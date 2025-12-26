Még az év vége előtt döntő tárgyalás jöhet a békéről

Zelenszkij közösségi oldalán közölte, hogy Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára tájékoztatta őt az amerikai féllel folytatott legutóbbi egyeztetésekről.
Egyetlen napot sem vesztegetünk. Megállapodtunk egy legmagasabb szintű találkozóban – Trump elnökkel – a közeljövőben. Sok minden eldőlhet az újév előtt
– mondta Zelenszkij.
Ukrajna és az Egyesült Államok december 19–21. között Miamiban tartott megbeszéléseket, amely négy kulcsfontosságú dokumentumra – egy jövőbeli békemegállapodás elemeire – összpontosított. Bár ezek többségében sikerült megállapodásra jutni, a területi kérdés továbbra is a legnehezebb és leginkább vitatott pont.
December 24-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök először ismertette nyilvánosan a 20 pontos béketerv tartalmát – írja az RBK Ukraina.
Az Egyesült Államok kijelentette, hogy teljes mértékben lehetséges az ukrajnai háború rendezése és a tartós béke elérése a következő 90 napban. Donald Trump amerikai elnök kormánya nyomást akar gyakorolni mindkét félre – Oroszországra és Ukrajnára egyaránt.
Mindeközben sajtóértesülések szerint Oroszország módosításokat kért az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai béketerv legújabb változatában. A Kreml különösen az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó további korlátozásokat, valamint a szankciók és a befagyasztott orosz eszközök feloldását szeretné elérni.