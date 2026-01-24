Hírlevél
Rendkívüli

Megvan Trump következő célpontja: ez lesz az új Venezuela

Fontos

Most dől el Ukrajna sorsa – Zelenszkij retteg

Amerika

A Pentagon új védelmi stratégiája: Amerika a nyugati féltekére koncentrál

54 perce
Olvasási idő: 6 perc
Az Egyesült Államok elsődleges védelmi prioritása a nyugati féltekén fennálló amerikai érdekek megvédése – derül ki az amerikai védelmi minisztérium új Nemzeti Védelmi Stratégiájából. A dokumentum egyértelművé teszi: Washington a jövőben csökkenti szerepvállalását más térségekben, miközben szövetségeseit nagyobb önállóságra ösztönzi, különösen Európában.
Amerika az első. A védelmi stratégia összhangban van Donald Trump elnök álláspontjával, miszerint az amerikai hadsereg legfőbb feladata az Egyesült Államok védelme. Ennek részeként Washington nem engedi át befolyását a nyugati féltekén, az Északi-sarktól egészen Dél-Amerikáig. A dokumentum kiemelten említi Grönlandot, az „Amerikai-öbölként” hivatkozott Mexikói-öblöt, valamint a Panama-csatornát, és hangsúlyozza: az Egyesült Államok érvényt szerez a Monroe-elvnek a 21. században is, írja a TASZSZ.

Amerika
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: Getty Images/AFP/Patrick Smith)

Kevesebb amerikai segítség, több szövetségesi felelősség

Az új stratégia szerint az Egyesült Államok a saját területe védelmére és az indo–csendes-óceáni térségre összpontosít, ezért csökkenhet az amerikai katonai támogatás más régiókban. Európa, a Közel-Kelet és a Koreai-félsziget országainak a jövőben elsődlegesen saját maguknak kell gondoskodniuk biztonságukról, az Egyesült Államok csak korlátozott, de kulcsfontosságú támogatást nyújt.

A Pentagon bírálja a korábbi amerikai politikát, amely lehetővé tette, hogy egyes szövetségesek alulfinanszírozzák saját védelmüket. A dokumentum szerint ennek az időszaknak vége: Washington elvárja, hogy partnerei méltányos részt vállaljanak a közös védelemből.

Ukrajna: Európának kell vezető szerepet vállalnia

A stratégia külön kitér az ukrajnai háborúra is. A dokumentum szerint az Egyesült Államok úgy véli, a konfliktus rendezése elsősorban Európa felelőssége. Bár Washington továbbra is támogatja a békét, Donald Trump elnök álláspontja világos: a tartós megoldáshoz európai vezetésre és elkötelezettségre van szükség a NATO részéről.

ARLINGTON, VIRGINIA - JANUARY 15: U.S. Secretary of War Pete Hegseth walks down the steps to welcome Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi at the Pentagon on January 15, 2026 in Arlington, Virginia. Koizumi is meeting with Hegseth for talks on regional security threats from China and North Korea and strengthening the Japan-U.S. security alliance. Alex Wong/Getty Images/AFP (Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere 2026. január 15-én a virginiai Arlingtonban (Fotó: Getty Images/AFP/Alex Wong)

Amerika fókuszában: Kína, rakétavédelem és nukleáris elrettentés

A Pentagon szerint az indo–csendes-óceáni térség globális jelentősége folyamatosan növekszik, ezért az Egyesült Államok katonai egyensúly fenntartására törekszik a térségben. 

A stratégia hangsúlyozza: Washington nem törekszik Kína rendszerének megváltoztatására vagy konfrontációra, célja csupán az, hogy sem Peking, sem más hatalom ne tudjon domináns helyzetbe kerülni.

A dokumentum kiemelt figyelmet fordít a drónok és modern légi fenyegetések elleni védelemre, valamint Donald Trump „Aranykupola” rakétavédelmi kezdeményezésére. Emellett az Egyesült Államok nagyszabású nukleáris modernizációt tervez annak érdekében, hogy elrettentő képességeit fenntartsa, és elkerülje a nukleáris zsarolást.

A terrorizmus elleni fellépésben Washington „erőforrás-fenntartható” megközelítést alkalmaz, elsősorban azokra az iszlamista csoportokra összpontosítva, amelyek közvetlen fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok területére.

