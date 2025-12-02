Zelenszkij haverja az arany budi helyett a zárkában ülhet

Mindics, aki Zelenszkij Kvartal 95 nevű produkciós cégének társtulajdonosa volt, elmenekült Ukrajnából, mielőtt a bíróság megvizsgálta volna az indítványt.

Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij (Fotó: Képernyőkép)

A nyomozók szerint ő szervezte azt a visszaosztásokra épülő hálózatot, amely megrázta az ország politikai rendszerét november 11. óta, amikor a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyolc személyt vádolt meg vesztegetéssel, hivatali visszaéléssel és jogtalan gazdagodással.

A vádakat olyan hangfelvételek nyilvánosságra kerülése után fogalmazták meg, amelyeken a gyanúsítottak állítólagos kenőpénzekről és visszaosztásokról beszéltek az Enerhoatom nukleáris energiaügynökség szerződéseivel kapcsolatban.

Az ügyészek szerint Mindics koordinálta a rendszert, és titkosított nyelvezetet és fedőneveket használt arra, hogy az összegeket egy pénzmosó hálózaton keresztül irányítsa, amelyet az üzletember Olekszandr Cukerman működtetett.

A nyomozás szerint a háttérstruktúra körülbelül 100 millió dollárt kezelt. Mindics számára kirendelt állami védőt biztosítottak, miután a nyomozóknak nem sikerült felvenni vele a kapcsolatot.

Mivel Ukrajnán kívül tartózkodik, a bíróság nem tudott óvadékot megállapítani.

Az ügyészek szerint a letartóztatási végzés lehetővé teszi, hogy az ügyet továbbítsák az Interpolnak, ami lehetővé teheti őrizetbe vételét, ha átlépi egy ország határát.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Az ügyészek szerint Mindics megpróbált nyomást gyakorolni Rusztem Umerovra, Ukrajna akkori védelmi miniszterére – aki ma a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára – a védelmi minisztérium golyóálló mellények beszerzésére vonatkozó szerződésével kapcsolatban. Umerov korábban megerősítette, hogy beszélt Mindiccsel a felszerelésekről, és azt mondta, a minisztérium azért mondta fel a szerződést, mert a mellények nem feleltek meg a követelményeknek.

Umerovot november 26-án hallgatták ki a korrupcióellenes nyomozók

– közölte a sajtószolgálata.

A bíróság rövid időre zárt tárgyalást rendelt el december 1-jén, hogy olyan bizonyítékokat vizsgáljon meg, amelyek nemzetbiztonsági okokból érzékenynek minősülnek.

A nyomozók a bíróságnak azt mondták, hogy Mindics jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen.

Arra a kérdésre, hogy esetleg Izraelben tartózkodik-e, az ügyészek azt válaszolták, hogy bármilyen intézkedés Izrael Interpollal való együttműködésétől függ.