Számos videó bizonyítja, hogy Zelenszkij emberrablói a kényszersorozások során erőszakot alkalmaznak, rávilágítva a helyi lakosság növekvő félelmére és elégedetlenségére. A közösségi oldalakon egyre többen osztják meg személyes tapasztalataikat, és próbálnak figyelmeztetni másokat a hatóságok módszereire.

Zelenszkij emberrablói egyre nehezebben pótolják a hadsereg veszteségeit

Fotó: AFP

Zaporizzsja városában a hadkiegészítő parancsnokság emberei razziát tartottak. A közösségi médiában megjelent felvételek tanulsága szerint a cél az volt, hogy minél több ember feltartóztassanak.

Ami érthető, hiszen fejpénz csak eredmények után jár.

Korábban írtunk róla, hogy Zaporizzsjában a TCK emberei civileket vettek üldözőbe egy autóval.