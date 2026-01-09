Kiszivárgott a titok: elmondjuk, hogy pontosan mi történik 2026-ban

A 2025-ös év a bizonytalanságról szólt, és az új esztendő sem hozott egyértelmű fordulatot. Ez a közeg azonban kedvez azoknak, akik kockáztatnak: a Polymarket felhasználói között már most akadnak olyanok, akik 2026 legnagyobb politikai eseményeire kötnek fogadásokat.

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

A „fogadás” kifejezés talán nem a legpontosabb, hiszen a Polymarket egy egészen új megközelítéssel alakította át a klasszikus tőzsdei kereskedés logikáját. A Shayne Coplan által 2020-ban alapított platform a kriptokereskedelemre épül: a felhasználók kriptovalutát fizetnek be, majd arra tesznek, hogy egy-egy világpolitikai vagy más jelentős esemény mekkora valószínűséggel következik be.

Az oldal emellett természetesen reagál a különböző eseményekre, hiszen a felhasználók adni és venni tudják részvényeiket, ami folyamatosan befolyásolja az események valószínűségét és persze a „részvények” aktuális árát is.

Az oldalon egyébként igen széles körben lehet fogadásokat kötni, kezdve az angol első osztály kupagyőztesétől a bitcoin árfolyamán át egészen a következő amerikai elnökválasztás győzteséig. Az év kezdetén azonban érezhetően felpörögtek azok a fogadások, amelyek a legnagyobb horderejű események valószínűségét hivatottak megjósolni, ezekből pedig ki is gyűjtöttünk néhányat.

Grönland az Egyesült Államokhoz kerül 2027-ig?

Mint ismeretes, nemrég Donald Trump amerikai elnök parancsára az Egyesült Államok hadserege katonai akció keretében elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt. Trump nemsokkal ezután ismét arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak szüksége van a Dániához tartozó, autonóm státuszt élvező Grönlandra.

Az amerikai elnök már korábban is beszélt a terület annektálásáról, azonban a venezuelai akció után szinte mindenki komolyabban vette kijelentéseit.

A Polymarketen ez a folyamat jól meg is figyelhető, hiszen a venezuelai katonai akció előtt 6 százalék fogadott arra, hogy az Egyesült Államok megszerzi a területet 2027 előtt. Nem sokkal Maduro elfogása után ez a szám már 14 százalékra emelkedett, ami szám azóta is stabil. Jól láthatóan tehát Trump kijelentéseit komolyabb veszik, azonban Grönland annektálása még így is szürreálisnak tűnik a felhasználók szerint.