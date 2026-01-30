A legfiatalabbakat is a húsdarálóba küldi Zelenszkij – videó

A The Wall Street Journal riportja Kirillo Horbenko személyes történetén keresztül világít rá az ukrán hadsereg egyre súlyosabb emberhiányára. Horbenko 18 évesen csatlakozott egy olyan programhoz, amely felgyorsított katonai pályát kínált a legfiatalabb jelentkezőknek, abban bízva, hogy a fronton szerzett tapasztalat segít majd bejutnia egy katonai akadémiára, amelynek tandíját családja nem tudta kifizetni. Nyíltan arról beszélt, hogy egész életét katonai szolgálatra szeretné szentelni.

Egyre többen halnak meg Volodimir Zelenszkij értelmetlen háborújában (Fotó: AFP)

Kevesebb mint fél évvel később Horbenko életét vesztette. Az ukrán hadsereg egyik legveszélyesebb frontszakaszára vezényelték, ahol 2025 októberében, Pokrovszk térségében orosz tüzérségi támadás érte, miközben egy ukrán állás megerősítésére tartott.

A háború korai szakaszában Ukrajna igyekezett távol tartani a legfiatalabb férfiakat a fronttól, mivel rájuk a háború utáni újjáépítésben lett volna szükség. Horbenko halála azonban rávilágít arra, mennyire súlyossá vált az ukrán haderő létszámhiánya, miközben az orosz erők sok helyen tízszeres túlerőben támadnak.

A cikk szerint Ukrajna négy évvel a háború elhúzódása után szinte lehetetlen helyzetbe került: egyszerre kellene megóvnia a fiatal generációt, és biztosítania a folyamatos utánpótlást a fronton.

A legtöbb harcképes férfi már évekkel korábban bevonult. Az alakulatokban egyre több az idősebb katona, akik nehezen bírják a hosszú és kimerítő frontszolgálatot. A szolgálati idő meghosszabbodott, ami tovább növeli a fizikai és mentális terhelést.

Eközben sok férfi bujkál a sorozás elől, vagy kenőpénzt fizetett az országból való illegális távozásért. Az ukrán védelmi miniszter januárban azt mondta: mintegy kétmillió ember kerüli el a sorozást, és több mint kétszázezer katona dezertált, ami a fegyveres erők mintegy ötödét jelenti.

Horbenko a „Contract 18–24” nevű programon keresztül csatlakozott a 25. légideszant dandárhoz. A program magas fizetést és különböző kedvezményeket, köztük egyetemi helyeket kínált hat hónap kiképzés és hat hónap gyalogos frontszolgálat fejében. A program létrehozása a cikk szerint hallgatólagos elismerése annak, hogy az ukrán hadsereg súlyosan kimerült.