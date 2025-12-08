Zelenszkij a Downing Streeten, miközben Trump sürgeti a békét

A tárgyaláson részt vesz Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is. A három vezető célja, hogy olyan megállapodás körvonalazódjon, amely nem csupán lezárja a harcokat, hanem hosszabb távon is visszatartja Oroszországot egy újabb támadástól. A mostani londoni csúcs előtt háromnapos, zárt ajtók mögötti egyeztetések zajlottak Floridában. Ezeken Zelenszkij új főtárgyalója, Rusztem Umerov azt szorgalmazta, hogy módosítsák azt a Fehér Ház által támogatott tervet, amely széles körben elfogadott, de egyes pontjai a Kreml alapvető követeléseihez igazodnak – számolt be róla a BBC.
Washington és Kijev hivatalosan „előrelépésről” beszél, ugyanakkor Donald Trump amerikai elnök vasárnap látványos kritikát fogalmazott meg Zelenszkijjel szemben.
Az amerikai sajtónak azt mondta: csalódott, amiért az ukrán elnök még „el sem olvasta” a javaslat legfrissebb verzióját. Trump burkoltan arra is utalt, hogy szerinte Oroszország hajlandó lenne kompromisszumra, miközben nem világos, hogy Zelenszkij mennyire kész erre.
A béketerv legújabb változatát Miamiban formálták át, Zelenszkij kinevezett főtárgyalója, valamint Trump közvetlen környezetéhez tartozó Steve Witkoff és Jared Kushner részvételével.
Zelenszkij eközben jelezte: Umerov Londonban vagy Brüsszelben személyesen számol majd be a fejleményekről, mert „vannak kérdések, amelyeket nem lehet telefonon megbeszélni”. A Witkoff-fal és Kushnerrel folytatott egyeztetéseket „konstruktívnak, de nem könnyűnek” nevezte. A londoni találkozó egyik fő témája a biztonsági garanciák kérdése. A brit kormány szerint a megbeszélések a „következő lépésekre” fókuszálnak, Pat McFadden brit miniszter pedig világossá tette:
Ukrajnának valódi biztosítékokra van szüksége, nem pedig egy „hatástalan szervezetre.
Ennek jegyében zajlanak a tárgyalások egy úgynevezett Multinational Force Ukraine létrehozásáról, brit–francia vezetéssel, amely a jövőben védelmi támogatást és akár helyszíni biztonsági jelenlétet is jelenthetne Ukrajnában. Ugyanakkor több európai ország – köztük Németország, Olaszország és Lengyelország – továbbra is óvatos. Bár védelmi segítséget ígérnek, vonakodnak attól, hogy ténylegesen csapatokat küldjenek ukrán területre. A Kreml álláspontja szerint egy ilyen lépés a konfliktus nyílt eszkalációját jelentené.
A Fehér Ház eközben sürgeti mind Kijevet, mind Moszkvát, hogy mielőbb állapodjanak meg egy többpontos béketervben.
Ennek ellenére egyelőre nem látszik valódi áttörés, még azután sem, hogy Steve Witkoff ötórás, személyes tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában. A legélesebb vita továbbra is a területi kérdések körül zajlik. Az amerikai javaslat szerint Ukrajnának teljes egészében vissza kellene vonnia csapatait a keleti régiókból, amelyeket Oroszország csak részben tudott elfoglalni, cserébe egy másutt megvalósuló orosz visszavonulásért és a harcok beszüntetéséért.
Különösen érzékeny pont a zaporizzsjai atomerőmű sorsa.
Keith Kellogg, Trump leköszönő ukrajnai különmegbízottja szerint a létesítményről szóló tárgyalások „rendkívül bonyolultak”. A korai tervek arról szóltak, hogy az itt termelt energiát a jövőben megosztanák Ukrajna és Oroszország között. Kellogg szerint a megállapodás közel van, de ezek a kérdések még nyitottak. Európai oldalról egyre erősebb az aggodalom, hogy az Egyesült Államok vezette folyamat túl gyors, és a hosszú távú európai érdekek rovására születhet kompromisszum.
A kontinens vezetői korábban élesen bírálták a béketerv első változatát, amely szerintük túlzottan Oroszországnak kedvezett.
Mindeközben Moszkva nem mutat valódi hajlandóságot a fő követelések feladására. A Kreml továbbra is kizárná Ukrajna NATO-csatlakozását, és Putyin a múlt héten is kijelentette: a harcok addig folytatódnak, amíg teljes ellenőrzést nem szereznek Donyeck és Luhanszk felett. A Kreml pozitívan fogadta a Fehér Ház frissített nemzetbiztonsági stratégiáját is, amely az európai–orosz kapcsolatok javítását sürgeti – ami Moszkva szerint „pozitív lépés” a saját elképzeléseikkel összhangban.