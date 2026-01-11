Hírlevél
Elszabadult a tél pokla – hófúvás, ónos eső és -20 fok bénítja meg az országot

Iszlám Állam

Trump újabb országra csapott le: az amerikai légierő masszív támadást hajtott végre

Az Egyesült Államok és partnerei nagyszabású csapásokat hajtottak végre az Iszlám Állam terrorszervezet célpontjai ellen Szíriában, jelentette be az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom). A tájékoztatás szerint Donald Trump amerikai elnök irányította a szombati amerikai csapásokat, amelyek a Sólyomszem csapás hadművelet részét képezik, válaszul az Iszlám Állam december 13-i halálos támadására az amerikai erők ellen Szíriában – írta a Centcom az X-en.
Iszlám ÁllamSzíriaEgyesült Államok

Az amerikai csapásokat a terrorizmus elleni küzdelem és az amerikai és partner erők védelme érdekében hajtották végre a régióban a Centcom szerint.

Az amerikai csapás Szíriában az Iszlám Állam vette célba Fotó: AFP
Az amerikai csapás az Iszlám Állam vette célba
Fotó: AFP

„Üzenetünk továbbra is erős: ha bántalmazzák harcosainkat, megtaláljuk és megöljük Önöket a világ bármely pontján, függetlenül attól, hogy mennyire próbálják elkerülni az igazságszolgáltatást” – közölte a Centcom.

Az Egyesült Államok és partnerei több mint 90 precíziós lőszert lőttek ki több mint 35 célpontra egy több mint 20 repülőgépet magában foglaló műveletben – mondta egy tisztviselő a CBS Newsnak, a BBC amerikai partnerének.

A tisztviselő hozzátette, hogy a csapásokban többek között F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 vadászrepülők és jordániai F-16-osok is részt vettek.

A csapások helyszíne és az esetleges áldozatok mértéke egyelőre nem világos.

Soha nem felejtünk, és soha nem adjuk fel” 

– írta Pete Hegseth hadügyminiszter szombaton az X-en a katonai akcióra utalva.

A Trump-adminisztráció decemberben jelentette be a Sólyomszem csapás hadműveletet, miután egy ISIS-fegyveres lesből támadva megölt két amerikai katonát és egy amerikai civil tolmácsot a Szíria középső részén található Palmyrában.

Ez nem egy háború kezdete – ez a bosszú kihirdetése” 

– mondta Hegseth a decemberi hadművelet bejelentésekor, és hozzátette, „az Amerikai Egyesült Államok Trump elnök vezetésével soha nem fog habozni, és soha nem adja fel, hogy megvédje népét.”

A Centcom szerint a szombati csapások előtt az amerikai erők már közel 25 ISIS-tagot öltek meg vagy ejtettek foglyul 11 ​​bevetésben december 20. és 29. között a Sólyomszem csapás hadművelet részeként.

A szombati katonai akció egybeesett az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottjának damaszkuszi látogatásával. Tom Barrack a látogatásáról kiadott közleményben arról számolt be, hogy Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter megbízásából tárgyalt Ahmed es-Saraa szír elnökkel és külügyminiszterével. A megbeszélés után közölte, hogy az Egyesült Államok kiterjeszti a szíriai kormány támogatását, és üdvözli a közel-keleti ország történelmi átalakulását.

 

