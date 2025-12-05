Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij gépét négy katonai drón támadta meg – kitört a pánik Dublin egén

Tegnap, 6:40
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Négy nagy méretű, katonai típusú drón üldözte Volodimir Zelenszkij elnök repülőgépét, közvetlenül azelőtt, hogy leszállt volna Dublinban. Az ír biztonsági szolgálatok szerint ez már nem egyszerű provokáció, hanem nyílt hibrid támadás lehet, amely az európai drónháború legveszélyesebb epizódja eddig. Zelenszkij gépe ellen indult támadás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir ZelenszkijdrónDublin

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök repülőgépét négy katonai típusú drónt követte, mielőtt leszállt volna a dublini repülőtéren – értesült a The Journal ír hírportál. Források szerint a drónok az írországi főváros északkeleti részéről szálltak fel, s az ukrán elnök repülési útvonala felé szálltak, megsértve a repülési tilalmi zónát. Az ír rendőrség vizsgálja az esetet, de egyelőre nem tudták megállapítani a drónok indulási helyét vagy azt, hogy kik irányíthatták őket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A hatóságok azt próbálják kideríteni, hogy a gépek szárazföldről vagy egy radarok által észlelhetetlen hajóról emelkedtek-e a magasba. Az ír biztonsági szolgálatok szerint a drónok nagy méretű, katonai jellegű eszközök voltak, és az incidenst „hibrid támadásnak” lehet minősíteni – írja a The Journal.

Zelenszkij elnökre vadásztak a drónok?

A drónok állítólag elszalasztották Zelenszkij gépének megközelítését, és ehelyett a part menti LÉ William Butler Yeats haditengerészeti hajóra összpontosítottak. 

A hajó fedélzetén lévő felszereléssel nem tudták hatástalanítani a drónokat – tette hozzá a lap.

Az Ír Repülésügyi Hatóság (IAA) éppen Zelenszkij látogatása idejére vezette be a drónokra vonatkozó repülésmentes zónát Dublin felett és környékén.

Az eset akkor történt, amikor Európa-szerte fokozott óvatosság figyelhető meg, miután hónapok óta figyelmeztetnek a drónok általi hibrid támadásokra, amelyek utazásokat zavarnak meg és repülőtereket kényszerítenek lezárásra.

A nyugati háborúpárti országok Oroszországot azzal vádolják, hogy a kontinensen aláássa Ukrajna melletti támogatást úgynevezett hibrid támadások szervezésével, amelyek megijesztik a közvéleményt és tesztelik a fenyegetésekre adott válaszidőt.

Az elmúlt hónapokban Németország, Dánia és Belgium repülőtereit is lezárták drónbetörések miatt. 

Kedden Putyin azt mondta, hogy kész háborút viselni Európával, ha azt kiprovokálják, és azzal vádolta a vezetőket, hogy szabotálják az amerikai erőfeszítéseket az ukrajnai háború befejezésére.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!