Kiszivárgott a titok: elmondjuk, hogy pontosan mi történik 2026-ban

A 2025-ös év a bizonytalanságról szólt, és az új esztendő sem hozott egyértelmű fordulatot. Ez a közeg azonban kedvez azoknak, akik kockáztatnak: a Polymarket felhasználói között már most akadnak olyanok, akik 2026 legnagyobb politikai eseményeire kötnek fogadásokat.
A „fogadás” kifejezés talán nem a legpontosabb, hiszen a Polymarket egy egészen új megközelítéssel alakította át a klasszikus tőzsdei kereskedés logikáját. A Shayne Coplan által 2020-ban alapított platform a kriptokereskedelemre épül: a felhasználók kriptovalutát fizetnek be, majd arra tesznek, hogy egy-egy világpolitikai vagy más jelentős esemény mekkora valószínűséggel következik be.
Az oldal emellett természetesen reagál a különböző eseményekre, hiszen a felhasználók adni és venni tudják részvényeiket, ami folyamatosan befolyásolja az események valószínűségét és persze a „részvények” aktuális árát is.
Az oldalon egyébként igen széles körben lehet fogadásokat kötni, kezdve az angol első osztály kupagyőztesétől a bitcoin árfolyamán át egészen a következő amerikai elnökválasztás győzteséig. Az év kezdetén azonban érezhetően felpörögtek azok a fogadások, amelyek a legnagyobb horderejű események valószínűségét hivatottak megjósolni, ezekből pedig ki is gyűjtöttünk néhányat.
Grönland az Egyesült Államokhoz kerül 2027-ig?
Mint ismeretes, nemrég Donald Trump amerikai elnök parancsára az Egyesült Államok hadserege katonai akció keretében elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Trump nemsokkal ezután ismét arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van a Dániához tartozó, autonóm státuszt élvező Grönlandra.
Az amerikai elnök már korábban is beszélt a terület annektálásáról, azonban a venezuelai akció után szinte mindenki komolyabban vette kijelentéseit.
A Polymarketen ez a folyamat jól meg is figyelhető, hiszen a venezuelai katonai akció előtt 6 százalék fogadott arra, hogy az Egyesült Államok megszerzi a területet 2027 előtt. Nem sokkal Maduro elfogása után ez a szám már 14 százalékra emelkedett, ami szám azóta is stabil. Jól láthatóan tehát Trump kijelentéseit komolyabb veszik, azonban Grönland annektálása még így is szürreálisnak tűnik a felhasználók szerint.
Távozik-e az iráni legfelsőbb vezető?
Iránban óriási tüntetések kezdődtek, aminek már most rengeteg halottja van. A megmozdulások oka, hogy az országban elszabadult az infláció és megélhetési válság van. Az ország 31 tartományából 26-ban, több mint kétszáz helyszínen jelentek meg tiltakozók, a forradalmi gárda pedig igyekszik azokat letörni, az erőszaktól sem riadva vissza.
A helyzet kiéleződése ugyanakkor felvetette a kérdést, hogy távozik-e az ország legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah.
Az iráni vezetést ugyanis nem csak a tüntetők haragjával néz szembe, hanem azzal a ténnyel is, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös hadművelet keretében mért csapást az ország nukleáris létesítményeire, ezzel megelőzve, hogy Irán atomfegyvert állítson elő.
A jelenlegi állás szerint a Polymarket felhasználói szerint 37 százalék esélye van annak, hogy Hamenei még az év vége előtt kiszorul a hatalomból. A statisztikákat megnézve itt is az látszik, hogy a tüntetések előtti hetekben még csak 19 százalék esélyt adtak az ajatollah távozásának, azonban a megmozdulások óta ez a szám folyamatosan emelkedik.
Zelenszkij távozhat még az év vége előtt?
Az ukrán elnök kapcsán is egy megosztott szavazást látunk, miután az elmúlt hetekben csökkenő tendenciában fogadtak a felhasználók Volodimir Zelenszkij távozására. A szavazás szerint jelenleg a felhasználók 32 százaléka gondolja úgy, hogy az ukrán elnök még az év vége előtt távozik.
Ez a szám azonban volt sokkal magasabb is, hiszen nemrég Ukrajna talán legnagyobb korrupciós botránya robbant ki.
Az ukrán elnök üzlettársától indult, az energiaszektort érintő korrupciós botrányba beleremegett az ukrán kormányzat, miután több prominens kormánytaggal kapcsolatban is felmerült, hogy érintett lehet. Az ügy végül odáig fajult, hogy Zelenszkij korábbi kabinetfőnökénél, Andrij Jermaknál is házkutatást tartottak a nyomozók, aki lemondott tisztségéről.
Kína és Tajvan kérdése
A világban egyértelműen átalakulási folyamatok zajlanak, amit a venezuelai akció is jól jelez. Számos szakértő arra hívja fel a figyelmet, hogy bár Kína hivatalosan elítélte az Egyesült Államok fellépését, az mégis olyan precedenst teremthet, amelyet Peking a jövőben saját érdekei mentén értelmezhet. Kína ugyanis Tajvant elidegeníthetetlen területének tekinti, és egyes elemzők szerint már fel is készült egy, a sziget elfoglalására irányuló katonai műveletre, azonban a vélemények ezen a téren megoszlanak.
A jelenlegi állás szerint a Polymarket felhasználói 13 százalék esélyt jósólnak egy katonai akciónak.
Ez a szám pedig viszonylag stabilan tartja magát, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok nemrég újabb fegyvervásárlási megállapodást kötött Tajvannal, amire válaszul Kína hadgyakorlatba kezdett a sziget körül.