gazdasági övezettel kapcsolatban.”
15. Oroszország és Ukrajna kötelezi magát arra, hogy tartózkodik az erőszak alkalmazásától a területi megállapodások megváltoztatása érdekében, és minden vitát diplomáciai úton rendez.
16. Oroszország nem akadályozza Ukrajnát a Dnyeper folyó és a Fekete-tenger kereskedelmi célú felhasználásában. Egy külön tengeri megállapodás biztosítja a hajózás és a közlekedés szabadságát, az oroszok által megszállt Kinburn-földnyelv demilitarizálásával.
17. Humanitárius bizottság létrehozása, amely biztosítja a következőket:
A) Mindenki mindenkiért fogolycsere.
B) Minden fogva tartott civilt, beleértve a gyermekeket és a politikai foglyokat is, szabadon engednek.
C) Intézkedéseket tesznek a problémák megoldása és a konfliktusok áldozatainak szenvedéseinek enyhítése érdekében.
18. Ukrajnának a megállapodás aláírása után a lehető leghamarabb elnökválasztást kell tartania.
19. A megállapodás jogilag kötelező érvényű lesz. Végrehajtását a Trump elnökletével működő Béketanács fogja ellenőrizni. Ukrajna, Európa, a NATO, Oroszország és az Egyesült Államok is részt vesz ebben a folyamatban. A megállapodás megsértése szankciókat von maga után.
20. A tűzszünet azonnal hatályba lép, amint minden fél elfogadja a megállapodást.