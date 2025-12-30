Zelenszkij: A háború 2026-ban véget érhet – videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint 2026-ban véget érhet az orosz–ukrán háború, mivel az orosz hadsereg létszáma a háború kitörése óta most először állt meg a növekedésben. Erről az ukrán elnök a Fox News televíziós csatornának adott interjújában beszélt – írja az rbc.ua.

Zelenszkij szerint az orosz–ukrán háború 2026-ban véget érhet

Elmondása szerint az előző években Oroszország havonta körülbelül 43 ezer embert mozgósított szerződéses alapon, 2025-ben azonban a helyzet megváltozott. Először fordult elő, hogy az orosz hadseregbe belépő újoncok száma megegyezett az orosz sereg veszteségeivel, emiatt az összlétszám már nem növekszik.

Korábban olyan információk is megjelentek, hogy Oroszországban tömegesen toboroznak tartalékosokat, állítólag a kritikus infrastruktúra védelmére. Az ilyen egységek létrehozása legalább az ország 20 régiójában megkezdődött. Ezzel egy időben a Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) arra hívta fel a figyelmet, hogy a fedősztori mögött

a Kreml valójában kényszerű behívást hajt végre, és a hivatalos orosz nyilatkozatok ellenére ezeket a tartalékosokat az Ukrajna elleni harcokra készítik fel.

Emellett az orosz megszállók megpróbálják legalizálni a kényszersorozást az Ukrajna ideiglenesen megszállt területein élők körében is. Az orosz képviselők elfogadtak egy törvényt, amely lehetővé teszi a sorozás egész éven át történő lebonyolítását – január 1-jétől december 31-ig –, és

ezt a megszállt ukrán régiókra is kiterjesztették.

