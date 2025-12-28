Rettegnek az ukránok: mindenre felkészült Zelenszkij és csapata

Az ukrán elnök december 28-án Floridában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy megvitassák a béketervek kapcsán elért eredményeket. Volodimir Zelenszkij és csapata a hírek szerint minden lehetséges kimenetelre felkészült – írja a Kyiv Independent.

Zelenszkij és csapata felkészült a tárgyalásra, bármi legyen is az eredmény

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

A találkozó december 28-án, magyar idő szerint este 7 órakor kezdődik, és Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban kerül megrendezésre. Az ukrán elnököt a találkozóra elkíséri Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Olekszij Szobolev gazdasági miniszter, Andrij Hnatov, az ukrán vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, a külügyminiszter első helyettese, valamint Olekszandr Bevz, az Elnöki Hivatal külső tanácsadója.

A hírek szerint a tárgyalások kapcsán az ukrán delegáció minden lehetséges forgatókönyvre felkészült, így arra is, ha az nem a várakozások szerint alakul.

Zelenszkij december 26-i, újságíróknak adott nyilatkozatában az elnök azt mondta, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok a floridai találkozón tervezi megvitatni a biztonsági garanciákat, a gazdasági együttműködést, valamint „minden olyan kérdést, amelyben nézeteltérések vannak”, beleértve a Donbászt és a Zaporizzsjai Atomerőművet is.

Nem könnyű, és senki sem állítja, hogy azonnal 100 százalékig kész lesz. Mindazonáltal minden találkozót és minden beszélgetést fel kell használnunk, hogy közelebb kerüljünk a kívánt eredményhez

– nyilatkozta az elnök.

A hírek szerint a felek egy háromoldalú biztonsági garanciamegállapodás tervezetét készítik elő Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa között, valamint egy kétoldalú biztonsági garanciamegállapodást Ukrajna és az Egyesült Államok között.

Zelenszkij egyébként már korábban is hangsúlyozta, hogy ennek a tárgyalásnak különösen nagy jelentősége lehet, ennek kapcsán pedig úgy fogalmazott: sok minden eldőlhet még az év vége előtt.

A találkozóra egy nappal azután került sor, hogy Oroszország pusztító légicsapásokat mért Ukrajnára. Oroszország december 26-27-én éjszaka közel 500 drónt és 40 rakétát lőtt ki, főként Kijev energetikai és polgári infrastruktúráját célozva meg.