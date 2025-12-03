Alex Raufoglu, a Kyiv Post washingtoni tudósítója az X-en azt írta, hogy „a brüsszeli találkozót törölték”, és hozzátette, hogy Zelenszkij visszatér Ukrajnába.

Váratlanul törölték a brüsszeli találkozót Zelenszkij és az amerikai delegáció között – Fotó: AFP

Zelenszkijnek fájhat a feje

A Kreml szerint Witkoff és Kushner „ígérték”, hogy Moszkvában folytatott tárgyalásaik után közvetlenül Washingtonba repülnek – ezt azonban az amerikai fél nem erősítette meg. A találkozó törlésének oka egyelőre nem ismert.

Mint ismert, tegnap a Trump-adminisztráció tárgyalódelegációja, Jared Kushner és Steve Witkoff az ukrajnai békefolyamat jövőjéről tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Hamar kiszivárgott: Oroszország továbbra sem hajlandó engedni bizonyos pontokon.

Moszkva szerint azonban félrevezető az az állítás, hogy Vlagyimir Putyin visszautasította az amerikai béketervet.

A Kreml szerint a tárgyalások konstruktívak voltak, bizonyos elemeket elfogadtak, másokat viszont nem, és Oroszország kész további egyeztetésekre az Egyesült Államokkal a békerendezés érdekében.