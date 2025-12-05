Zelenszkij gépét négy katonai drón támadta meg – kitört a pánik Dublin egén

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök repülőgépét négy katonai típusú drónt követte, mielőtt leszállt volna a dublini repülőtéren – értesült a The Journal ír hírportál. Források szerint a drónok az írországi főváros északkeleti részéről szálltak fel, s az ukrán elnök repülési útvonala felé szálltak, megsértve a repülési tilalmi zónát. Az ír rendőrség vizsgálja az esetet, de egyelőre nem tudták megállapítani a drónok indulási helyét vagy azt, hogy kik irányíthatták őket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A hatóságok azt próbálják kideríteni, hogy a gépek szárazföldről vagy egy radarok által észlelhetetlen hajóról emelkedtek-e a magasba. Az ír biztonsági szolgálatok szerint a drónok nagy méretű, katonai jellegű eszközök voltak, és az incidenst „hibrid támadásnak” lehet minősíteni – írja a The Journal.

Zelenszkij elnökre vadásztak a drónok?

A drónok állítólag elszalasztották Zelenszkij gépének megközelítését, és ehelyett a part menti LÉ William Butler Yeats haditengerészeti hajóra összpontosítottak.

A hajó fedélzetén lévő felszereléssel nem tudták hatástalanítani a drónokat – tette hozzá a lap.

Az Ír Repülésügyi Hatóság (IAA) éppen Zelenszkij látogatása idejére vezette be a drónokra vonatkozó repülésmentes zónát Dublin felett és környékén.

Az eset akkor történt, amikor Európa-szerte fokozott óvatosság figyelhető meg, miután hónapok óta figyelmeztetnek a drónok általi hibrid támadásokra, amelyek utazásokat zavarnak meg és repülőtereket kényszerítenek lezárásra.

A nyugati háborúpárti országok Oroszországot azzal vádolják, hogy a kontinensen aláássa Ukrajna melletti támogatást úgynevezett hibrid támadások szervezésével, amelyek megijesztik a közvéleményt és tesztelik a fenyegetésekre adott válaszidőt.

Az elmúlt hónapokban Németország, Dánia és Belgium repülőtereit is lezárták drónbetörések miatt.