Trump újabb országra csapott le: az amerikai légierő masszív támadást hajtott végre

Az amerikai csapásokat a terrorizmus elleni küzdelem és az amerikai és partner erők védelme érdekében hajtották végre a régióban a Centcom szerint.

Az amerikai csapás az Iszlám Állam vette célba

Fotó: AFP

„Üzenetünk továbbra is erős: ha bántalmazzák harcosainkat, megtaláljuk és megöljük Önöket a világ bármely pontján, függetlenül attól, hogy mennyire próbálják elkerülni az igazságszolgáltatást” – közölte a Centcom.

Az Egyesült Államok és partnerei több mint 90 precíziós lőszert lőttek ki több mint 35 célpontra egy több mint 20 repülőgépet magában foglaló műveletben – mondta egy tisztviselő a CBS Newsnak, a BBC amerikai partnerének.

A tisztviselő hozzátette, hogy a csapásokban többek között F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 vadászrepülők és jordániai F-16-osok is részt vettek.

A csapások helyszíne és az esetleges áldozatok mértéke egyelőre nem világos.

Soha nem felejtünk, és soha nem adjuk fel”

– írta Pete Hegseth hadügyminiszter szombaton az X-en a katonai akcióra utalva.

We will never forget, and never relent. https://t.co/bX4FVwSany — Pete Hegseth (@PeteHegseth) January 10, 2026

A Trump-adminisztráció decemberben jelentette be a Sólyomszem csapás hadműveletet, miután egy ISIS-fegyveres lesből támadva megölt két amerikai katonát és egy amerikai civil tolmácsot a Szíria középső részén található Palmyrában.

Ez nem egy háború kezdete – ez a bosszú kihirdetése”

– mondta Hegseth a decemberi hadművelet bejelentésekor, és hozzátette, „az Amerikai Egyesült Államok Trump elnök vezetésével soha nem fog habozni, és soha nem adja fel, hogy megvédje népét.”

A Centcom szerint a szombati csapások előtt az amerikai erők már közel 25 ISIS-tagot öltek meg vagy ejtettek foglyul 11 ​​bevetésben december 20. és 29. között a Sólyomszem csapás hadművelet részeként.

A szombati katonai akció egybeesett az Egyesült Államok Szíriáért felelős különleges elnöki megbízottjának damaszkuszi látogatásával. Tom Barrack a látogatásáról kiadott közleményben arról számolt be, hogy Donald Trump elnök és Marco Rubio külügyminiszter megbízásából tárgyalt Ahmed es-Saraa szír elnökkel és külügyminiszterével. A megbeszélés után közölte, hogy az Egyesült Államok kiterjeszti a szíriai kormány támogatását, és üdvözli a közel-keleti ország történelmi átalakulását.