Elképesztő: intim titkot árult el magáról Vlagyimir Putyin

Tömeges iskolai rosszullét, mentőhelikopter is érkezett Nagykanizsára

Zelenszkij nem köt békemegállapodást, vissza akarja foglalni a területeket

Volodimir Zelenszkij ismét világossá tette: Ukrajna nem adja fel egyetlen területét sem. Az államfő új béketervvel fordult a Fehér Házhoz, amelynek célja nem a gyors megegyezés, hanem egy olyan megállapodás elérése, amely szavatolná Kijev teljes területi integritását. Zelenszkij egyértelműen kizár minden kompromisszumot, amely akár részben is engedményeket tenne Oroszország felé.
Ukrajna új békejavaslattal fordult az Egyesült Államokhoz, miután Volodimir Zelenszkij ismét világossá tette: az ország vezetésének nincs joga egyetlen négyzetkilométerről sem lemondani. Az államfő hangsúlyozta, hogy sem az ukrán törvények, sem a nemzetközi jog nem engedi meg, hogy Kijev területeket engedjen át Moszkvának – számolt be róla a EuroNews.

Zelenszkij falat húzott: területi engedmény nélkül nem lesz békemegállapodás
Zelenszkij falat húzott: területi engedmény nélkül nem lesz békemegállapodás Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij hétfőn európai és NATO-vezetőkkel tárgyalt, hogy megakadályozza: Washington olyan béketervezetet támogasson, amely szerinte egyoldalú engedményeket kényszerítene Ukrajnára. A háborúpárti szövetségesek attól tartanak, hogy egy ilyen megállapodás hosszú távon kiszolgáltatná az országot egy újabb orosz támadásnak – jelentette a BBC. Az államfő európai diplomáciai körútra indult, miután a hétvégi amerikai–ukrán tárgyalások több napos, intenzív egyeztetései sem vezettek olyan megállapodáshoz, amelyet Kijev elfogadhatónak tartott.

Zelenszkij nem köt békét, amíg vissza nem szerzi minden területét

Az ukrán elnök sajtótájékoztatóján közölte: csapata akár már kedden átadhatja az új békejavaslatot az amerikai félnek. Zelenszkij a területi kérdésről így fogalmazott: 

Oroszország engedményeket követel, de mi semmit sem adunk át. Sem a törvény, sem az alkotmány, sem a nemzetközi jog nem ad erre jogot. Erkölcsi alapon sem tehetjük.

Moszkva ezzel szemben továbbra is ragaszkodik álláspontjához: a Kreml szerint nincs esély békemegállapodásra a Donbász, Luhanszk és további két régió átadása nélkül, és Ukrajna NATO-csatlakozását is kizáró feltételként követeli.

Zelenszkij hangsúlyozta: célja, hogy kétoldalú biztonsági garanciákról állapodjon meg nyugati partnerekkel
Zelenszkij hangsúlyozta: célja, hogy kétoldalú biztonsági garanciákról állapodjon meg nyugati partnerekkel Fotó: AFP

Zelenszkij a Bloombergnek adott telefonos interjújában elismerte: 

Az Egyesült Államoknak, Oroszországnak és Ukrajnának élesen eltérnek az elképzelései. Az elnök szerint nincs közös álláspont a Donbász ügyében.

Zelenszkij hangsúlyozta: célja, hogy kétoldalú biztonsági garanciákról állapodjon meg nyugati partnerekkel, elsősorban Washingtonnal. Az ukrán elnök beszámolt arról is, hogy a korábbi 28 pontos tervezetet 20 pontra szűkítették, ám szerinte egyetlen „Ukrajna-barát” elem sem került ki belőle. 

A területi kérdés továbbra sem rendeződött, a Donbász és a zaporizzsjai atomerőmű ügye pedig a legérzékenyebb pontok közé tartozik.

Az első amerikai béketerv a Donbász teljes átadását írta elő Oroszország számára. Zelenszkij üzenete azonban továbbra is világos: amíg Ukrajna nem szerez vissza minden területet, nem lehet szó békéről.

 

