A Pentagon új védelmi stratégiája: Amerika a nyugati féltekére koncentrál

Amerika az első. A védelmi stratégia összhangban van Donald Trump elnök álláspontjával, miszerint az amerikai hadsereg legfőbb feladata az Egyesült Államok védelme. Ennek részeként Washington nem engedi át befolyását a nyugati féltekén, az Északi-sarktól egészen Dél-Amerikáig. A dokumentum kiemelten említi Grönlandot, az „Amerikai-öbölként” hivatkozott Mexikói-öblöt, valamint a Panama-csatornát, és hangsúlyozza: az Egyesült Államok érvényt szerez a Monroe-elvnek a 21. században is, írja a TASZSZ.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: Getty Images/AFP/Patrick Smith)

Kevesebb amerikai segítség, több szövetségesi felelősség

Az új stratégia szerint az Egyesült Államok a saját területe védelmére és az indo–csendes-óceáni térségre összpontosít, ezért csökkenhet az amerikai katonai támogatás más régiókban. Európa, a Közel-Kelet és a Koreai-félsziget országainak a jövőben elsődlegesen saját maguknak kell gondoskodniuk biztonságukról, az Egyesült Államok csak korlátozott, de kulcsfontosságú támogatást nyújt.

A Pentagon bírálja a korábbi amerikai politikát, amely lehetővé tette, hogy egyes szövetségesek alulfinanszírozzák saját védelmüket. A dokumentum szerint ennek az időszaknak vége: Washington elvárja, hogy partnerei méltányos részt vállaljanak a közös védelemből.

Ukrajna: Európának kell vezető szerepet vállalnia

A stratégia külön kitér az ukrajnai háborúra is. A dokumentum szerint az Egyesült Államok úgy véli, a konfliktus rendezése elsősorban Európa felelőssége. Bár Washington továbbra is támogatja a békét, Donald Trump elnök álláspontja világos: a tartós megoldáshoz európai vezetésre és elkötelezettségre van szükség a NATO részéről.

Pete Hegseth, az Egyesült Államok hadügyminisztere 2026. január 15-én a virginiai Arlingtonban (Fotó: Getty Images/AFP/Alex Wong)

Amerika fókuszában: Kína, rakétavédelem és nukleáris elrettentés

A Pentagon szerint az indo–csendes-óceáni térség globális jelentősége folyamatosan növekszik, ezért az Egyesült Államok katonai egyensúly fenntartására törekszik a térségben.

A stratégia hangsúlyozza: Washington nem törekszik Kína rendszerének megváltoztatására vagy konfrontációra, célja csupán az, hogy sem Peking, sem más hatalom ne tudjon domináns helyzetbe kerülni.

A dokumentum kiemelt figyelmet fordít a drónok és modern légi fenyegetések elleni védelemre, valamint Donald Trump „Aranykupola” rakétavédelmi kezdeményezésére. Emellett az Egyesült Államok nagyszabású nukleáris modernizációt tervez annak érdekében, hogy elrettentő képességeit fenntartsa, és elkerülje a nukleáris zsarolást.