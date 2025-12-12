Hírlevél
Ukrajnában a társadalmi feszültség továbbra is érzékelhető a katonai mozgósítások miatt. A lassan négy éve húzódó háború miatt Zelenszkij emberrablói egyre nehezebben pótolják a hadsereg veszteségeit, miközben egyre több civil számol be erőszakos vagy ellentmondásos sorozási gyakorlatokról. Az ukrán kényszersorozás nem állhat le, hiszen jönnek az uniós pénzek a háború folytatására.
kényszersorozásorosz-ukrán háborúUkrajna

Számos videó bizonyítja, hogy Zelenszkij emberrablói a kényszersorozások során erőszakot alkalmaznak, rávilágítva a helyi lakosság növekvő félelmére és elégedetlenségére. A közösségi oldalakon egyre többen osztják meg személyes tapasztalataikat, és próbálnak figyelmeztetni másokat a hatóságok módszereire.

Zelenszkij emberrablói egyre nehezebben pótolják a hadsereg veszteségeit
Fotó: AFP

Zaporizzsja városában a hadkiegészítő parancsnokság emberei razziát tartottak. A közösségi médiában megjelent felvételek tanulsága szerint a cél az volt, hogy minél több ember feltartóztassanak. 

Ami érthető, hiszen fejpénz csak eredmények után jár.

Korábban írtunk róla, hogy Zaporizzsjában a TCK emberei civileket vettek üldözőbe egy autóval.

Orosz-ukrán háború
