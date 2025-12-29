Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meglepő részletek derültek ki a Trump–Zelenszkij találkozóról Floridában

Ezt látnia kell!

Kiderült, mely vércsoporttal élünk a legtovább

Trump

Öt év után jöhet az áttörés? Egy telefonhívás mindent megváltoztathat a háborúban

38 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij floridai tárgyalásai áttörést hozhatnak az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésében. Egy, az egyeztetésekhez közel álló forrás szerint a megbeszélések megnyithatják az utat Zelenszkij és Vlagyimir Putyin több mint öt éve elmaradt közvetlen kapcsolatfelvétele előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trumporosz-ukrán háborúbéketervPutyinZelenszkij

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnapi találkozója történelmi fordulópontot jelenthet. Egy, a tárgyalások részleteit ismerő forrás szerint a megbeszélések megteremthetik a lehetőségét annak, hogy Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök öt év után először telefonon beszéljen egymással – számolt be róla a Fox News.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnapi találkozója történelmi fordulópontot jelenthet
Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnapi találkozója történelmi fordulópontot jelenthet (Fotó: AFP)

A forrás hangsúlyozta: egy közvetlen Zelenszkij–Putyin telefonhívás „diplomáciai győzelem” lenne Trump számára. Mint fogalmazott, ha Putyin már most csatlakozott volna egy közös híváshoz, az jelentette volna a legnagyobb áttörést a béketárgyalások előkészítésében, és az első valódi lépést a rendezés felé. A forrás szerint 

Trump jelenleg a legsikeresebb közvetítő, mivel Putyin és Zelenszkij kapcsolatát erős érzelmi feszültség jellemzi, ami eddig komoly akadályt jelentett a közvetlen egyeztetésekben. 

Trump vasárnap a Truth Socialon megerősítette: a Zelenszkijjel való találkozó előtt beszélt Putyinnal, és a megbeszélést „jónak és nagyon produktívnak” nevezte.

Az elnök Floridában, Zelenszkij mellett állva azt mondta az újságíróknak, hogy szerinte megvannak az alapjai egy megállapodásnak, és a folyamat akár nagyon gyorsan is előrehaladhat. Hozzátette: 

vagy most sikerül lezárni a háborút, vagy az még hosszú ideig elhúzódhat, milliók halálát okozva.

A találkozóra néhány nappal azután került sor, hogy Zelenszkij „jó beszélgetésről” számolt be Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Trump vejével. Mindketten jelen voltak a vasárnapi egyeztetésen. A forrás szerint Zelenszkij kifejezetten feszült volt a találkozó előtt. Azt is elmondta, hogy az ukrán elnök általában ideges, amikor Trump elnökkel tárgyal, ilyenkor hosszasan tanulmányozza a számára készített jegyzeteket.

Ez volt Trump és Zelenszkij harmadik személyes találkozója
Ez volt Trump és Zelenszkij harmadik személyes találkozója (Fotó: AFP)

Ez volt Trump és Zelenszkij harmadik személyes találkozója

A megbeszélések középpontjában egy, az Egyesült Államok által támogatott, húszpontos béketerv állt, amely hetek óta tartó egyeztetések eredménye. A terv megvalósításához Kijev és Moszkva kompromisszumára lenne szükség, és akár közvetlen kapcsolatfelvételt is feltételezne a két elnök között.

A forrás felidézte: Putyin 2020 júliusa óta nem hajlandó beszélni Zelenszkijjel, miután kudarcba fulladt az ukrán hírszerzés Wagner-zsoldosok elfogására irányuló művelete. 

Azóta több alkalommal is felmerült a kapcsolatfelvétel lehetősége, ám ezek rendre meghiúsultak, legutóbb akkor, amikor Ukrajna bevonult az oroszországi Kurszk régióba. A forrás szerint már a kommunikáció megszakadása előtt is feszült volt a két vezető viszonya. A floridai tárgyalások idején Kijev jelezte: változhat az ukrán tárgyalási álláspont. Zelenszkij szerint az amerikai tisztviselők által 90 százalékban késznek tartott terv tartalmazhatja az ukrán csapatok korlátozott kivonását Kelet-Ukrajna egyes térségeiből, az orosz ellenőrzés hivatalos elismerése nélkül, valamint demilitarizált övezetek létrehozását. 

Felvetette azt is, hogy a tervet országos népszavazásra bocsátják, ha Moszkva beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe.

Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta: Ukrajna számára kulcsfontosságúak az amerikai biztonsági garanciák. Mint mondta, Ukrajna bármit hajlandó megtenni a háború lezárásáért, de ehhez szüksége van az Egyesült Államok, Európa és a nemzetközi közösség támogatására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!