A vége felé jár a történet – Zelenszkijék nem bírják már sokáig

Az ukrán főváros polgármestere szerint humanitárius katasztrófa készül, miután már több mint hatszázezer ember hagyta el otthonát. Kijev felében a legutóbbi orosz csapások óta nincs se áram, se fűtés, miközben odakint tombol a tél – írja a ZN.

Kijev felében továbbra sincs áram és fűtés, a lakosok ideiglenes vészhelyzeti sátrakba kényszerültek

Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Oroszország nagyszabású éjszakai légicsapásai miatt Kijevben a város mintegy felében szünetel az áram-, a fűtés- és a vízellátás, ami a humanitárius válság kockázatát növeli. Vitalij Klicsko polgármester arra kérte azokat, akik tehetik, ideiglenesen hagyják el a fővárost. A hárommilliós városból mintegy hatszázezer ember már elmenekült.

Ukraine Is Freezing — Will you help us respond? Respond

Ukraine is enduring the harshest winter in 20 years. Temperatures have fallen to –19°C, millions are without heating after deliberate attacks on the nation’s energy infrastructure. Make a Donation - International Aid Trust pic.twitter.com/PaYeNKoiuF — IAT_headoffice (@IATonline) January 19, 2026

A becslések szerint több ezer lakóház maradt fűtés nélkül, a nagy távfűtési rendszerek egyikét pedig teljesen vízmentesíteni kellett, miután félő volt, hogy megrepednek a csövek a hidegben.

A főváros időszakos áramkimaradásokkal és minimális fűtéssel küzd az előző, január 9-i orosz csapás óta, amely egybeesett az évtized leghidegebb telének kezdetével. Január 20-án, kedden este az oroszok újabb nagyszabású bombázást indítottak Ukrajna ellen, amely során több száz drónt, cirkáló rakétákat és ballisztikus rakétákat is bevetettek.

Klicsko szerint az oroszok egyértelmű célja, hogy humanitárius katasztrófát okozzanak. Az egyik rakéta egyébként közvetlenül egy hőerőművet talált el.

Eközben azonban a hírek szerint politikai csatározás is folyik a városban, miután Klicsko már több alkalommal is nekiment Volodimir Zelneszkij ukrán elnöknek, aki szerinte nem fordít elég figyelmet a fővárosra. A polgármester szerint míg Ukrajna más részein gyors javításokat eszközölnek, a fővárosban a havat sem takarították el, az infrastruktúra javítása pedig túl sok időt vett igénybe.