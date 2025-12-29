Öt év után jöhet az áttörés? Egy telefonhívás mindent megváltoztathat a háborúban

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnapi találkozója történelmi fordulópontot jelenthet. Egy, a tárgyalások részleteit ismerő forrás szerint a megbeszélések megteremthetik a lehetőségét annak, hogy Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök öt év után először telefonon beszéljen egymással – számolt be róla a Fox News.

A forrás hangsúlyozta: egy közvetlen Zelenszkij–Putyin telefonhívás „diplomáciai győzelem” lenne Trump számára. Mint fogalmazott, ha Putyin már most csatlakozott volna egy közös híváshoz, az jelentette volna a legnagyobb áttörést a béketárgyalások előkészítésében, és az első valódi lépést a rendezés felé. A forrás szerint

Trump jelenleg a legsikeresebb közvetítő, mivel Putyin és Zelenszkij kapcsolatát erős érzelmi feszültség jellemzi, ami eddig komoly akadályt jelentett a közvetlen egyeztetésekben.

Trump vasárnap a Truth Socialon megerősítette: a Zelenszkijjel való találkozó előtt beszélt Putyinnal, és a megbeszélést „jónak és nagyon produktívnak” nevezte.

Az elnök Floridában, Zelenszkij mellett állva azt mondta az újságíróknak, hogy szerinte megvannak az alapjai egy megállapodásnak, és a folyamat akár nagyon gyorsan is előrehaladhat. Hozzátette:

vagy most sikerül lezárni a háborút, vagy az még hosszú ideig elhúzódhat, milliók halálát okozva.

A találkozóra néhány nappal azután került sor, hogy Zelenszkij „jó beszélgetésről” számolt be Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Trump vejével. Mindketten jelen voltak a vasárnapi egyeztetésen. A forrás szerint Zelenszkij kifejezetten feszült volt a találkozó előtt. Azt is elmondta, hogy az ukrán elnök általában ideges, amikor Trump elnökkel tárgyal, ilyenkor hosszasan tanulmányozza a számára készített jegyzeteket.

Ez volt Trump és Zelenszkij harmadik személyes találkozója

A megbeszélések középpontjában egy, az Egyesült Államok által támogatott, húszpontos béketerv állt, amely hetek óta tartó egyeztetések eredménye. A terv megvalósításához Kijev és Moszkva kompromisszumára lenne szükség, és akár közvetlen kapcsolatfelvételt is feltételezne a két elnök között.

A forrás felidézte: Putyin 2020 júliusa óta nem hajlandó beszélni Zelenszkijjel, miután kudarcba fulladt az ukrán hírszerzés Wagner-zsoldosok elfogására irányuló művelete.

Azóta több alkalommal is felmerült a kapcsolatfelvétel lehetősége, ám ezek rendre meghiúsultak, legutóbb akkor, amikor Ukrajna bevonult az oroszországi Kurszk régióba. A forrás szerint már a kommunikáció megszakadása előtt is feszült volt a két vezető viszonya. A floridai tárgyalások idején Kijev jelezte: változhat az ukrán tárgyalási álláspont. Zelenszkij szerint az amerikai tisztviselők által 90 százalékban késznek tartott terv tartalmazhatja az ukrán csapatok korlátozott kivonását Kelet-Ukrajna egyes térségeiből, az orosz ellenőrzés hivatalos elismerése nélkül, valamint demilitarizált övezetek létrehozását.

Felvetette azt is, hogy a tervet országos népszavazásra bocsátják, ha Moszkva beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe.

Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna számára kulcsfontosságúak az amerikai biztonsági garanciák. Mint mondta, Ukrajna bármit hajlandó megtenni a háború lezárásáért, de ehhez szüksége van az Egyesült Államok, Európa és a nemzetközi közösség támogatására.