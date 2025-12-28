Zelenszkij hamarosan tárgyal Floridában, az oroszok eközben Kijevet támadták

Az ukrán elnök már készül a Donald Trump amerikai elnökkel ma esedékes találkozójára Floridában. Eközben azonban Volodimir Zelenszkij kommentálta a nagyszabású orosz támadást is, ami az éjszaka folyamán zajlott az ukrán főváros ellen – írja a BBC.

Zelenszkij már készül a találkozóra, de szerinte Moszkva nem akar békét

Fotó: JIM WATSON / AFP

A helyi hatóságok közlése szerint az ukrán fővárost célzó 10 órás rakéta- és dróntűzben két ember meghalt és 32-en megsérültek. Olekszij Kuleba ukrán fejlesztési miniszter szerint a kijevi és a környező kerületek lakóépületeinek 40 százaléka fűtés nélkül maradt az energetikai infrastruktúra károsodása miatt.

Zelenszkij a Telegramon írt bejegyzésében azt írta, hogy Oroszország közel 500 drónt és 40 rakétát irányított Kijev felé, energetikai és polgári infrastruktúrát célozva meg.

„Az orosz képviselők hosszú beszélgetéseket folytatnak, de valójában a rakéták és a drónok beszélnek a nevükben” – írta Zelenszkij a Telegramon, hozzátéve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem akarja befejezni a háborút.

„Erre a beteges tevékenységre csak igazán határozott lépésekkel lehet válaszolni. Amerikának megvan ez a lehetősége, Európának megvan ez a lehetősége, sok partnerünknek megvan ez a lehetősége” – írta, és arra buzdította a szövetségeseit, hogy mutassanak erőt az orosz agresszióval szemben.

A támadás hatására Lengyelország, amelynek 530 kilométer hosszú határa van Nyugat-Ukrajnával, készenlétbe helyezte vadászgépeit, földi telepítésű légvédelmi rendszereit és radaros felderítő rendszereit.