Amszterdami horror: migránsok erőszakolták a diákokat az „integráció” jegyében

A Stek Oost nevű lakókomplexumot 2018-ban a lakhatási és migrációs válság mintaprojektjeként mutatták be. Az elképzelés szerint 125 holland diák és 125 menekült élt volna együtt a főváros Watergraafsmeer városrészében Amszterdamban, sőt a fiatalokat kifejezetten arra ösztönözték, hogy „barátkozzanak össze” a migránsokkal, elősegítve ezzel beilleszkedésüket a holland társadalomba, írja a Daily Mail.

A csoportos rémtettek helyszíne (Fotó: Képernyőkép)

A valóság azonban – a Zembla című oknyomozó dokumentumfilm szerint – drámai fordulatot vett. A komplexumban élő diákok arról számoltak be, hogy rendszeresek voltak a szexuális zaklatások, erőszakos cselekmények, fenyegetések és zaklatások, sőt egyes esetekben csoportos nemi erőszak gyanúja is felmerült.

Egy volt lakó elmondása szerint gyakoriak voltak a verekedések a folyosókon és a közös helyiségekben, míg egy férfi diák arról beszélt, hogy egy menekült egy húsz centiméteres konyhakéssel fenyegette meg. Többen állították: hiába tettek bejelentéseket, panaszaikat az illetékes hatóságok figyelmen kívül hagyták.

Integráció helyett csoportos nemi erőszak Amszterdamban

Az egyik legsúlyosabb ügyben egy Amanda álnéven szereplő fiatal nő számolt be arról, hogy egy szíriai férfi megerőszakolta.

A nő elmondása szerint segíteni akart a férfinak a nyelvtanulásban és a beilleszkedésben, ezért elfogadta a meghívását, hogy filmet nézzenek a szobájában. Amikor azonban távozni akart, a férfi nem engedte ki, és szexuálisan bántalmazta.

Bár Amanda 2019-ben feljelentést tett, az ügyet bizonyíték hiányában ejtették.

Fél évvel később azonban egy másik nő is jelezte a lakáskezelőnek, hogy veszélyesnek tartja ugyanazt a férfit. A helyi hatóságok ennek ellenére azt állították, jogilag nem volt lehetőség a kilakoltatására. Csak 2022 márciusában, letartóztatása után hagyta el a komplexumot.

A férfit végül 2024-ben elítélték Amanda és egy másik lakó megerőszakolásáért, mindössze három év börtönbüntetésre.

A lakókomplexumot üzemeltető szerint 2023 nyarán egy feltételezett csoportos nemi erőszak is történhetett az egyik lakásban. Bár a rendőrség ezt nem erősítette meg, elismerte: összesen hét szexuális bűncselekménnyel kapcsolatos bejelentést kaptak az épületből.