Az EU-nak akár százezres állandó hadseregre is szüksége lehet – erről fantáziál az uniós védelmi biztos – videó

Kubilius szerint az Európai Uniónak nemcsak katonai, hanem politikai szinten is reformokra van szüksége ahhoz, hogy képes legyen hatékonyan reagálni a megváltozott biztonsági környezetre. Véleménye szerint az orosz agresszió, az Egyesült Államok Európához való viszonyának átalakulása, valamint a Grönlandot érintő fenyegetések mind azt mutatják, hogy az eddigi modell már nem elegendő, állandó hadseregre van szükség – írja a Politico.

A védelmi biztos úgy fogalmazott: Európának egyfajta „big bang” megközelítésre van szüksége a közös védelem újraszervezésében. Ennek kapcsán egy szemléletes példát is felhozott.

Felvetette a kérdést, vajon az Egyesült Államok katonailag erősebb lenne-e, ha 50 különálló állami hadseregre és védelmi költségvetésre támaszkodna, ahelyett hogy egy egységes szövetségi hadserege és védelmi politikája van.

Ha erre a válasz egyértelműen nem – vetette fel –, akkor Európának sincs mire várnia.

Kubilius szerint az európai védelem három alappilléren nyugszik: a termelési kapacitásokba történő jelentős beruházásokon, a jól szervezett és felkészült intézményeken, valamint a hiteles politikai akaraton.

Úgy véli, pusztán a meglévő védelmi költségvetések növelése nem jelent megoldást, különösen az egység hiánya miatt.

A biztos hangsúlyozta: Európának úgy kellene befektetnie a védelmébe, hogy közös erőként legyen képes fellépni, nem pedig 27 különálló, nemzeti „bonsai hadseregként” – szavait az Ukrinform idézte. Ezzel összefüggésben felidézte, hogy már egy évtizeddel ezelőtt is felmerült egy hatékony, állandó európai katonai erő létrehozása, amelynek létszáma elérhetné a 100 000 főt.

A politikai döntéshozatal felgyorsítása érdekében Kubilius egy európai biztonsági tanács létrehozását is javasolja.

Elképzelése szerint a testület állandó és rotációs tagokból állna, tagja lenne az aktuális tanácsi elnökséget betöltő ország, valamint az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöke is. A védelmi biztos szerint az új biztonsági struktúrának az Egyesült Királyságot is magában kellene foglalnia. Úgy véli, egy körülbelül 10–12 tagú testület képes lenne nemcsak megvitatni, hanem gyorsan elő is készíteni az európai védelem szempontjából kulcsfontosságú döntéseket – írja az Anadolu hírügynökség.