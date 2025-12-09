Zelenszkij új vezetőt keres a korrupciós botrányba bukott Jermak helyére

Hírlevél
Miután súlyos korrupciós botrányok rázták meg az ukrán vezetést, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bemutatta azokat a jelölteket, akik átvehetik a menesztett Andrij Jermak helyét az Elnöki Hivatal élén. Jermakot a botrány nyomán távolították el pozíciójából, ami újabb bizonyítéka a kijevi hatalmi elit belső válságának.
Az elnök december 8-án nevezte meg a lehetséges utódokat, nem sokkal azután, hogy Jermak november 28-án távozott tisztségéből. A háttérben Ukrajna egyik legsúlyosabb korrupciós ügye húzódik meg, amely az államfő közvetlen környezetét is érintette. Zelenszkij erre reagálva bejelentette az Elnöki Hivatal teljes újraszervezését – írja a Kyiv Independent.

Zelenszkij új vezetőt keres a korrupciós botrányba bukott elnöki hivatal élére
Zelenszkij új vezetőt keres a korrupciós botrányba bukott elnöki hivatal élére Fotó: AFP

A lehetséges utódok között szerepel Denisz Smihal védelmi miniszter, aki korábban hosszú ideig töltötte be a miniszterelnöki posztot, 

  • Mihajlo Fjodorov digitális átalakításért felelős miniszter, 
  • Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés vezetője, 
  • Pavlo Palisa, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője, valamint 
  • Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes, aki nemzetközi tárgyalásairól ismert.

Zelenszkij az elmúlt napokban sorra egyeztetett azokkal a tisztviselőkkel, akik esélyesek lehetnek a poszt betöltésére. December 4-én arról beszélt, hogy áttekintették a hivatal működését, valamint az együttműködést más állami szervekkel, és a döntés rövid időn belül megszületik. A végső döntést azonban az elnök szerint az is nehezíti, hogy mérlegelni kell: ki és hogyan tudná pótolni a jelöltek jelenlegi pozícióit, ha áthelyezésekre kerülne sor. 

Londonban, újságírók előtt Zelenszkij azt mondta: átmenetileg akár hivatalvezető nélkül is képes irányítani az apparátust.

Andrij Jermak, akit 2020-ban neveztek ki, az évek során példátlan hatalomra tett szert az ukrán államapparátuson belül. Bár régóta bírálták túlzott befolyása miatt, Zelenszkij korábban rendre kiállt mellette, és visszautasította azokat a vádakat, melyek szerint Jermak a háttérből irányította volna a döntéshozatalt. Ugyanakkor törvényhozók és elemzők szerint 

a valódi kérdés nem az, hogy személy szerint ki ül majd az Elnöki Hivatal élére, hanem az, hogy a jövőben mekkora hatalom összpontosul majd ebben az intézményben. 

Zelenszkij a korrupció árnyékában

Korábban írtunk róla, hogy a korrupcióellenes nyomozók szerint körülbelül 100 millió dollárt sikkasztottak el, és a botrány középpontjában az Enerhoatom állami atomenergia-vállalat áll. A botrányba keveredett személyek között több Zelenszkijhez közeli munkatárs is van. Az érintettek között szerepel Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter, Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember, aki Zelenszkij korábbi televíziós stúdiójának, a Kvartal95-nek társtulajdonosa. 

A botrányt egy volt kormánytisztviselő robbantotta ki, aki feltárta: Zelenszkij egyik régi üzlettársa arannyal bevont vécével felszerelt luxuslakásban élt – és az elnök maga is megfordult ott. 

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (Nabu) és a Korrupcióellenes Ügyészség (Sapo) közölte, hogy a 15 hónapig tartó nyomozás során kiderült, hogy az ukrán kormány több tagja is érintett volt az ügyben. Miután a nyomozók házkutatást tartottak nála, Andrij Jermak is távozásra kényszerült. A vádak szerint állami nukleáris energetikai pénzekből szivattyúztak ki temérdek kenőpénzt.

 

