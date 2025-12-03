Hírlevél

Diplomácia

Zelenszkijt hibáztatják a „Mindicsgate” korrupciós botrány miatt Ukrajnában

50 perce
Közvélemény-kutatási adatok szerint az ukránok többsége úgy véli, Volodimir Zelenszkij személyesen is felelős a „Mindicsgate” néven ismert korrupciós ügy szereplőinek tetteiért. A botrányban a „Kvartal 95” stúdió társalapítója, Timur Mindics és több energetikai vezető is érintett, miközben a NABU eddig példátlan volumenű razziákat folytat az energiaszektorban.
A censor.net információi szerint az ukrán társadalom jelentős része már Volodimir Zelenszkij elnököt teszi felelőssé a „Mindicsgate” néven emlegetett korrupciós ügyért, amely az energiaszektort érintő egyik legnagyobb botrányként robbant ki az országban. A portál által idézett „Sociopolis” felmérés azt mutatja: a válaszadók 60 százaléka úgy véli, hogy az államfő személyesen is felelős a stúdiótársalapító Timur Mindics és más érintettek korrupt tevékenységéért.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Ozan Kose

A kutatás eredménye szerint 34 százalék nem látja Zelenszkijt személyes felelősnek, míg a megkérdezettek 6 százaléka nem tudott állást foglalni.

A Censor.NET a felmérés módszertanáról is beszámolt: a kutatást 2025. november 18–24. között végezték, 1007 válaszadó részvételével. A statisztikai hibahatár 3,1 százalékpont körül mozog.

A portál megjegyzi, hogy a Telegramon folytatott közönségszavazások is hasonló irányt mutatnak: az olvasók 54 százaléka attól tart, hogy Zelenszkij nyomást fog gyakorolni a NABU-ra a botrány kapcsán tartott házkutatások miatt.

Egyre súlyosabb korrupciós ügyek az energiaszektorban

A „Mindicsgate”-botrány lényege, hogy a NABU és a Különleges Ügyészség nagyszabású akciókba kezdett számos magas rangú tisztségviselő és energetikai vezető ellen. A censor.net összefoglalója szerint: 

  • házkutatást tartottak Timur Mindics otthonában, aki néhány órával az akció előtt elhagyta Ukrajnát,
  • razzia zajlott az Enerhoatom egyik regionális részlegén,
  • a NABU házkutatást végzett Herman Haluscsenko volt energiaügyi miniszternél,
  • az akciók során egy „fekete főkönyvet” is lefoglaltak, amelyben pénzmozgásokat és pénzmosást dokumentáltak.

A nyomozások során több személyt előzetes letartóztatásba helyeztek, köztük Dmitro Basovot, Ihor Mironiukot és Ljudmilja Zorinát, akik milliárdos tételű kenőpénzek és illegális vagyonosodás gyanújába keveredtek.

Zelenszkij alatt összeroppanó korrupciós hálózat?

A portál értékelése szerint a botrány azért különösen kellemetlen az ukrán elnök számára, mert Mindics és köre szoros kapcsolatban állt a Zelenszkij politikai karrierjét megalapozó Kvartal 95 körével. A nyomozás során napvilágra került felvételek ugyanis több magas rangú energetikai szereplőt kötnek össze Mindiccsel.

Kiemelik: a „Mindicsgate” nem pusztán korrupciós ügy, hanem bizalomvesztési válság is, hiszen az ukránok többsége most már az elnök személyes felelősségét látja a történtek mögött.

A botrány továbbra is bővül: a NABU folyamatosan újabb szereplőket és bizonyítékokat azonosít, miközben a politikai feszültség is nő a kijevi vezetés körül.

