A volt ukrán miniszterelnök szerint tárgyalhatatlan Zelenszkij új béketerve

A 2010 és 2014 között hivatalban lévő kormányfő a TASZSZ-nak nyilatkozva azt mondta, hogy „abszolút lehetetlen tárgyalni” Zelenszkijék új tervéről, amelyet Donald Trump amerikai elnök elé terjesztettek.

Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök (Fotó: AFP/Vasily Maximov)

Fogalmam sincs, mi lesz Trump reakciója, de a terv, amit elküldtek neki, gyakorlatilag alkalmatlan bármiféle érdemi egyeztetésre

– jelentette ki.

Ezért sem gondolom, hogy karácsonyig bármilyen megállapodás születhetne.

Azarov szerint a rendezés esélyeit elsősorban „a nyugati országok és Zelenszkij merev álláspontja” teszi lehetetlenné.

Zelenszkij több béketerv változata

Washington korábban egy 28 pontos javaslatot dolgozott ki az ukrajnai konfliktus rendezésére. A terv azonban komoly elégedetlenséget váltott ki Kijevben és egyes háborúpárti európai fővárosokban, így az ukrán fél és európai partnerei igyekeztek jelentősen átdolgozni azt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár Londonban (Fotó: AFP/Adrian Dennis)

Trump később úgy nyilatkozott, hogy a módosított javaslat már mind Moszkva, mind Kijev aggályait figyelembe veszi, és csupán néhány vitás pont maradt. Az amerikai küldöttség Floridában tárgyalt az ukrán delegációval, majd Moszkvában az orosz féllel.

Újabb ukrán javaslatok érkeznek Washingtonba

Zelenszkij december 8-án bejelentette, hogy egy 20 pontos, európai vezetőkkel közösen kidolgozott béketervet kíván az Egyesült Államok elé terjeszteni. December 10-én ezt a dokumentumot át is adták Trumpnak, amely állítólag már a területi engedmények lehetőségét is felveti.

December 11-én pedig az ABC News arról számolt be, hogy Kijev újabb – ugyancsak 20 pontos – békejavaslatot küldött Washingtonba.

A konfliktus rendezése továbbra is bizonytalan

Azarov értékelése szerint egyik új terv sem hozta közelebb a háború lezárását. A volt miniszterelnök úgy véli, hogy a jelenlegi politikai feltételek mellett még a tárgyalások megkezdése is rendkívül nehéz, így a gyors béke esélye gyakorlatilag nulla.