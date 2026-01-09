Antifa-ügy Grazban: nem emlékeznek semmire a vádlottak, a sértettnek eltörtek a bordái

A tárgyalóterem zsúfolásik megtelt Grazban, holott papíron egy egyszerű lopás ügyének a tárgyalása zajlott csupán. A helyzet azonban ennél bonyolultabb, hiszen a hét vádlott a feltételezések szerint az Antifa tagjai és szervezett keretek között letépték egy vendég sapkáját, aki feleségével éppen a grazi Akadémiai Bálról tartott hazafelé. A férfi azonban többszörös bordatörést szenvedett, a vádlottak pedig nem emlékeznek semmire – írja az Exxpress.
Graz városában minden évben megrendezik az Akadémiai Bált, amit azonban a szélsőbaloldali aktivisták már évek óta próbálnak megzavarni. Indoklásuk szerint a bál a szélsőjobboldali nacionalisták gyűjtőhelye, akik komoly politikai kapcsolatokkal is rendelkeznek az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) soraiban. A tavalyi bál sem maradt el botrány nélkül, hiszen az Antifa és más baloldali szervezetek tüntetést szerveztek a bál helyszínére.
Valamikor a késő esti órákban egy férfi és felesége hazafelé tartott, amikor hátulról hét ember nekirontott és letépte a fejéről a sapkáját, amit a baloldali aktivisták már évek óta valamiért az elnyomás szimbólumának tekintenek.
A férfi egyelőre tisztázatlan körülmények között, de súlyos sérüléseket szerzett és több bordáját is eltörte. Ennél többet azonban nem lehet tudni az esetről, ez pedig részben a bíróságnak, részben pedig a vádlottaknak köszönhető.
Nem emlékeznek semmire
A beszámolók szerint az ügyészség kezdetektől fogva azon volt, hogy elbagatellizálja az ügy politikai vonatkozását, habár a vádlottak kapcsán már az első percekben felmerült, hogy közük lehet a hírhedt Antifa csoporthoz, amely Budapesten is támadásokat hajtott végre ártatlan állampolgárok ellen. A jelenlegi nyomozati anyagok alapján pedig a helyzet nem is lehetne ennél egyértelműbb, hiszen a hét vádlott részt vett azon a tüntetésen, amelyet a szélsőséges csoportok szerveztek a bál napján.
Az ügyészség azonban a vádhoz kötöttség elvére hivatkozva jelenleg csak a lopást tényét vizsgálja, azt, hogy a férfi hogyan szerezte a sérüléseit, nem.
Ugyanezen okok miatt a bíróság nem vizsgálja a bűnszervezet vádját sem, azonban a vádlottak válaszaiból egyértelműen kitűnik, hogy itt valami nincsen rendben. Saját állításuk szerint a békés tüntetésen való részvétel után egy kávézóba ültek be, ahol spontán eszébe jutott a résztvevőknek, hogy milyen vicces lenne egy sapkát ellopni.
Az esetet azonban már merőben máshogy írták le. Az egyikük arról beszélt, hogy csak meg akarták nézni, hogy kik vannak a környéken, amikor meglátták a férfit a sapkával, másikuk pedig arról nyilatkozott, hogy spontán ment végbe az akció.
Azt ugyanakkor egyikük sem tudta megmondani, hogy hogyan tört el a férfinak három bordája.
Az ügyész szimpatizál az Antifa tagokkal
A leginkább meghökkentő azonban az a vallomás volt, amelyben az egyik vádlottat szembesítették, hogy korábban az Állambiztonsági és Szélsőségesség Megelőzési Hivatal számára is vallomást tett, amelyet aztán később módosított. Amikor ezzel szembesítették, akkor közölte, hogy sem a vallomástételre, sem arra nem emlékszik, hogy hogyan juthattak az abban szereplő mondatok az eszébe.
A legnagyobb botrányt azonban az ügyész kijelentései okozták a tárgyaláson. A beszámolók szerint ugyanis egy ponton a vádlottakhoz fordult és jelezte, hogy hazudhatnak, hiszen csak a tanúknak kell igazat mondaniuk.
Jogilag ugyan helyben hagyható az ügyész kijelentése, azonban egyértelműen tanúskodik arról a fajta politikai ellentartásról, ami már az ügy korai szakaszában is felkeltette az érdeklődést. A tárgyalás pedig nem oszlatta el a kétségeket, hiszen a fenti kijelentés mellett többen is sérelmezték, hogy sem az ügyészség, sem a bíró nem sietett kritikus részletekre rákérdezni.
A tárgyalás várhatóan három nap múlva folytatódik, a bíróságnak pedig meg kell állapítania, hogy szándékos, előre kitervelt támadásról volt-e szó, vagy spontán akcióról. A következő tárgyalási napon egyébként várhatóan a sértett is vallomást tesz majd, így talán megérthetjük majd, hogy hogyan is lett egy sapkalopásból bordatörés végül.