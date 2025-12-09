Zelenszkij nem köt békemegállapodást, vissza akarja foglalni a területeket

Ukrajna új békejavaslattal fordult az Egyesült Államokhoz, miután Volodimir Zelenszkij ismét világossá tette: az ország vezetésének nincs joga egyetlen négyzetkilométerről sem lemondani. Az államfő hangsúlyozta, hogy sem az ukrán törvények, sem a nemzetközi jog nem engedi meg, hogy Kijev területeket engedjen át Moszkvának – számolt be róla a EuroNews.

Zelenszkij falat húzott: területi engedmény nélkül nem lesz békemegállapodás Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij hétfőn európai és NATO-vezetőkkel tárgyalt, hogy megakadályozza: Washington olyan béketervezetet támogasson, amely szerinte egyoldalú engedményeket kényszerítene Ukrajnára. A háborúpárti szövetségesek attól tartanak, hogy egy ilyen megállapodás hosszú távon kiszolgáltatná az országot egy újabb orosz támadásnak – jelentette a BBC. Az államfő európai diplomáciai körútra indult, miután a hétvégi amerikai–ukrán tárgyalások több napos, intenzív egyeztetései sem vezettek olyan megállapodáshoz, amelyet Kijev elfogadhatónak tartott.

Zelenszkij nem köt békét, amíg vissza nem szerzi minden területét

Az ukrán elnök sajtótájékoztatóján közölte: csapata akár már kedden átadhatja az új békejavaslatot az amerikai félnek. Zelenszkij a területi kérdésről így fogalmazott:

Oroszország engedményeket követel, de mi semmit sem adunk át. Sem a törvény, sem az alkotmány, sem a nemzetközi jog nem ad erre jogot. Erkölcsi alapon sem tehetjük.

Moszkva ezzel szemben továbbra is ragaszkodik álláspontjához: a Kreml szerint nincs esély békemegállapodásra a Donbász, Luhanszk és további két régió átadása nélkül, és Ukrajna NATO-csatlakozását is kizáró feltételként követeli.

Zelenszkij hangsúlyozta: célja, hogy kétoldalú biztonsági garanciákról állapodjon meg nyugati partnerekkel Fotó: AFP

Zelenszkij a Bloombergnek adott telefonos interjújában elismerte:

Az Egyesült Államoknak, Oroszországnak és Ukrajnának élesen eltérnek az elképzelései. Az elnök szerint nincs közös álláspont a Donbász ügyében.

Zelenszkij hangsúlyozta: célja, hogy kétoldalú biztonsági garanciákról állapodjon meg nyugati partnerekkel, elsősorban Washingtonnal. Az ukrán elnök beszámolt arról is, hogy a korábbi 28 pontos tervezetet 20 pontra szűkítették, ám szerinte egyetlen „Ukrajna-barát” elem sem került ki belőle.

A területi kérdés továbbra sem rendeződött, a Donbász és a zaporizzsjai atomerőmű ügye pedig a legérzékenyebb pontok közé tartozik.

Az első amerikai béketerv a Donbász teljes átadását írta elő Oroszország számára. Zelenszkij üzenete azonban továbbra is világos: amíg Ukrajna nem szerez vissza minden területet, nem lehet szó békéről.