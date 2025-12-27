Hírlevél
Kijevi korrupciós bomba robbant: házkutatás Zelenszkij embereinél

Putyin elszólta magát? A 3I/ATLAS lehet Oroszország szuperfegyvere

A háborúpárti vezetőkkel egyeztet a floridai találkozó előtt Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tervezett floridai találkozója előtt európai vezetőkkel egyeztet, és Kanadában Mark Carney miniszterelnökkel is tárgyal. Zelenszkij szerint a találkozó előrelépést jelez az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetésekben, és nyilvános formában, a média jelenlétében zajlik majd.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett találkozója előtt telefonon egyeztet európai vezetőkkel. Az újságíróknak nyilatkozva elmondta: repülővel utazik az Egyesült Államokba, Floridába, útközben pedig Kanadában is megáll, ahol Mark Carney kanadai miniszterelnökkel találkozik, és európai partnerekkel is folytat megbeszélést – közölte a union.ua.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: AFP

„Most éppen úton vagyunk Floridába, az Egyesült Államokba. Útközben megállunk Kanadában, ahol találkozom Mark Carney miniszterelnökkel. Emellett online egyeztetést tervezünk az európai vezetőkkel: minden kérdést átbeszélünk, tájékoztatjuk őket, és áttekintjük azokat a dokumentumokat is, amelyeket az amerikai elnökkel szeretnénk megvitatni. Természetesen az érzékeny ügyek sem maradnak ki” – mondta Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt is közölte, hogy a floridai találkozó nyilvános lesz, a kamerák és a média jelenlétében. 

Nem tudom, hogy a megbeszélés elején vagy a végén kerül-e erre sor, de mindenképpen nyilvános találkozóról lesz szó

– tette hozzá.

Zelenszkij elmondta: az egyeztetések előkészítése már korábban megkezdődött, csapata – köztük Rusztem Umerov és Andrij Jermak – több alkalommal tárgyalt Jared Kushnerrel és Steve Witkoff-fal, Miamiban is voltak megbeszélések. „Abban állapodtunk meg, hogy ha érdemi előrelépés történik, akkor vezetői szintű találkozóra kerül sor. Az, hogy holnap Floridában találkozunk Trump elnökkel, azt jelzi, hogy történt előrelépés” – fogalmazott.

Az ukrán államfő arra is kitért, hogy az amerikai fél Moszkvával is egyeztetett, ezért fontosnak tartaná, hogy Kushner és Witkoff is jelen legyen a találkozón. 

Minél több alkalom adódik arra, hogy elmagyarázzuk, kik vagyunk, miért harcolunk, és milyen kockázatai vannak az Oroszországgal kötött megállapodásoknak. Beszéltünk a biztonsági garanciákról, azok jogi hátteréről és arról is, mire van szükségünk. Mindig hangsúlyozták, hogy tisztelik népünk és katonáink erejét – és ez valóban így van

– tette hozzá Zelenszkij.

