„Azt kívánjuk, hogy meghaljon” — Zelenszkij karácsonyi mondata vihart kavart

A BMW-s felrakta a fenyőfát a tetőre, fetrengve röhögött rajta az egész parkoló

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
„Egyet kívánunk mindenkinek: hogy haljon meg” – Zelenszkij karácsonyi beszéde újabb vihart kavart, miközben Washington és Kijev már a háború lezárásának részleteiről egyeztet.
Sokkoló mondatokkal üzent karácsonykor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök: ünnepi beszédében olyan mondat hangzott el, amelyet sokan Putyin halálának kívánásaként értelmeztek. Mindez akkor hangzott el, amikor Washington és Kijev között már egy új, 20 pontos terv körvonalazódik az ukrajnai háború lezárására, amelyről jelenleg Moszkva is egyeztet – írja a Focus.

Fotó: AFP

Zelenszkij Putyin halálát kívánta?

Szerda késő este Zelenszkij karácsonyi beszédet mondott az ukrán nemzethez. A megszólalás egyik legnagyobb visszhangot kiváltó mondata így hangzott: 

Ma mindannyiunknak van egy álma. És mindannyiunknak egy kívánsága van: hogy meghaljon.

A kijelentést széles körben Vlagyimir Putyin orosz elnökre tett utalásként értelmezték, ami újabb politikai és diplomáciai vihart kavart. A beszéd időzítése nem volt véletlen.

 Zelenszkij ugyanis éppen ezekben a napokban ismertette azt a 20 pontos béketervet, amely Washington és Kijev között született meg az ukrajnai háború lezárásának kereteiről. 

Az ukrán elnök szerint a dokumentum jelenleg orosz felülvizsgálat alatt áll. A terv egyik kulcseleme a jelenlegi frontvonalak befagyasztása. Ez egyben lehetőséget teremtene az ukrán csapatok fokozatos kivonására, valamint demilitarizált övezetek létrehozására is. Zelenszkij a javaslatot egy keddi, közel kétórás sajtótájékoztatón mutatta be az újságíróknak, jegyzetekkel ellátott változatból olvasva fel a részleteket.

Kijev több, korábban elfogadhatatlannak tartott követelményt is sikeresen kivetetett a tervezetből. 

A dokumentum már nem tartalmazza azt az elvárást, hogy Ukrajna teljes egészében kivonuljon a kelet-ukrajnai Donbász régióból, és nem szerepel benne az sem, hogy a jelenleg orosz megszállás alatt álló területeket Oroszország részeként ismerjék el. Zelenszkij közlése szerint a 

  • donyecki, 
  • luhanszki, 
  • zaporizzsjai és 
  • herszoni térségekben a megállapodás időpontjában fennálló csapattelepítési helyzetet de facto érintkezési vonalként kezelnék. Ez jelentős változás a korábbi tervezetekhez képest. Fontos fordulat az is, hogy az új változat már nem rögzíti jogilag Ukrajna NATO-tagságáról való lemondást. 

Zelenszkij hangsúlyozta: A NATO-tagállamok döntése, hogy felveszik-e Ukrajnát vagy sem.

US Army personnel from 101-st Airborne Division attend a demonstration drill at Mihail Kogalniceanu airbase in Romania on July 30, 2022 after a ceremony to mark the arrival of the 101st Airborne Division (Air Assault) Headquarters, and its 2nd Brigade Combat Team in Europe. The units are here in support of the US Army V Corps mission to reinforce NATOs eastern flank. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Fotó: AFP

A terv ugyanakkor olyan elemeket is tartalmaz, amelyeket Kijev korábban elutasított. Ilyen az ukrán fegyveres erők kivonása és a demilitarizált övezetek létrehozása. Zelenszkij szerint egy külön munkacsoport dolgozna azon, hogy meghatározza az ehhez szükséges erőátrendezést, valamint a jövőbeni különleges gazdasági övezetek feltételeit.

Az ukrán elnök szerint bármilyen csapatkivonással járó megállapodást népszavazáson kellene jóváhagyni, ami legalább 60 napos tűzszünetet feltételezne. 

Moszkva azonban korábban többször is elutasította az ilyen, hosszú távú megállapodás nélküli tűzszüneteket. A tervezet kitér a zaporizzsjai atomerőmű kérdésére is. Az amerikai javaslat alapján az erőmű közös irányítás alá kerülne az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország részvételével. Zelenszkij ezt „nagyon helytelennek és nem teljesen realisztikusnak” nevezte, különösen az orosz fél bevonása miatt. A Kreml egyelőre nem kommentálta részletesen az új, 20 pontos tervet. 

Dmitrij Peszkov szóvivő mindössze annyit közölt: Moszkva „kidolgozza az álláspontját”. 

Az ukrán hadsereg közben bejelentette, hogy kivonult Sziverszk városából a donyecki régióban.

Orosz-ukrán háború
