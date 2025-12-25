„Azt kívánjuk, hogy meghaljon” — Zelenszkij karácsonyi mondata vihart kavart

Sokkoló mondatokkal üzent karácsonykor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök: ünnepi beszédében olyan mondat hangzott el, amelyet sokan Putyin halálának kívánásaként értelmeztek. Mindez akkor hangzott el, amikor Washington és Kijev között már egy új, 20 pontos terv körvonalazódik az ukrajnai háború lezárására, amelyről jelenleg Moszkva is egyeztet – írja a Focus.

Zelenszkij karácsonyi beszéde újabb vihart kavart Fotó: AFP

Zelenszkij Putyin halálát kívánta?

Szerda késő este Zelenszkij karácsonyi beszédet mondott az ukrán nemzethez. A megszólalás egyik legnagyobb visszhangot kiváltó mondata így hangzott:

Ma mindannyiunknak van egy álma. És mindannyiunknak egy kívánsága van: hogy meghaljon.

A kijelentést széles körben Vlagyimir Putyin orosz elnökre tett utalásként értelmezték, ami újabb politikai és diplomáciai vihart kavart. A beszéd időzítése nem volt véletlen.

Zelenszkij ugyanis éppen ezekben a napokban ismertette azt a 20 pontos béketervet, amely Washington és Kijev között született meg az ukrajnai háború lezárásának kereteiről.

Az ukrán elnök szerint a dokumentum jelenleg orosz felülvizsgálat alatt áll. A terv egyik kulcseleme a jelenlegi frontvonalak befagyasztása. Ez egyben lehetőséget teremtene az ukrán csapatok fokozatos kivonására, valamint demilitarizált övezetek létrehozására is. Zelenszkij a javaslatot egy keddi, közel kétórás sajtótájékoztatón mutatta be az újságíróknak, jegyzetekkel ellátott változatból olvasva fel a részleteket.

Kijev több, korábban elfogadhatatlannak tartott követelményt is sikeresen kivetetett a tervezetből.

A dokumentum már nem tartalmazza azt az elvárást, hogy Ukrajna teljes egészében kivonuljon a kelet-ukrajnai Donbász régióból, és nem szerepel benne az sem, hogy a jelenleg orosz megszállás alatt álló területeket Oroszország részeként ismerjék el. Zelenszkij közlése szerint a

donyecki,

luhanszki,

zaporizzsjai és

herszoni térségekben a megállapodás időpontjában fennálló csapattelepítési helyzetet de facto érintkezési vonalként kezelnék. Ez jelentős változás a korábbi tervezetekhez képest. Fontos fordulat az is, hogy az új változat már nem rögzíti jogilag Ukrajna NATO-tagságáról való lemondást.