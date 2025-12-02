Zelenszkij haverja az arany budi helyett a zárkában ülhet

Mindics, aki Zelenszkij Kvartal 95 nevű produkciós cégének társtulajdonosa volt, elmenekült Ukrajnából, mielőtt a bíróság megvizsgálta volna az indítványt.
A nyomozók szerint ő szervezte azt a visszaosztásokra épülő hálózatot, amely megrázta az ország politikai rendszerét november 11. óta, amikor a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyolc személyt vádolt meg vesztegetéssel, hivatali visszaéléssel és jogtalan gazdagodással.
A vádakat olyan hangfelvételek nyilvánosságra kerülése után fogalmazták meg, amelyeken a gyanúsítottak állítólagos kenőpénzekről és visszaosztásokról beszéltek az Enerhoatom nukleáris energiaügynökség szerződéseivel kapcsolatban.
Az ügyészek szerint Mindics koordinálta a rendszert, és titkosított nyelvezetet és fedőneveket használt arra, hogy az összegeket egy pénzmosó hálózaton keresztül irányítsa, amelyet az üzletember Olekszandr Cukerman működtetett.
A nyomozás szerint a háttérstruktúra körülbelül 100 millió dollárt kezelt. Mindics számára kirendelt állami védőt biztosítottak, miután a nyomozóknak nem sikerült felvenni vele a kapcsolatot.
Mivel Ukrajnán kívül tartózkodik, a bíróság nem tudott óvadékot megállapítani.
Az ügyészek szerint a letartóztatási végzés lehetővé teszi, hogy az ügyet továbbítsák az Interpolnak, ami lehetővé teheti őrizetbe vételét, ha átlépi egy ország határát.
Az ügyészek szerint Mindics megpróbált nyomást gyakorolni Rusztem Umerovra, Ukrajna akkori védelmi miniszterére – aki ma a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára – a védelmi minisztérium golyóálló mellények beszerzésére vonatkozó szerződésével kapcsolatban. Umerov korábban megerősítette, hogy beszélt Mindiccsel a felszerelésekről, és azt mondta, a minisztérium azért mondta fel a szerződést, mert a mellények nem feleltek meg a követelményeknek.
Umerovot november 26-án hallgatták ki a korrupcióellenes nyomozók
– közölte a sajtószolgálata.
A bíróság rövid időre zárt tárgyalást rendelt el december 1-jén, hogy olyan bizonyítékokat vizsgáljon meg, amelyek nemzetbiztonsági okokból érzékenynek minősülnek.
A nyomozók a bíróságnak azt mondták, hogy Mindics jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen.
Arra a kérdésre, hogy esetleg Izraelben tartózkodik-e, az ügyészek azt válaszolták, hogy bármilyen intézkedés Izrael Interpollal való együttműködésétől függ.
Zelenszkij november 13-án szankciókat szabott ki Mindicsre és Cukermanra, miután a korrupciós botrány elindította elnöksége eddigi legnagyobb korrupcióellenes vizsgálatát.
Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a gyanú szerint egy összehangolt korrupciós hálózat éveken át magánzsebekbe irányította át az Enerhoatom háborús időszakra szánt állami fejlesztési és védelmi forrásait.
A pénz egy része állítólag külföldi számlákra került, amelyekből a volt tisztviselő állítása szerint Zelenszkij környezete is profitálhatott.
A pénzmosás 2022 óta működhetett, és több próbálkozás is volt a leállítására.
A NABU „Midas-művelet” néven 15 hónapon át folytatott nyomozása során került képbe Timur Mindics, Zelenszkij korábbi üzlettársa, akivel közösen birtokolták a Kvartal 95 produkciós céget. A nyomozók Mindics otthonában nagy mennyiségű készpénzt és egy aranyozott WC-t találtak