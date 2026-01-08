Visszautasítja az orosz befolyás vádját a Berlint sötétbe borító csoport

Közleményében határozottan visszautasította a január 2-i, Berlin áramellátását megbénító támadást elkövető Vulkán-csoport (Vulkangruppe) azokat a vádakat, miszerint Oroszországgal működtek volna együtt. A Knack News nevű radikális baloldali fórumon közzétett írásukban gúnyosan reagáltak a német sajtóban és politikában keringő „hamis zászlós műveletről” szóló elméletekre – írja a Brussels Signal angol nyelvű belga hírportál. Az áramszünet Berlinben a tél kellős közepén háztartások tízezreit érintette.

Az áramszünet Berlinben nem csak komoly károkat, de haláleseteket is okozott (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Ezek a spekulációk nem többek, mint kísérletek a saját tehetetlenségük leplezésére

– írta a szervezet, amely szerint a hatóságoknak egyszerűen kényelmesebb egy külső ellenséget gyártani, mint elismerni, hogy belső erők is képesek megbénítani a kritikus infrastruktúrát.

Az a tény, hogy az itteni emberek képesek megtámadni az infrastruktúrát, nem illik bele a politikusok és a hatóságok biztonsági narratívájába. Ezért konstruálnak egy külső ellenséget. Ez kényelmes, leveszi a nyomást, és eltereli a vitát

– fogalmaztak a szélsőbaloldali terroristák, ezzel lényegében arcul csapva a német elhárítást és a politikai vezetést.

A Vulkán-csoport közleménye válasz volt arra a német médiában felerősödött narratívára, amelyet többek között Roderich Kiesewetter, a CDU parlamenti képviselője is megosztott, és azt sugallta, hogy a csoport eredeti beismerő levele orosz nyelven íródhatott, majd gépi fordítóval ültették át németre.

A szélsőbaloldali csoport azonban ezt nevetségesnek tartja, hangsúlyozva, hogy motivációik sem nem ismeretlenek, sem nem újak. Szerintük aki minden szabotázst külföldi titkosszolgálatnak tulajdonít, az tagadja a „belső társadalmi konfliktusok valóságát”.

Való igaz, a Vulkán-csoportnak messze nem ez volt az első ilyen jellegű támadása. A német hírszerzés szerint a szélsőbaloldali csoport már 2011 óta követett el gyújtogatásokat, több esetben is a kritikus infrastruktúrát célozva. A 2024. márciusi, a Berlin közelében, Grünheidében található Tesla-üzem elleni támadás során például egy nagyfeszültségű oszlop megsemmisülése miatt nem csupán a termelés állt le napokra, de a közeli városok is sötétbe borultak.

2023-ban pedig egy vasútvonal elleni gyújtogatás miatt a csoport két tagját letartóztatták, azonban a bíróság végül bizonyítékok hiányában futni hagyta a terroristákat.

Mint arról beszámoltunk, január 2-án szombaton ismeretlen tettesek felgyújtottak egy kábelhidat a Teltow-csatornán Berlin délnyugati részén, majd a kiégett vezetékeket fémrudakkal rövidre zárták, hogy a károkozás minél súlyosabb legyen. Az eredmény katasztrofális volt: mintegy 45 000 háztartás és 2200 vállalkozás maradt napokig áram nélkül a téli fagyban. Az érintett területeken iskolákat és közintézményeket kellett bezárni, a mobilhálózat és a közvilágítás is összeomlott. Az áramszolgáltatás teljes helyreállítását csütörtök estére ígérik.

A legsúlyosabb következmény azonban az emberéletben esett kár: a jelentések szerint eddig legalább két ember halála hozható közvetlen összefüggésbe az áramkimaradással. Egy nő a kivilágítatlan utcán csúszott el, egy másik a saját lakásában halt meg az áramkimaradás miatt.

A német szövetségi ügyészség január 6-án közölte, hogy átveszi a nyomozást, és terrorista szervezetben való részvétel, valamint szabotázs gyanújával indít eljárást.