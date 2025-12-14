Amerikai küldöttekkel egyeztet Zelenszkij – közel a háborút lezáró alku?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök december 13-án megerősítette, hogy a következő napokban találkozik Donald Trump amerikai elnök küldötteivel, és béketárgyalásokat folytat az Ukrajna elleni orosz háború lezárásáról – írta a The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: Toby Melville / AFP

Zelenszkij közlése szerint az egyeztetések nemcsak amerikai, hanem európai partnerekkel is zajlanak majd, több vezető bevonásával, és elsősorban egy politikai megállapodás körvonalazására irányulnak, amely a háború befejezését célozza. Az ukrán elnök videójában elmondta: a találkozók jelentős részére Berlinben kerülhet sor.

A The Kyiv Independent felidézi: a Wall Street Journal korábban arról számolt be, hogy Steve Witkoff, Trump különmegbízottja a hétvégén Brüsszelben tárgyal Zelenszkijjel és több európai vezetővel. A lap szerint Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár is részt vehet az egyeztetéseken.

A tárgyalásokra azután kerül sor, hogy Washington fokozódó nyomást gyakorol Kijevre a békefolyamat előmozdítása érdekében, miközben Trump többször is azt állította: Zelenszkij nem hajlandó elfogadni az amerikai béketervezetet. Az ukrán fél ugyanakkor módosításokat javasolt a tervhez, különösen a területi kérdések és a biztonsági garanciák ügyében.

Zelenszkij korábban világossá tette: Ukrajna számára a legérzékenyebb pontok közé tartozik a Donbász térségének sorsa, a biztonsági garanciák terjedelme, valamint a zaporizzsjai atomerőmű státusza. Hangsúlyozta azt is, hogy minden területi döntést kizárólag az ukrán nép hozhat meg.

A portál szerint Kijev célja az, hogy az európai partnerek ne maradjanak ki egy olyan diplomáciai folyamatból, amely közvetlenül érinti a kontinens biztonságát. A Fehér Ház ugyanakkor egyre türelmetlenebb, Trump szóvivője nemrég úgy fogalmazott: az amerikai elnöknek „elege van a csak a találkozók kedvéért tartott találkozókból”.

Az ukrán elnök legutóbb december elején egyeztetett közvetlenül Steve Witkoff-fal, valamint Jared Kushnerrel, Trump vejével, egy „hosszú és tartalmas” telefonbeszélgetésük volt.