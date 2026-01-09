Antifa-ügy Grazban: nem emlékeznek semmire a vádlottak, a sértettnek eltörtek a bordái

A tárgyalóterem zsúfolásik megtelt Grazban, holott papíron egy egyszerű lopás ügyének a tárgyalása zajlott csupán. A helyzet azonban ennél bonyolultabb, hiszen a hét vádlott a feltételezések szerint az Antifa tagjai és szervezett keretek között letépték egy vendég sapkáját, aki feleségével éppen a grazi Akadémiai Bálról tartott hazafelé. A férfi azonban többszörös bordatörést szenvedett, a vádlottak pedig nem emlékeznek semmire – írja az Exxpress.

A vádlottak a feltételezések szerint kötődnek az Antifa szervezethez

Fotó: ALEXANDRE RAULT / Hans Lucas

Graz városában minden évben megrendezik az Akadémiai Bált, amit azonban a szélsőbaloldali aktivisták már évek óta próbálnak megzavarni. Indoklásuk szerint a bál a szélsőjobboldali nacionalisták gyűjtőhelye, akik komoly politikai kapcsolatokkal is rendelkeznek az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) soraiban. A tavalyi bál sem maradt el botrány nélkül, hiszen az Antifa és más baloldali szervezetek tüntetést szerveztek a bál helyszínére.

Valamikor a késő esti órákban egy férfi és felesége hazafelé tartott, amikor hátulról hét ember nekirontott és letépte a fejéről a sapkáját, amit a baloldali aktivisták már évek óta valamiért az elnyomás szimbólumának tekintenek.

A férfi egyelőre tisztázatlan körülmények között, de súlyos sérüléseket szerzett és több bordáját is eltörte. Ennél többet azonban nem lehet tudni az esetről, ez pedig részben a bíróságnak, részben pedig a vádlottaknak köszönhető.

Nem emlékeznek semmire

A beszámolók szerint az ügyészség kezdetektől fogva azon volt, hogy elbagatellizálja az ügy politikai vonatkozását, habár a vádlottak kapcsán már az első percekben felmerült, hogy közük lehet a hírhedt Antifa csoporthoz, amely Budapesten is támadásokat hajtott végre ártatlan állampolgárok ellen. A jelenlegi nyomozati anyagok alapján pedig a helyzet nem is lehetne ennél egyértelműbb, hiszen a hét vádlott részt vett azon a tüntetésen, amelyet a szélsőséges csoportok szerveztek a bál napján.

Az ügyészség azonban a vádhoz kötöttség elvére hivatkozva jelenleg csak a lopást tényét vizsgálja, azt, hogy a férfi hogyan szerezte a sérüléseit, nem.

Ugyanezen okok miatt a bíróság nem vizsgálja a bűnszervezet vádját sem, azonban a vádlottak válaszaiból egyértelműen kitűnik, hogy itt valami nincsen rendben. Saját állításuk szerint a békés tüntetésen való részvétel után egy kávézóba ültek be, ahol spontán eszébe jutott a résztvevőknek, hogy milyen vicces lenne egy sapkát ellopni.